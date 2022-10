Bilal Messaoudi bezorgt KV Kortrijk met een knap doelpunt een punt tegen Cercle Brugge

KV Kortrijk en Cercle Brugge hebben na een aangenaam kijkstuk de punten gedeeld. Boris Popovic bracht de bezoekers al vroeg op voorsprong. Bilal Messaoudi bezorgde de Veekaa met een knap doelpunt toch nog een punt.

Een flitsend Cercle opende de wedstrijd aan een verschroeiend hard tempo. Via Hotic oefende het in het prille begin druk uit op een wankele Kortrijkse defensie. Die vroege druk resulteerde even later in een voorsprong. Lopes zag in de verte Popovic vrijstaan en bediende die met een uitstekende voorzet. De Fransman knikte het leer eenvoudig tegen de touwen, maar erg moeilijk werd het hem niet gemaakt. KV Kortrijk-rechtsachter Sych verdedigde te laks waardoor de doelpuntenmaker zo het eerste kopbaldoelpunt van groen-zwart dit seizoen kon binnenkoppen.

Na het openingsdoelpunt leek het alsof Cercle Brugge de wedstrijd meteen wou beslissen en in een definitieve plooi wou leggen. Het duwde KVK terug tot op zijn eigen speelhelft en voetbalde vrank en vrij onder leiding van een goede Hotic. Toch gaf de Veekaa zich niet zo snel gewonnen. De thuisploeg sprokkelde puur op wilskracht twee kleine kansjes bij elkaar. Lamkel Zé en Mbayo staken hun neus eens aan het venster, maar het kon doelman Majecki niet doen schrikken. De Pool beleefde tot dan toe een rustige avond in het Guldensporenstadion.

Die rustige avond voor de Cercle-doelman leek kort na rust te veranderen. Watanabe verlengde een vrije trap recht in de handen van Majecki. Met iets meer geluk viel die bal in een hoek buiten het bereik van de Pool. Tot daar het gevaar van KV Kortrijk. Cercle nam na de kans van de thuisploeg de match weer in handen. Sych liet zich in de lucht opnieuw aftroeven, net zoals bij het doelpunt. Deze keer was het Ueda die kon koppen, maar er zat geen kracht achter zijn kopbal. Popovic liet in het wedstrijdbegin zien hoe het wel moest.

Foto: BELGA

Van zero tot hero

De wedstrijd leek af te stevenen op een krappe 0-1 overwinning in het voordeel van Cercle. De groen-zwarten controleerden de wedstrijd, maar toch kon Messaoudi uit het niets aan hun aandacht ontsnappen. De Algerijn draaide zich goed vrij en krulde de bal proper in de rechterbenedenhoek. Bij zijn vervanging floten de thuisfans hem nog uit, bij het doelpunt vierden ze - uiteraard - samen met hem mee. Zo zie je hoe snel het kan gaan in het voetbal. Het was zijn tweede goal in Kortrijkse loondienst.

KVK kreeg na het doelpunt vleugels. De thuisfans schaarden zich als een blok achter het team en zagen doelpuntenmaker Messaoudi opnieuw schieten naar het doel van Majecki. Hij bulkte van het vertrouwen, maar eigenlijk moest hij naast zich kijken en afleggen naar Lamkel Zé. Op het einde van de wedstrijd golfde het spel heen en weer, maar er viel geen doelpunt meer. Geen 15 op 18 en vierde overwinning oprij voor Muslic.

Foto: BELGA

KV Kortrijk: Ilic; Sych, Radovanovic (65’ Loncar), Dessoleil, D’Haene, Watanabe, Vandendriessche (46’ Bruno), Keita; Mbayo (61’ Messaoudi), Avenatti, Lamkel Zé

Cercle Brugge: Majecki; Popovic, Ravych, Daland; Somers, Lopes, Vanhoutte, Hotic, (77’ Kehrer) Deman; Ueda (63’ Gboho), Denkey

Doelpunten: 9’ Popovic (Lopes) 0-1, 79’ Messaoudi (geen assist)

Gele kaarten: 30’Ravych (fout), 36’ Dessoleil (fout), 44’ Sych (fout), 60’ Avenatti (protest), 60’ Majecki (protest), 81’ Loncar (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt

Toeschouwers: 5211