Rode lantaarn Zulte Waregem blijft in de hoek waar de klappen vallen en krijgt een nieuwe pandoering te verwerken van OH Leuven

51 minuten lang hielden de spelers van Zulte Waregem de hoop levend. Bij rust stonden ze zelfs voor dankzij een treffer van Vossen. Vervolgens gooide Brys wisselspelers Gonzalez en Kiyine in de strijd en dat bleek een gouden zet. De twee zomeraanwinsten van OH Leuven speelden de lokale defensie aan gort. Essevee incasseerde in amper vijftien minuten drie tegengoals en blijft zo achter met vijf nederlagen op rij. Het degradatiespook manifesteert zich zo al heel nadrukkelijk aan de poorten van de Elindus Arena. OH Leuven herpakt zich dan weer netjes na de uitschuiver tegen Union.

Bij de thuisploeg bleek Tambedou niet fit. Leye bracht jonkie Willen opnieuw aan de aftrap en kon ook een beroep doen op Ramirez, die vorige week in Westerlo nog ontbrak wegens schorsing. De opstelling van de bezoekers zorgde toch voor een verrassing: Nsingi kreeg voorin de voorkeur op Gonzalez. Holzhauser startte andermaal op de bank.

OH Leuven eiste in het openingskwartier vol overtuiging het balbezit op maar bezondigde zich iets te vaak aan slordige balcontroles. Een euvel dat ook Zulte Waregem in die eerste wedstrijdfase parten speelde. Beide teams trokken dan wel in de aanval maar hun goede intenties werden vaak al in een vroeg stadium in de kiem gesmoord.

Willen verscheen op aangeven van Drambaien toch eens in kansrijke positie maar de jonge verdediger schrok zich een hoedje en trapte pardoes over de bal. Het inspireerde zijn ploegmakkers niet meteen tot grootse daden. Al kwam Fadera nog het dichtst bij een doelpunt maar zijn poging ging uiteindelijk voorlangs.

Aan de overkant liep het voor rust ook allesbehalve vlot. Malinov en De Norre probeerden de Leuvense motor op gang te krijgen maar dat lukte dus niet van harte. Thorsteinsson liet zich ook vaak opmerken met puike loopacties maar nadat de Ijslander flink werd aangetrapt door Tsouka die prompt een gele kaart kreeg van ref De Cremer, trof hij in een volgende fase de paal.

Foto: Peter Malaise

Ondertussen tankte Zulte Waregem niet bepaald extra vertrouwen. Een foute inspeelpass in de thuisdefensie werd onderschept door een attente Maertens. De Leuvense middenvelder aarzelde niet en ging zijn kans vanop ruim 35 meter maar zijn schot miste de juiste richting. Het gemor bij de Essevee-fans werd er dan ook niet minder op toen Ramirez nog maar eens balverlies leed op de rand van de Leuvense zestien.

Leuven liet zich in slaap wiegen en dat kwam hen duur te staan. Na balverlies van Malinov bediende Ndour Vossen en de aanvaller die zijn 400ste wedstrijd in de Jupiler Pro League afwerkte, liet Cojocaru kansloos met een droge knal in de korte hoek. Vossen liet even zijn frustraties de vrije loop en trapte de cornervlag aan gruzelementen. Het kwam hem meteen op een geel karton te staan.

Gonzalez en Kiyine to the rescue

De bezoekers ontwaakten prompt uit hun schoonheidsslaapje en er was een prima Bossut nodig om een schot van Tamari in hoekschop te zweven. Brys was duidelijk not amused en bracht meteen na rust Gonzalez en Kiyine in plaats van Nsingi en Thorsteinsson. Die dubbele ingreep inspireerde OH Leuven evenwel niet tot een verschroeiende start in die tweede periode. Maar toen De Norre aflegde tot bij Gonzalez stonden de bordjes zowaar meteen weer gelijk. Doelpunt nummer vier voor de Spaanse aanvaller die door Braga wordt verhuurd aan OH Leuven.

Zulte Waregem probeerde zich zo snel mogelijk te herstellen van die nieuwe opdoffer en Fadera kreeg al gauw een dot van een kans maar zijn lob zoefde naast de kooi van Cojocaru. De bezoekers reageerden gevat en nu was die andere invaller aan het feest: Kiyine troefde Sissako af op het middenveld en de 25-jarige middenvelder die bij Lazio Roma werd weggeplukt, trapte de bal heerlijk voorbij een kansloze Bossut. De thuisspelers hadden nu niet meer meteen een reactie in huis en OH Leuven rook bloed: Mendyl bediende Gonzalez en die liet deze kans niet liggen. Zo stond er na 65 minuten 1-3 op het scorebord.

Foto: Peter Malaise

De thuisfans dropen ondertussen al massaal af. De sfeer aan de Gaverbeek zakte dan ook flink onder het vriespunt. De meegereisde OHL-fans maalden er niet om en bouwden een flink feestje. Bijna werd het zelfs 1-4 maar Drambaiev ontzette de bal na een ongelukkige deviatie van Vossen nog net voor de doellijn. Fadera kreeg het zowaar op zijn heupen bij zoveel tristesse en joeg de bal via het lichaam van De Norre tegen de netten (2-3). Even later werd de nieuwe hoop bij de thuisploeg alweer de kop ingedrukt toen Gonzalez ontsnapte. De Spanjaard bleef rustig en legde af tot bij De Norre die de Leuvense voorsprong opnieuw verdubbelde.

Tot overmaat van ramp pakte de net ingevallen Braem dan ook nog eens rood na een ogenschijnlijk onschuldige tussenkomst op Maertens. Of toch niet. VAR Vermeiren kwam tussenbeide: ref De Cremer spoedde zich naar het scherm en herzag zijn beslissing. Bij de bezoekers kwam in de slotfase ook nog Keita tussen de lijnen. De eerste minuten voor de 20-jarige middenvelder na een zware voetblessure. De partij sleepte zich vervolgens naar het einde. Gonzalez zorgde uiteindelijk met zijn derde doelpunt van de avond - op aangeven van Kiyine - voor het slotakkoord.

Doelpunten: 40’ Vossen 1-0 (Ndour), 51’ Gonzalez 1-1 (De Norre), 58’ Kiyine 1-2, 65’ Gonzalez 1-3 (Mendyl), 74’ Fadera 2-3, 77’ De Norre 2-4 (Gonzalez), 90’ Gonzalez (Kiyine) 2-5

Zulte Waregem: Bossut, Derijck, Willen, Ramirez (63’ Sangaré), Tsouka (75’ Miroshi), Rommens, Sissako (75’ Braem), Drambaiev (88’ Vigen), Fadera, Vossen, Ndour (63’ Offor)

OHL: Cojocaru, Patris (90’ Ngawa), Pletinckx, Ricca, Tamari, Malinov (84’ Keita), De Norre, Mendyl (88’ Ouedraogo), Maertens, Thorsteinsson (46’ Kiyine), Nsingi (46’ Gonzalez)

Gele kaarten: 25’ Tsouka, 30’ Nsingi, 41’ Vossen, 61’ Drambaiev, 62’ Willen, 80’ Braem, 80’ Offor, 80’ Malinov

Scheidsrechter: Wesli De Cremer