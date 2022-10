Sint-Truiden geeft dubbele voorsprong uit handen, maar pakt toch de volle buit tegen Westerlo na late treffer van Hayashi

Westerlo heeft tegen STVV zijn tweede thuisnederlaag van het seizoen geleden. De Kemphanen leken na de pauze een dubbele achterstand om te buigen, maar incasseerden meteen na de 2-2 nog een derde Limburgs doelpunt. Opnieuw spektakel in Het Kuipje, deze keer heette de geel-blauwe winnaar Sint-Truiden.

Weinig goals in de wedstrijden van Sint-Truiden? Die statistiek kan na de passage in het Westelse Kuipje – waar anders? - naar de prullenmand. Twee goals tegen STVV, dat zou normaal altijd moeten volstaan voor minstens een punt. Vanavond niet dus.

De eerste helft las als een horrorscenario voor Jonas De Roeck. En daar had het vroege uitvallen van Nacer Chadli zelfs niets mee te maken. Niet op achterstand komen tegen het laag en moeilijk te manoeuvreren blok van een vurig coachende Hollerbach – de Kanaries incasseerden dit seizoen nog maar 15 doelpunten - was de boodschap. Toch incasseerden de Kemphanen twee te vermijden doelpunten.

Westerlo monopoliseerde de bal – maar liefst 68 procent na 45 minuten, maar bokste in 45 minuten tijd geen enkele grote kans in elkaar. Het waren de Truiense prikken die gevaarlijk waren. De eerste waarschuwing van Bruno belandde nog naast het doel van Bolat, het schudde de Westelse verdedigers niet wakker. Op een vrije trap van Leistner vanop de eigen helft werd veel te laks verdedigd. Reynolds gaf Bocat te veel ruimte, centraal verdedigde Perdichizzi niet scherp genoeg. Bruno was er als de kippen bij om de voorzet van zijn ploegmaat tegen de netten te schuiven.

Foto: BELGA

Kort voor rust werd de Kempense nachtmerrie nog wat groter. Perdichizzi had Bruno eerst nog van een tweede treffer gehouden, maar in de toegevoegde tijd was hij opnieuw niet bij de les. De Italo-Belg liep in het strafschopgebied tegen Hayashi aan. Een beetje knullig, maar vooral niet slim. Strafschop! Bruno pakte het geschenk gretig uit en bracht de Kanaries op een dubbele voorsprong.

Een scheve situatie rechtzetten tegen een goed georganiseerd STVV, het had veel weg van een Mission Impossible. Toch kregen we na de pauze nog een echte wedstrijd. Westerlo kwam met meer grinta uit de kleedkamer en liet de bal veel sneller van voet tot voet gaan. De aansluitingstreffer van De Cuyper deed de hoop op een remontada helemaal opleven. De Kempense krullenbol duwde aan de tweede paal een voorzet van Reynolds knap in doel, al legden de bezoekende verdedigers hem ook heel weinig in de weg.

Een gretige Akbunar wakkerde het Kempense vuur nog wat meer aan en had tot twee keer de gelijkmaker aan de voet. Oog in oog met Schmidt besloot het Turkse woelwater nog onbesuisd naast, even later haalde de Japanse doelman een voorzet nog net van onder de lat. Toch was er nog een belangrijke rol weggelegd voor Akbunar. Hashioka ging in het strafschopgebied bovenop zijn voet staan, na tussenkomst van de VAR legde Vergoote de bal op de stip. De Cuyper bleef koelbloedig en zette de elfmeter om: 2-2.

Foto: BELGA

Het Kuipje ontplofte. Erop en erover? Niet dus. Al heel snel werd het terug heel stil in de Kempen. Bolat lag nog in de weg op een schot van Kagawa, maar Hayashi maakte er in de rebound 2-3 van. Assistent-scheidsrechter Nico Claes vlagde voor buitenspel, maar Perdichizzi - opnieuw was hij betrokken bij een tegengoal - was net iets te lang blijven hangen. De VAR in Tubeke moest andermaal tussenkomen. De meetlat besliste in het voordeel van STVV.Wat een domper! Op basis van een sterke tweede helft verdiende Westerlo meer, zes minuten extra tijd waren onvoldoende om een scheve situatie voor de tweede keer recht te zetten.