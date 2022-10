Cercle Brugge geeft Eupen pak slaag in kelderduel en maakt serieuze sprong in klassement

Bernd Storck zal dit keer meer dan een mirakel nodig hebben om niet te degraderen met dit Eupen. Cercle Brugge domineerde vooral voor de rust tegen een zwak Eupen en won verdiend. Cercle laat in één klap Seraing, Kortrijk, Oostende en Mechelen achter zich en klimt voorlopig van een degradatieplaats naar plek twaalf. Eupen wordt nu alleen voorlaatste en voelt de hete adem van Zulte Waregem in de nek.

Voor heel Cercle blijft Bernd Storck een goeroe en mirakelman sinds hij in 2020 de Vereniging en net voor de uitbraak van corona op de valreep in de Jupiler Pro League hield. Maar sindsdien ging het niet bepaald crescendo met de Duitser, die zowel bij het Sloveense DAC als vorig seizoen bij Genk allesbehalve succesvol was. En ook in Eupen zal hij zijn toverstok nodig hebben om straks niet met hoongelach via de achterdeur te moeten vertrekken.

Na de zware thuisnederlaag tegen Gent greep Storck in op meerdere plaatsen. Hij zette zelfs Smail Prevljak, nochtans altijd goed voor een goal, op de bank. Heel vreemd dat Lennart Moser wel mocht blijven staan. Storck haalde zijn jonge landgenoot in januari 2020 naar Cercle en toen al begreep niemand waarom. Moser stapelde de missers op, desondanks lukte het toch om de degradatie te vermijden. Toch haalde Storck Moser ook naar Eupen, waar hij allesbehalve zekerheid uitstraalt en zelfs geregeld in de fout gaat. Tegen zijn ex-ploeg Cercle was het niet anders.

Bijna raak in minuut 1

Voor de match wikkelde Storck er nochtans geen doekjes om. Voor de camera’s verklaarde hij: “Verliezen vandaag is verboden. Al na 1 minuut kwam Eupen goed weg. Moser trapte een terugspeelbal knullig weg en Denkey ging alleen op doel af, maar mikte rakelings naast. Cercle-coach Miron Muslic had gekozen voor de ploeg die op Union aan de tweede helft begon en er met veel intensiteit bijna een punt pakte. Torres verdween uit de selectie en Ueda mocht starten. De Japanner kreeg iets na het kwartier een gouden kans maar trof de paal. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Aan de overkant had Majecki dan ook al eens moeten tussenkomen. Ook de Pool is een fel gecontesteerde doelman en niet aan zijn eerste fout toe, maar hij stopte op een corner wel knap de afvallende bal van Jeggo. Het enige Eupense wapenfeit en na goed 25 minuten kreeg Cercle loon naar werken. Op een corner van Hotic stopte Moser de kopbal van Popovic nog, maar Denkey verzilverde de rebound. De tweede goal volgde al snel.

Ueda lijkt alsmaar beter zijn weg te vinden en na een knappe actie van hem verlengde Lopes tot bij Somers, die de voorsprong van Cercle verdubbelde. Storck stond erbij en keek ernaar. De Oostkantonners kregen nog voor de rust de doodsteek. Eerst mikte Somers nog voorlangs maar op aangeven van Deman kon Ueda Cercle in een zetel zetten. Of toch niet? Net voor de pauze vond Marcelin het nodig om nog eens te gaan tackelen in de zestien. Het leverde Eupen een terechte strafschop op, omgezet door Stef Peeters - net als Storck, Moser en Christie-Davies iemand met een Cercle-verleden.

Hotic mist strafschop, Denkey slaat toe

Medio september stond Cercle tegen KV Oostende 2-0 voor maar werd het alsnog 2-2. Het kostte Dominik Thalhammer zijn kop. Tot was wat Eupen nog in staat? Storck bracht Prevljak en Paeshuyse in, maar het was toch weer Cercle dat domineerde. Na een goede actie ging het voorzetschot van Ueda voorlangs en Moser blokte een schot van Hotic af. Eupen bleef moeite hebben om er uit te geraken tegen het pressende Cercle. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Nooit konden de bezoekers de illusie wekken dat ze Cercle nog uit evenwicht konden brengen. Meer zelfs, de VAR leek het allemaal nog wat erger te maken voor Eupen. Er was nog een fout gezien op Lopes, maar Hotic mikte de penalty naast. Of wilde hij de pil wat minder bitter maken voor Storck, de trainer die hem drie jaar geleden naar België haalde? Vergeefse moeite. Cercle ging er als door de boter heen en vernederde Eupen nog. Twee heerlijke goals van Kévin Denkey deden Storck en Eupen van schaamte door de grond zakken.

Cercle Brugge 5 - KAS Eupen 1

Cercle Brugge: Majecki, Marcelin, Popovic, Daland, Somers (73’ Ravych), Lopes (73’ Van der Bruggen), Vanhoutte (62’ Abu), Hotic, Ueda (73’ Gboho), Deman (80’ Velkovski), Denkey

Eupen: Moser, Van Genechten (78’ Magnee), Lambert, Jeggo, Alloh (46’ Paeshuyse), Davidson, Peeters, Wakaso, Christie-Davis (46’ Prevljak), Charles-Cook (73’N’Dri) , Nuhu (73’ Bitumazala)

Doelpunten: 25’ Denkey (geen assist)1-0, 30’ Somers (Lopes) 2-0, 39’ Ueda (Deman)3-0, 44’ Peeters (strafschop) 3-1, 77’ Denkey (Hotic) 4-1, 86’ Denkey (geen assist) 5-1

Gele kaarten: 49’ Jeggo (fout), 76’ Ravych (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Erik Lambrechts