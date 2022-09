Nieuwkomer Philip Zinckernagel duwt bleek Club Brugge van Europese wolk en bezorgt Standard 12 op 12

Sclessin is het Drakenstadion niet: Club Brugge staat opnieuw met de voetjes op de grond na een zure zondagavond. Op Standard maakte het nooit aanspraak op de punten en verloor het met 3-0. Zinckernagel bezorgde de efficiënte Rouches 12 op 12 met twee knappe goals, Balikwisha zette de kers op de taart (en mocht prompt gaan douchen).

Het was feest op Sclessin: de Ultra’s van de thuisploeg vierden hun 25-jarig bestaan, en een halfuur voor de aftrap werden er al enkele indrukwekkende tifo’s ingezet. De sfeer van de grote dagen, geholpen door die recente 9 op 9. Opletten geblazen voor Club Brugge, waar Hoefkens één wijziging doorvoerde in vergelijking met de zegetocht in Porto. Yaremchuk loste Jutgla af - afgelopen dinsdag was de Spaanse goalgetter nog man van de match in de Champions League, op Standard begon hij op de bank.

Op Porto ging het eerder deze week nog opmerkelijk vlotjes, bij Standard sloeg de motor een pak moeizamer aan bij de landskampioen. Blauw-zwart kreeg de bal van een goed georganiseerd Standard, maar grote kansen creëren lukte niet. Balikwisha gaf al snel een waarschuwing - hij scoorde vanuit buitenspelpositie - dat de Luikse counters venijnig konden zijn. Ook de bedrijvige Zinckernagel had er zin in. Zijn eerste poging ging nog net voorlangs, maar op het halfuur kreeg de Deen veel te veel tijd op de rand van de zestien. Met een prachtige krul liet de spits Mignolet ter plaatse: 1-0. Sclessin ontplofte, Club moest vol aan de bak. Een bleke Yaremchuk probeerde meteen te dreigen maar zag zijn balletje voor doel door onaangeroerd. Aan de overkant had Skov Olsen een paar goede aanvallen om zeep geholpen met een slechte voorzet. Het was allemaal maar flauwtjes wat Club zondagavond voorschotelde: het versierde geen énkel schot op doel tijdens de eerste helft.

Foto: BELGA

Frustratie

Het moest beter, en na de rust ging de druk rond het doelgebied van Standard dan ook omhoog. Club leek al snel een penalty te krijgen. Nielsen schoot de elleboog van Dussenne aan, Vergoote wees naar de stip. De VAR kwam tussen en uiteindelijk werd die beslissing nog ongedaan gemaakt. Het spelbeeld veranderde eigenlijk niet al te veel. Club mocht opnieuw balbezit houden, Standard prikte terug wanneer het kon. Zo ook in minuut 65. Sylla ging onoordeelkundig door op Zinckernagel, die de Ivoriaan handig omspeelde. Ook Mechele en Mignolet gingen na een heupzwaai en schot in de verste hoek voor de bijl: 2-0 voor Standard. Club zat nu zwaar in nesten, en raakte ook wat gefrustreerd. Sylla flirtte onder andere met rood en werd naar de kant gehaald voor Boyata. Ook Nusa en Sobol vielen in.

Die wissels zorgden niet meer voor een kentering, en bij Club voelde men stilaan dat het niet voor zondagavond was. Dreigen kon enkel via het hoofd van Vanaken, die geen enkele kopbal gekadreed kreeg. Symbolisch was ook nog een vrije trap rond de zestien die plompverloren werd getrapt door Nielsen, nochtans zeker niet de minste bij Club. Een slotoffensief kwam er - ondanks vijf minuten extra tijd - niet meer en op de tribunes konden de festiviteiten definitief ingezet worden. De kers op de taart kwam er nog in de blessuretijd: Balikwisha kopte een mooie dribbel en bijhorende voorzet van Raskin nog binnen. De jongeling trok zijn truitje uit en mocht gaan douchen. Standard kwam nooit in de problemen tegen een bleek Club Brugge en pronkt zo met 12 op 12: wie had dat gedacht na een matig seizoensbegin. De landskampioen wachtte dan weer een lange busrit na een zure zondagavond. Een reeks van zeven zeges op rij in België en Europa kende een einde op Sclessin.

Foto: BELGA

Standard: Bodart, Dewaele (84’ Melegoni), Dussenne, Bokadi, Donnum (76’ Laursen), Cimirot (76’ Noubi), Raskin, Amallah, Balikwisha, Dragus (76’ Perica), Zinckernagel (80’ Davida

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Sylla (70’ Boyata), Meijer (70’ Sobol), Onyedika, Nielsen, Vanaken, Skov Olsen, Sowah (70’ Nusa), Yaremchuk (60’ Jutgla)

Doelpunten: 30’ Zinckernagel (Balikwisha) 1-0, 64’ Zinckernagel (Balikwisha) 2-0, 90’ Balikwisha (Raskin)

Gele kaarten: 61’ Sylla, 61’ Dragus, 77’ Onyedika, 82’ Dewaele, 88’ Balikwisha, 90’ Balikwisha

Rode kaarten: 90’ Balikwisha

Scheidsrechter: Jasper Vergoote