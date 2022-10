Union tankt vertrouwen voor Europa League-duel met klinkende zege bij OHL en springt top vier binnen

Den Dreef is tijdens de lopende Europese campagne een tweede thuis geworden voor Union, zoveel is duidelijk. Met een ruime 0-3 zege bij OH Leuven maakte de vicekampioen zich haar Europese uitvalsbasis nog wat meer eigen. De Brusselaars komen de top vier binnen en trekken donderdag met vertrouwen naar Braga in de Europa League. Voor OHL bracht de aanwezigheid van voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha geen geluk.

Beide ploegen startten duidelijk aan de partij met de intentie om aan te vallen. Union, waar Lapoussin op de bank startte met oog op de verplaatsing naar Braga donderdag, liet in de aanvangsfase toch een net iets betere indruk. Bij een derde hoekschop leidde dat ook tot een doelpunt. Teuma mikte het leer op het hoofd van Burgess, die door Patris weinig in de weg werd gelegd en de 0-1 van aan de eerste paal in doel kon koppen.

Ook de thuisploeg was gevaarlijk toen Patris diep ging en doorspeelde naar Gonzalez. Die laatste claimde een strafschop na licht contact van Burgess, maar dat was overdreven. Nadien was het weer aan de vicekampioen uit Brussel, die er nog voor de twintigste minuut 0-2 van maakte. De Norre leverde in bij Kandouss. Die haalde uit met een bal die nog zwaar afweek op een ongelukkige Pletinckx en zo tegen de netten belandde.

Ook na het tweede doelpunt bleef het heerlijk op en neer golven. Eerst legde Tamari voor OHL aan van net buiten de zestien, maar hij besloot een half metertje naast. Aan de overkant probeerde Adingra het, maar zijn schot miste de kracht om doelman Cojocaru te verschalken. Daarna zag Boniface Cojocaru ver uit zijn doel staan en haalde uit vanop eigen helft. Hij mikte goed, maar net niet goed genoeg, en trapte een meter naast.

In het derde kwartier werden de kansen schaarser, maar op slag van rust kregen de Leuvenaars alsnog dé mogelijkheid op de aansluitingstreffer. Maertens kon aanleggen vanop een metertje of tien, maar zijn schot werd succesvol afgeblokt en bovendien werd er nog gevlagd voor buitenspel.

Foto: Vel

Geblesseerde lijnrechter

OHL-coach Marc Brys greep in bij de rust en haalde Thorsteinsson naar de kant voor Holzhauser. De Oostenrijker kwam meteen met een diepe bal op Maertens, maar doelman Moris zat ertussen. Bij Union kon Boniface richting doel koppen, maar hij mikte naast. Opvallend: daarna moest de partij enkele minuten onderbroken worden toen een van de lijnrechters geblesseerd uitviel. De vierde ref nam zijn plaats in.

De thuisploeg maakte bijzonder weinig klaar en Union had de partij onder controle. Het kwam dichter bij de 0-3 dan dat het in de problemen kwam, maar de tweede helft was veel minder aantrekkelijk dan de eerste. En toch kwam die 0-3 er middenin die tweede helft. Op een lage voorzet van Adingra kon Vanzeir in één tijd in doel schuiven. Wedstrijd definitief gespeeld.

Een kwartier voor tijd probeerde de ingevallen Nsingi nog iets te forceren voor OHL, maar zijn schot werd in hoekschop gewerkt. Een andere invaller, Kiyine, legde aan van ver met een goed schot, maar Moris stond paraat. Verder kwamen de Leuvenaars, die een van hun minste partijen van het seizoen afwerkten, niet meer.