Racing Genk wint op het nippertje bij KV Oostende en legt druk bij leider Antwerp

Genk had het helemaal niet gemakkelijk aan de Noordzee. In de slotfase viel de beslissende treffer heel onverwacht uit de Oostendse lucht. De Limburgse reeks ongeslagen matchen krijgt een verlengstuk tot negen. KVo treurt hevig want de Kustboys verdienden wel een punt voor hun inspanningen.

Capon en McGeehan, twee gewezen aanvoerders van KVO, nemen de plaatsen van Medley en Rocha in. De pas vrijdag teruggekeerde Cypriotische international Katelaris kreeg een zitje in de dug-out. Het half dozijn teruggekeerde internationals waarvan sommigen geen ideale vluchturen kenden, vormde een voedingsbodem voor enige ergernis bij Gank.

“Gif mo sjette”, spoorde de stadionomroeper de Oostendse spelers vlak voor de aftrap aan. Dat knoopten de Kustboys goed in hun oren. De stadionklok had amper 2’33” getikt of het leder lag al in de netten van Vandervoordt. Ambrose stuurde de bal in de middencirkel naar de sprintende Hornby. Die liet Vandervoordt geen schijn van kans. Maar de vreugde verstomde snel wanneer de VAR een spelfase uit de grote rechthoek herbekeek. Uiteindelijk besliste ref De Cremer, die zelf de beelden nog een bestudeerde, een strafschop aan de Limburgers toe te kennen. Dewaele leek de bal met de hand te raken maar de middenvelder leek ook een Genks duwtje te hebben gekregen. Gerechtigheid moet geschieden, gromde doelman Hubert. Hij dook in de goede hoek en stopte de strafschop van Trésor, die voor de interlandbreak wel een neus voor goals en assists had. Hubert maakte al voor de tweede speeldag op rij een penalty onschadelijk. Denkey van Cercle Brugge zal het niet ontkennen.

Halverwege de eerste helft verscheen toch de Genkse gelijkmaker op het versleten scorebord van de Diaz|Arena. Preciado bood Onuachu een onmogelijk te missen hans aan. We noteerden Onuachu’s eersteling van deze competitie Wie dacht dat Genk meteen erop en erover zou gaan, bekeek dit verkeerd. Voor de rust dwong KVO nog de mooiste kansen af maar Vandervoordt gunde McGeehan geen treffer.

Foto: BELGA

Op de valreep

Pittige duels op het middenveld kleurden het vierde kwartier. Ook de tweede helft opende dus beloftevol. Munoz en Onuachu probeerden tevergeefs Hubert te bedreigen Aan de overzijde bevatte Rochas afstandsschot onvoldoende kracht om Vandervoordt te verrassen. Rechts van de zone van de waarheid mocht Castro nog een vrijetrap nemen. Vanop die interessante plaats kon hij de West-Vlaamse defensie niet uit verband halen.

Castro had betere inspiratie bij een hoekschop in de 88ste minuut. Met Nemeth als tussenstation kwam de bal bij Munoz die van heel dichtbij raak kopte. Op een diefje, heet dat. Wat een bitter einde voor een verdienstelijk Oostende. Bovenaan blijft Genk netjes op de tweede plaats. Na een duel tussen Urhoghiode en Galarza verloren velen hun koelbloedigheid en incasseerde Atanga rood voor een tik met de elleboog. KVO mist volgende week ook Rocha want zijn laat geel is al zijn vijfde.

Foto: BELGA

KV OOSTENDE: Hubert – Capon, Tanghe, Urhoghide – Sakamoto, McGeehan, Dewaele, D’Haese – Bätzner, Ambrose – Hornby.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga – Hrosovsky, Heynen, El Khannouss – Preciado, Onuachu, Trésor.

VERVANGINGEN: 66’ El Khannouss door Castro, 70’McGeehan door Rocha en Ambrose door Berte, 78’ Hornby door Attanga, 81’ Trésor en Heynen door Nemeth en Galarza, 83’ D’Haese door Ndicka.

DOELPUNTEN: 3’ Hornby 1-0, 25’ Onuachu 1-1, 88’ Munoz 2-1.

STRAFSCHOPPEN: 8’ Trésor mist (redding Hubert).

GELE KAARTEN: 90’ Ambrose (protest op de bank), 95’ Rocha en Galarza (opstootje).

RODE KAARTEN: 96’ Atanga (slaande beweging).

TOESCHOUWERS: 3878.

SCHEIDSRECHTER: De Cremer.