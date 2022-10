Union raast door en pakt 15 op 15 na makkelijke zege tegen onmondig AA Gent

Vijfde opeenvolgende competitiezege voor Union dat nooit echt in de problemen kwam tegen een onmondig AA Gent (2-0). Lazare opende al vroeg de score voor de thuisploeg en toen Ngadeu kort na rust werd uitgesloten, kwamen de Buffalo’s nog meer onder druk te staan. Vanzeir besliste uiteindelijk de match met zijn zesde van het seizoen. Gent ziet de Brusselaars zo alweer verder uitlopen en telt nu al acht punten minder dan Union.

Karel Geraerts bracht een elftal tussen de lijnen dat je gerust het etiket typeploeg kan geven. Adingra kreeg de voorkeur op Lapoussin, terwijl ook Teuma, Boniface, Nieuwkoop en Kandouss opnieuw hun plaatsje in de basiself mochten innemen. Bij de Buffalo’s ontbrak een zieke Hein Vanhaezebrouck uiteindelijk toch in het Dudenpark. De Gentse coach werd vervangen door zijn assistenten. In de Gentse basiself was er slechts één wijziging: Depoitre verving topschutter Cuypers.

De fans in het Dudenpark kregen in het openingskwartier niet meteen een spektakelstuk gepresenteerd maar bij de eerste echte doelpoging van de thuisploeg was het wel meteen raak. Balverlies van Owusu kwam Gent duur te staan: Lazare verschalkte Kums en schilderde de bal vervolgens van buiten de zestien heerlijk in de winkelhaak. De Buffalo’s reageerden meteen maar Nurio kon op links net niet de aanstormende Depoitre bedienen.

Foto: BELGA

Ondanks die vroege achterstand slaagden de bezoekers er niet in om de partij in handen te nemen. Integendeel zelfs, Union bleef dominant en prikte regelmatig gevaarlijk dankzij de loopacties van Adingra en Teuma. Bij Gent stond Depoitre andermaal op een eiland en slaagde aanvoerder Odjidja er evenmin in om lijn te krijgen in het Gentse aanvalsspel. Achterin sloeg Torunarigha opnieuw aan het schutteren, de Duitser blijft achter zijn beste vorm aanhollen.

Rond het half uur was de positieve vibe die zondag leek te ontstaan bij Gent alweer helemaal verdwenen. De Buffalo’s stapelden het balverlies op en doelman Moris kende een zorgeloze avond. Behalve enkele plukballetjes moest thuisdoelman lange tijd nauwelijks of niet tussenbeide komen. Toen Odjidja toch eens Depoitre in stelling bracht, besloot de Gentse spits op de de 32-jarige Luxemburger.

Een eerste waarschuwing voor Union dat in het derde kwartier te vaak vergat te voetballen. Boniface vond het welletjes en trok resoluut op avontuur. De Nigeriaan was duidelijk sneller dan Tonarigha, behield het overzicht en bediende ook zijn spitsbroeder Vanzeir perfect maar die trapte naast. Boniface waagde ook nog eens zijn kans maar leverde een te zwak schot af. Het slotakkoord was uiteindelijk voor Teuma maar zijn afstandspoging ging hoog over.

Owusu valt uit, Ngadeu pakt rood

De Gentse technische staf had ongetwijfeld veel te vertellen tijdens de rust maar besliste aanvankelijk toch om dezelfde elf spelers de tweede helft aan te laten vatten. Omdat Owusu tijdens de korte opwarming aangaf dat hij niet verder kon, werd De Sart alsnog meteen in de strijd gegooid. Die wissel zorgde niet meteen voor beterschap bij Gent. Ook na rust was het offensief amper in staat om een voldragen aanval in elkaar te knutselen.

Union keek het allemaal even aan en ging vervolgens over tot de orde van de dag. Een poging van Adingra ging nog voorlangs maar toen Vanzeir aan de haal ging, dwong die Ngadeu in de fout. De Kameroener trok hem neer en kreeg rood van ref Lardot. Zo werd de opdracht voor de Gentse bezoekers alleen maar groter. Union rook nu bloed: Vanzeir ging diep maar zijn schot werd in hoekschop verwerkt.

Foto: BELGA

Een dubbele Gentse wissel dan maar: Cuypers en Hjulsager kwamen Depoitre en Kums aflossen. Het deerde Union allerminst. De thuisspelers bleven vrank en vrij aanvallen en het was eigenlijk wachten op een tweede Brussels doelpunt. Bij Gent was het vooral zaak om de schade te beperken in de hoop dat één geslaagde aanval zou volstaan voor een nog onverhoopt gelijkspel.

Doelkansen bleven na rust een schaars goed en dat veranderde ook in het slotkwartier niet meer. Geraerts bracht met Lapoussin en Nilsson nog twee verse krachten. De focus ging bij de thuisploeg langzaam maar zeker toch ook al naar de topper van komend weekend wanneer Union het voor eigen publiek opneemt tegen Club Brugge. Het was uiteindelijk Vanzeir die de partij besliste na een perfecte voorzet van Lazare. De Buffalo’s zijn duidelijk nog niet genezen, net als hun coach.

Union: Moris, Van der Heyden, Burgess, Kandouss, Adingra, Lynen, Teuma (86’ Puertas), Lazare (89’ Rodriguez), Nieuwkoop (86’ François), Boniface (73’ Nilsson), Vanzeir

Gent: Nardi, Torunarigha, Ngadeu, Okumu; Fortuna, Kums (67’ Hjulsager), Owusu (46’ De Sart), Samoise, Odjidja, Hong (83’ Hauge), Depoitre (67’ Cuypers)

Doelpunten: 12’ Lazare (1-0), 82’ Vanzeir (2-0)

Gele kaarten: 18’ Ngadeu (fout), 22’ Van der Heyden (fout), 90+1’ De Sart (fout)

Rode kaarten: 56’ Ngadeu (fout)

Scheidsrechter: Jonathan Lardot