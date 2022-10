Invaller Laurent Depoitre loodst AA Gent in slotfase voorbij stug Seraing

Na de nederlaag op Union had AA Gent iets recht te zetten tegenover zijn publiek of het had kunnen stormen in de Ghelamco Arena. Heel academisch liep het niet, maar een laat doelpunt van invaller Depoitre zet de Buffalo’s ietsje dichter bij de top vier. Het werd 2-1.

Geweldig oogde het niet – vooral in de eerste helft - maar in deze fase heeft AA Gent nood aan punten. Aan zeges. Om minstens de top vier een beetje aan de horizon te houden maar evenzeer om de rust in de tent nog wat te bewaren. De 2-1 tegen Seraing was meer dan welkom, maar betekent nog niet dat de Buffalo’s helemaal uit het sukkelstraatje zijn.

Wel genezen, hoewel hij nog een mondmasker droeg: Hein Vanhaezebrouck. Niet van de partij waren De Sart én Owusu, geblesseerd uitgevallen op Union. Daardoor werd Marreh nog eens opgevist voor het middenveld. In doel kreeg Nardi zijn derde wedstrijd op rij – is daar stilaan een keuze gemaakt? – terwijl Cuypers voorin de voorkeur kreeg op Depoitre. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor AA Gent. Op een corner van Kums werkte Mbow de bal in eigen doel, voor een aanstormende Marreh. De vroege 1-0 zette de thuisploeg in een comfortzone, en dat was eraan te zien. Er volgden geen kansen meer in de rest van de eerste helft, of we zouden het moeten zoeken in een kopballetje van Torunarigha op corner. Nochtans deden ze achterin bij Seraing al eens iets vreemd en oogde doelman Timothy Galjé niet al te zelfzeker als hij onder druk werd gezet.

Penalty door Nurio

Het ontbrak AA Gent echter aan vernuft, aan precisie, aan voetbal. Cuypers die vocht met de bal, Nurio die zijn controles miste op een crosspass, passes van Odjidja die niet op maat waren. Seraing rook bloed en voelde ook dat Gent soms te weinig druk zette. Iedereen in het stadion voelde aan zijn kleine teen wat er zou komen, zeker toen Sissoko een flinke waarschuwing verstuurde. Hij kreeg alle tijd om van buiten de zestien aan te leggen maar Nardi tilde de bal over de lat. Drie minuten later was het wel bingo toen Nurio aan de rand van de zestien domweg Bernier aantrapte. Marius ging achter de bal staan, maakte zijn zevende van het seizoen – nummer vier van de stip – en ging dan het Gentse publiek wat jennen: 1-1. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Het gefluit dat uit de tribunes van de Ghelamco Arena opsteeg bij de rust loog er niet om. Na het supportersprotest in Union was duidelijk dat een crisissfeertje niet meer ver weg is. Er kon maar beter een kentering komen in de tweede helft. Vanhaezebrouck voerde niet minder dan drie wissels door, al dan niet noodgedwongen. Torunarigha, Odjidja en Hong bleven in de kleedkamer, Godeau, Hjulsager en Salah kwamen er in. Zeker die laatste bracht heel even een tikje meer schwung in de ploeg. Snelheid ook, iets wat Gent voorin wel mist. Maar momenten om de achterban tevreden te stellen, bleven schaars. Nurio kreeg een kopkansje op een zeldzame goeie flankvoorzet. Opare maakte bijna een spectaculaire own goal, dat ook. En eindelijk moest doelman Galjé ook eens iets met zijn handen doen. De neef van gewezen Club-doelman Hans gooide zich na een vrije trap van Kums met doodsverachting voor Cuypers en voorkwam zo de 2-1.

Nardi redt de meubelen

Het bleef magertjes. Nurio kreeg op voorzet van Samoise wel een schietkansje, maar voor het slotkwartier moest de Angolees er toch af. Vanhaezebrouck bracht Depoitre in, waardoor Salah linker wingback moest spelen. Bijna werd het helemaal zuur, toen Bernier in de zestien kwam. Nardi voorkwam een blamage. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Gelukkig voor AA Gent wierpen de wissels toch hun vruchten af. Eerst mikte Salah wel nog een volley vol risico naast, maar in de rol van aangever leverde de Brusselaar even later wél een bal op maat. Depoitre kopte de 2-1 via de paal binnen. Salah, die duidelijk vertrouwen had getankt, maakte bijna nog de 3-1 maar zijn afstandsschot ging voorlangs. Het deed er niet meer toe. De zege was binnen, een lauw applaus volgde, het publiek is zo toch weer even verzoend met zijn elftal.

Opstelling AA Gent: Nardi; Okumu, Ngadeu, Torunarigha (46’ Godeau); Samoise, Kums, Marreh (88’ Van Den Bergh), Nurio (75’ Depoitre); Odjidja (46’ Hjulsager), Hong (46’ Salah); Cuypers

Opstelling Seraing: Galjé; Opare, Sylla, Mbow, Marius (57’ Elisor); Sambu (70’ Conceicao), Lahssaini, Cachbach (88’ Mvoué), Poaty (70’ Mforno); Sissoko (88’ Guillaume), Bernier

Doelpunten: 5’ Mbow own goal 1-0, 38’ Marius 1-1 (strafschop), 84’ Depoitre 2-1

Gele kaarten: Marreh, Lahssaini

Rode kaarten:

Scheidsrechter: Istvan Lagaert