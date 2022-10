Geen vijfde opeenvolgende zege voor Westerlo, Seraing haalt de promovendus van zijn roze wolk

Seraing is Club Brugge niet. Voor het duel had Jonas De Roeck geopperd dat Seraing een moeilijkere tegenstander was dan de landskampioen en helaas voor de thuisploeg bleken dat profetische woorden. Westerlo kwam niet verder dan 2-2 en zag een historische vijftien op vijftien door de neus geboord.

Westerlo-Seraing dat was het duel tussen de promovendus en de Waalse club die zich vorig seizoen via barragewedstrijden tegen RWDM met bloed, zweet en tranen van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League had verzekerd. Een wedstrijd ook die in het teken stond van Think Pink. Met roze ballonnen en de aftrap die door Igor Vetokele en zijn echtgenote Sarah, zelf voorlopig genezen van borstkanker, werd gegeven. Onvermijdelijk rees ook de vraag of Westerlo na de recente twaalf op twaalf al dan niet van zijn roze wolk zou vallen. Westerlo, dat met dezelfde elf startte als tegen Club Brugge, begon in ieder geval slapjes aan de wedstrijd. Het leek wel op de decompressie na de stuntzege tegen Club Brugge. Een slap kopballetje na vijf minuten van Lukas Mineiro en dat was het. Meer nog. Bij de eerste beste tegenaanval waren de Kemphanen op achtervolgen aangewezen. Seraing dat, met een stevig blok - vijf verdedigers en veel spelers achter de bal - speculeerde op de tegenaanval, kreeg veel te ruimte in de omschakeling en Antoine Bernier devieerde een voorzet van de mee opgerukte Paul Poaty koelbloedig in doel.

Own goal

De thuisploeg leek toch even aangeslagen. Het was wachten op een voorzet van Halill Akbunar die door Timothy Galjé over het doel werd getild. De daaropvolgende hoekschop belandde pardoes in de voeten van Nikolas Madsen. Het schot van de Deense belofteinternational week af op Poaty en Galjé was er aan voor de moeite. Vijf minuten later had Westerlo de scheve situatie helemaal rechtgezet. Nacer Chadli mocht centraal oprukken. Hij stuurde Dorgeles Nene mooi de diepte in en de vinnige Malinees stiftte de bal over Galjé. Vijf minuten voor de rust mocht Seraing van geluk spreken dat een fout op de doorgebroken Reynolds niet bestraft werd.

Nieuwe opdoffer

Wie gedacht had dat Seraing murw geslagen was door die twee goals van Westerlo, kwam bedrogen uit. Slechts uitverdedigen en balverlies van Mineiro - wat speelde die een belabberde wedstrijd - leidde prompt de gelijkmaker in. De voorzet vanop rechts werd subtiel in doel verlengd door Marius Mouandilmadji. Een nieuwe opdoffer voor Westerlo dat maar niet in het juiste ritme geraakte. Het tempo lag te laag en er waren te veel slordigheden. Voor coach Jonas De Roeck het sein om in te grijpen. De zwakke Mineiro werd uit zijn lijden verlost en vervangen door Roman Neustädter en met Tuur Dierckx hoopte de T1 van Westerlo op wat extra creativiteit. Nikolas Madsen zwiepte een bal voor doel. Tegen Zulte Waregem kopte Lyle Foster twee weken geleden raak. Dit keer was de kopbal van de Zuid-Afrikaanse international te plat. Het is niet elke week Club Brugge. Westerlo had veel meer balbezit, maar in de zone van de waarheid wilde het niet lukken. Zelfs een wanhopig slotoffensief leverde geen doelgevaar meer op.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA