Paul Onuachu schenkt Racing Genk met twee doelpunten de volle buit tegen KV Kortrijk

Het gebeurde iets moeizamer dan nodig en verhoopt maar KRC Genk pakte tegen KV Kortrijk (2-1) zijn negende zege in tien wedstrijden. Met dank aan Gouden Schoen, die met een rake kopbal en een omgezette strafschop Racing over de streep hielp.

Kersverse papa Bryan Heynen kreeg voor aanvang een passend cadeau van voorzitter Peter Croonen, na 81 seconden bedankte de Genkse kapitein ei zo na al met een doelpunt. Preciado had op rechts D’Haene afgetroefd op snelheid, zijn afgeweken voorzet werd aan de tweede paal in één tijd op de slof genomen door Heynen. Een heerlijke redding van KVK-doelman Ilic verijdelde een Genkse blitzstart.

Ilic redt de meubelen

De bezoekers namen de vroege verwittiging ter harte en nestelden zich in een laag blok, waarvan alleen de linkerkant af en toe barsten vertoonde. Preciado toonde zich immers een stuk snediger dan D’Haene, die bovendien vaak tegen twee tegenstrevers kwam te staan.

Foto: BELGA

Tot doelgevaar leidde het echter te zelden, pas even voor het half uur moest een uitstekend keepende Ilic een tweede keer aan de bak. Ook een fraaie knal van El Khannouss zweefde hij sierlijk uit zijn doelvlak.

Onuachu opent de score

Voor de thuisploeg was het startsein om een versnelling hoger te schakelen gegeven. Tien minuten voor rust stond de onvermijdbare 1-0 op het bord. Opnieuw op een stilstaande fase, opnieuw dankzij de fraaie rechter van Trésor. Voor de tweede week op rij dook Gouden Schoen Onuachu op de juiste plaats op om de score te openen, ditmaal kopte hij de indraaiende vrijschop onhoudbaar binnen.

Het hek leek van de dam, Racing ging in een razende vaart op zoek naar een tweede doelpunt voor rust. De bezoekers liepen achter een ongrijpbare bal maar haalden de rust met een 1-0-achterstand.

Juweeltje van Selemani

De tweede helft begon zoals de eerste, binnen de minuut moest doelman Ilic al aan de bak op een plaatsbal van Hrosovsky. Maar de thuisploeg nam te snel de voet van het gaspedaal en kreeg al snel een stevige optater te verwerken. El Khannouss gaf met een late tackle een vrijschop weg aan de grote rechthoek, Selemani knalde hem perfect in de winkelhaak: 1-1.

Foto: BELGA

Genk reageerde meteen. El Khannouss zag zijn volley net naast zoeven, een voorzet-schot van Arteaga was hetzelfde lot beschoren. Een kwartier voor affluiten koos Vrancken met de inbreng van Samatta én Nemeth voor een extra portie scorend vermogen.

Onuachu van op de stip

Het leverde binnen de tweede minuten het verhoopte resultaat op. Een voorzet van Samatta belandde uiteindelijk ongelukkig tegen de arm van D’Haene. Na missers van Heynen en Trésor mocht ditmaal Onuachu het van op de stip proberen, zijn strafschop vloog vlekkeloos binnen (2-1).

Genk haalde uiteindelijk bibberend de meet. Gueye trapte in blessuretijd van dichtbij voorlangs, Onuachu liet alleen voor Ilic zijn hattrick nog liggen. Het zal hem niet kunnen deren: KRC Genk blijft dankzij een negende zege in tien matchen in het spoor van leider Antwerp.

Racing Genk: Vandevoordt, Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga, Heynen, Hrosovsky, Preciado (76’Samatta) , El Khanouss (76’ Nemeth), Trésor (84’ Galarza), Onuachu

KV Kortrijk: Ilic, Sych (83’ Mehssatou), Radovanovic, Watanabe, D’Haene, Keita (83’Loncar) , Lamkel Zé, Tanaka, Henen (74’ Gueye), Selemani (66’ Messaoudi), Avenatti (83’Mbayo)

Doelpunten: 37’ Onuachu (Trésor) 1-0, 58’ Selemani (vrijschop) 1-1, 78’ Onuachu (strafschop) 2-1

Gele kaarten: 55’ El Khanouss (fout), 76’ Preciado (fout), 82’ Heynen (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Jonathan Lardot