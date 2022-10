Anderlecht gaat in eigen huis kopje-onder tegen Charleroi

Vier op achttien. Dat is de trieste balans van Anderlecht in zijn laatste zes wedstrijden. Deze keer was Charleroi, de ex-club van coach Felice Mazzu, te sterk. De Zebra’s wonnen met 0-1 in het Lotto Park. Twijfel er maar niet aan: het is crisis in Anderlecht, dat nu zelfs uit de linkerkolom valt en pas tiende staat. Charleroi is achtste..

Intensiteit was het codewoord in de openingsfase. Het ging er pittig aan toe, zonder dat er kansen te noteren vielen. Na tien minuten was de intensiteit even té hoog en botsten Silva en Andreou hoofd tegen hoofd. Ze hadden lange verzorging nodig en de partij lag een poosje stil. Uiteindelijk konden ze allebei verder.

Na de botsing verdween de scherpte wat en na twintig minuten hadden we nog altijd geen enkele kans genoteerd. Die kwam er uiteindelijk toen Ashimeru uithaalde vanop een kleine vijftien meter. Doelman Pierre Patron, die de lichtgeblesseerde Koffi verving, bracht redding met een knappe save. Daarna brak Silva uit, maar hij botste opnieuw op Patron.

Het duurde tot voorbij het halfuur tot Charleroi eens iets liet zien. Amir Hosseinzadeh (21), die voor het eerste in de basis stond, bediende Mbenza. Die zag zijn schot afwijken op Debast, die daarbij zijn hand blesseerde. Anderlecht was teleurstellend, maar gaf op het einde van de eerste helft wel even wat gas. Verschaeren en Duranville, die voor de allereerste keer aan de aftrap stond, probeerden te versnellen. De laatste pass was meestal niet goed. We waren bijna in slaap gevallen, toen Silva op slag van rust nog eens uithaalde vanuit een scherpe hoek. Patron bokste weg.

Foto: BELGA

Meteen na de pauze waren er twee kansen voor Hoedt. Zijn eerste poging kwam er op een hoekschop, maar hij raakte de bal niet helemaal goed. Daarna legde hij aan vanop de rand van de zestien, een uitstekende Patron haalde het schot uit zijn doel.

Deksel op de neus

Er zat al wat meer tempo in de wedstrijd dan voor de rust en ook de bezoekers deden hun duit in het zakje. Tchatchoua legde aan, Murillo blokte af. Op het uur trapte Verschaeren vanop de rand van de baklijn, maar zijn schot was te slap om Patron te verrassen. Aan de overkant probeerde Zorgane het van heel ver en zijn poging was verdienstelijk, want ze belandde nog geen meter naast.

Middenin de tweede helft kreeg Anderlecht het deksel op de neus. Mbenza stuurde slim Nkuba diep. Die laatste bracht voor tot bij Morioka, die twee meter kreeg van Hoedt en beheerst 0-1 maakte. De Japanner vertikte het om te juichen tegen zijn ex-club. Meteen na het doelpunt haalde Mazzu Duranville en Arnstad naar de kant. Amuzu en Esposito moesten het zaakje komen redden. Daarna kreeg Silva een topkans, maar hij besloot hoog over. Een paar minuten later kwam ook Stroeykens erin voor Refaelov.

Charleroi plooide wat terug, maar had een kwartier voor tijd wel nog een stevige kans via de ingevallen Badji. Hij probeerde het met een tikje achter het steunbeen, maar mikte naast. Aan de overkant knalde ook Esposito naast. Verder kwam paars-wit niet meer, ook niet toen doelman Hendrik Van Crombrugge van pure miserie mee in de aanval trok. Donderdag zal het vele malen beter moeten om ook maar een schijn van een kans te maken tegen West Ham.

RSC Anderlecht: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Vertonghen, Murillo, Arnstad (66’ Esposito), Ashimeru, Verschaeren, Duranville (66’ Amuzu), Refaelov (73’ Stroeykens), Silva

Charleroi: Patron, Bager, Andreou, Kayembe (85’ Bessilé), Nkuba (89’ Wasinski), Zorgane, Ilaimaharitra (85’ Marcq), Tchatchoua, Morioka, Hosseinzadeh (62’ Badji), Mbenza (89’ Heymans)

Doelpunten: 65’ Morioka (Nkuba) 0-1

Gele kaarten: 5’ Ilaimaharitra, 43’ Arnstad, 45’ Duranville, 82’ Zorgane

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt