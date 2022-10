Union blijft ook in België winnen: Cercle gaat met 2-1 voor de bijl dankzij ijzersterke Adingra

Union blijft het ook in de competitie uitstekend doen: zondagavond klopte het Cercle in eigen huis met 2-1 na doelpunten van Vanzeir en Adingra. Gboho milderde een kwartier voor tijd nog wel, maar verder dan dat kwam de Vereniging niet. Union duikt zo opnieuw de top vier binnen.

Na de Europese stunt in Braga ging Union zondagavond in eigen huis op zoek naar de drie punten tegen Cercle. Op papier haalbaar, maar vraag maar aan Club Brugge hoe verraderlijk zo’n competitiewedstrijd na een Europese stuntzege kan zijn. Coach Karel Geraerts had zijn spelers duidelijk gewaarschuwd, want de vicekampioen nam de touwtjes meteen stevig in handen. Meer nog: het leek in de eerste helft zelfs Cercle dat een zware Europese wedstrijd in de benen had. Union speelde erg sterk: met uiterst dominant voetbal en goede combinaties deed het Cercle kreunen onder de druk. Simon Adingra, die na zijn sterke invalbeurt tegen Braga beloond werd met een basisplek, was de exponent van het Brusselse machtsvertoon: na amper twee minuten zette hij Somers poepsimpel in de wind, Vanzeir knikte de voorzet van de Ivoriaan in doel. 1-0: een droomstart.

Het rustiger aandoen na die openingstreffer deed Union zeker niet. De West-Vlamingen mochten zelfs van geluk spreken dat het maar 1-0 was aan de rust. Vanzeir, Teuma en Boniface kregen elk nog reuzekansen op de 2-0, maar het ontbrak hen aan efficiëntie. Bijna kreeg Union in de eerste helft nog het deksel op de neus: Marcelin nam de bal vijf minuten voor tijd op de slof, maar kapitein Teddy Teuma redde op de lijn. 1-0 aan de rust na een haast perfecte eerste helft voor Union, dat wel Christian Burgess zag uitvallen met een blessure.

Foto: BELGA

Bijna nog puntenverlies

Wanneer de ijzersterke Adingra in de 56ste minuut de 2-0 scoorde, leek Union op weg naar een makkelijke driepunter. Maar uiteindelijk kostte het de vicekampioen nog bloed, zweet en tranen. Een kwartier voor tijd lukte de pas ingevallen Gboho de gelijkmaker, en Cercle rook bloed. Het zette Union toch nog stevig onder druk, en via Ueda had het nog dé kans op de gelijkmaker: de Japanner kon alleen op Moris af, maar de Luxemburgse goalie pakte nog uit met een ultieme reflex. Union boekt zo een derde overwinning op rij in de Pro League, al gaat de focus meteen richting donderdag: als de Brusselaars Braga kloppen, is het zeker van Europese overwintering.