Wat een binnenkomer! Steven Defour debuteert als hoofdcoach van KV Mechelen met zege tegen ex-club Standard

Wat een opluchting Achter de Kazerne! Immense vreugde na de 2-0-zege tegen Standard: Steven Defour kon zich zijn debuut als hoofdtrainer van KV Mechelen niet mooier inbeelden. Na drie nederlagen op een rij geeft Malinwa zichzelf weer wat ademruimte.

Een trainerswissel Achter de Kazerne moest soelaas brengen voor KV Mechelen, dat onder Danny Buijs met 11 op 36 een ondermaatse competitiestart achter de rug had. Steven Defour werd gepromoveerd tot hoofdtrainer en mocht uitgerekend tegen Standard, een van zijn ex-clubs, debuteren in de dug-out. De Kakkers gingen in oktober al met de billen bloot tegen Club Brugge, Anderlecht en Gent met telkens ook drie tegendoelpunten. De verliesreeks moest en zou gestopt worden tegen de Rouches, die dan weer aan een opmars bezig zijn in het klassement.

Zijn debuut als T1, zijn Luikse verleden: allemaal bijzaak voor Defour, liet hij uitschijnen tijdens zijn officiële persvoorstelling daags voor de topper tegen Standard. ‘Zijn’ club uit de problemen helpen was prioriteit nummer één. De 34-jarige Mechelaar voerde één wijziging door en koos voor het duo Bates-Vanlerberghe waardoor Peyre, nochtans niet slecht bezig de laatste weken, naar de bank verdween. Ngoy moest opnieuw postvatten in de spits, waardoor Da Cruz en Schoofs elks een rijtje achteruit schoven.

Geen hand van Defour

Het scenario van een onbenutte sterke start voltrok zich andermaal Achter de Kazerne. Storm vond Ngoy na één minuut al aan de tweede paal, maar die kreeg de bal niet goed verwerkt. Kans voorbij, tijd om de bal in de ploeg te houden, zo leken de Mechelaars te denken. De Luikse bezoekers kregen evenmin een bal tussen de palen het in het eerste half uur. Op slecht gekadreerd schot van Balikwisha kwam Coucke nog in actie, iets later legde Laursen naast.

Gevaarlijker was het samenspel tussen Donnum en Dragus, maar het been van Bolingoli bracht redding. De netten van Coucke bleven schoon in de eerste helft. Maar de hand van Defour was in de eerste helft nog niet te zien, Malinwa kon Standaard niet meteen in gevaar brengen. In de tweede helft ging de thuisploeg hoog druk zetten. Defour en co. voelden dat er iets te rapen viel tegen een mak Standard. De ruimtes in de rug werden ook groter, maar de bezoekers kreeg moeilijk een noemenswaardige tegenaanval in elkaar geknutseld.

Aanvalsgolf komt aan land

Het was Malinwa, dat nadrukkelijk op zoek ging naar de openingstreffer, menens. Hairemans stuurde Storm slim het straatje in, maar de hoek was te scherp en Bodart stond pal. Wat later kon Vanlerberghe niet goed afdrukken, zijn kopbal ging over. Een aanvalsgolf was wel op gang gekomen om in minuut 71 eindelijk aan land te komen. Storm zette een een-twee op met Schoofs en besloot zelf vanuit een te scherpe hoek op Bodart. Vanlerberghe nam de afvallende bal met een opwippertje in ontvangst en knalde linksonder in doel.

Groter kon de ontlading Achter de Kazerne na de 1-0 niet zijn, dachten we, tot Ngoy enkele minuten later helemaal voor de bevrijding zorgde. De aanvaller kwam aan de bal ter hoogte van de middellijn en schuimde de hele linkerflank af, zette Bokadi in de wind en zocht succesvol de verste hoek op met zijn rechter. 2-0 en eindelijk zijn tweede van het seizoen. De vreugdekreet die daarop volgde kwam van heel diep. En niet alleen bij Ngoy en de op hem afstormende bank, maar bij heel het geel-rode thuispubliek. Een stuntzege tegen Standard, de broodnodige driepunten en het succesvolle debuut van Steven Defour, wiens naam luid gescandeerd werd, waren een feit.

