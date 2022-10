AA Gent spoelt Europese kater door met duidelijke overwinning tegen tien man van KV Mechelen

De wolken boven de Ghelamco Arena zijn opnieuw iets minder donker. Dankzij een vlotte 3-0 zege tegen een ontstellend pover KV Mechelen, kunnen de Buffalo’s even opgelucht ademhalen. Toch kan de vlag nog niet uit in de Ghelamco Arena. Komende woensdag volgt een echte test op bezoek bij Union. Malinwa komt ondertussen steeds meer in vieze papieren in de rangschikking en moet zich dringend herpakken.

De boodschap van AA Gent-voorzitter Ivan De Witte na de 4-2 vernedering op bezoek bij Djurgarden was duidelijk: de tijd van excuses is voorbij. Het was dan ook uitkijken naar de reactie van de Gentse spelersgroep. Toch kwam het eerste doelgevaar van de bezoekers: Storm haalde de achterlijn en bediende Schoofs maar die besloot op Kums. In de herneming knalde Verstraete de bal in het zijnet.

De Buffalo’s reageerden meteen. Hong bracht Coucke even in de problemen maar de Malinwa-doelman kon de kopbal van de Zuid-Koreaan uiteindelijk toch voor de lijn keren. De thuisploeg monopoliseerde de bal maar spektakel bleef een schaars artikel in de Ghelamco Arena. Okumu kwam halfweg de eerste helft nog dicht bij een doelpuntje maar de Keniaan krulde een bal van Nurio in één tijd slechts een metertje naast de kooi van Coucke.

Na de recente 1 op 9 kon Malinwa evenwel ook niet bepaald overtuigen in die eerste helft, ook al werden ze zeker niet in verlegenheid gebracht door de Buffalo’s. Offensief kon Storm zich echter niet doorzetten en Da Cruz zag alle kleuren van de regenboog tijdens zijn duels met tegen het Gentse defensieve trio. Het tempo lag bovendien bijzonder laag waardoor de aanwezige toeschouwers al gauw een tikje verveeld toekeken.

Foto: BELGA

Iets na het half uur was er dan toch opwinding: Hong bracht de bal voor doel en Cuypers dwong Coucke tot een puike redding maar in de rebound poeierde Samoise de bal via het lichaam van Bolingoli in doel. Een hard gelag voor de Maneblussers die uiteindelijk met die 1-0 achterstand gingen rusten.

Ondanks de matige pot voetbal voor rust, kozen beide coaches uiteindelijk toch voor dezelfde elftallen. De opdracht voor Malinwa werd nog moeilijker toen Verstraete de doorgebroken Nurio neerhaalde en rood kreeg van ref Boterberg. De VAR kwam nog tussenbeide maar Boterberg bleef bij zijn beslissing, waardoor Verstraete al snel kon gaan douchen.

Tienkoppig Mechelen ondergaat wet van de sterkste

Gent verzuimde die numerieke meerderheid meteen te vertalen in een tweede doelpunt: Ngadeu kreeg nochtans een uitgelezen kans om zijn eerste treffer van het seizoen aan te tekenen maar Coucke bracht in extremis nog redding met een flukse voetreflex. Even later was het opnieuw warm voor de kooi van Coucke maar deze keer kopte Okumu van bijzonder dichtbij over.

Buijs bracht op het uur met Ngoy voor Hairemans dan maar een extra aanvaller tussen de lijnen. Een staaltje van Nederlandse bravoure, weet u wel. Aan de overkant verzuimde Odjidja ondertussen de partij te beslissen. De Gentse aanvoerder kreeg nochtans een prima doelkans maar de middenvelder besloot naast.

Foto: BELGA

Uitstel van executie want toen Hong gepast Samoise door de Mechelse buitenspelval loodste, belandde de bal via Coucke in de voeten van Nurio die net iets sneller reageerde dan Peyre en de bal in het lege doel deponneerde. Meteen het eerste doelpunt voor de Angolees sinds 29 augustus 2021, toen AA Gent met 6-1 won van Club Brugge.

Bijna werd het meteen 3-0 maar Cuypers besloot - op aangeven van een voorts eerder matige Odjidja - op Coucke. Even later kon Odjidja toch juichen. Hij zette de aanval zelf op, betrok goed Hong, die zijn puike partij bekroonde met een prima assist, en liet vervolgens Coucke kansloos.

De ingevallen Malede trof nog de buitenkant van de paal en ook die andere invaller Hauge besloot nog nipt naast. Het Gentse publiek zetten ondertussen de Mexican Wave in. Een onverhoopt vrolijk orgelpunt van een voorts wel heel bewogen week in de Gentse voetbalfamilie.

Opstelling AA Gent: Nardi; Okumu, Ngadeu, Torunarigha; Samoise, Kums (75’ Hjulsager), Owusu(58’ De Sart), Nurio (78’ Godeau); Odjidja (75’ Hauge), Hong; Cuypers (75’ Depoitre)

Opstelling KV Mechelen: Coucke; Walsh, Peyre, Bates, Bolingoli (73’ Van Hecke); Hairemans (60’ Ngoy), Verstraete, Van Lerberghe, Schoofs (82’ Oum Gouet), Storm (73’ Hernandez); Da Cruz (73’ Malede)

Doelpunten: 35’ Samoise 1-0, 64’ Nurio 2-0, 72’ Odjidja 3-0

Gele kaarten: Bolingoli, Owusu, Da Cruz, Walsh

Rode kaarten: 49’ Verstraete

Scheidsrechter: Jan Boterberg