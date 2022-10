Matig Union pakt de drie punten mee uit Seraing dankzij blunderende Seraing-doelman Galje

Union heeft zondagmiddag een zuinige zege geboekt: tegen Seraing speelde de vice-kampioen erg matig, maar dankzij een blunderende Seraing-doelman en een lichte penalty mag het toch drie punten bijschrijven. Vanzeir en Teuma zorgden voor de Brusselse goals, Elisor milderde namens de thuisploeg.

Na de Europese kwalificatie was het zake voor Union om de positieve lijn door te trekken tegen laagvlieger Seraing. Geraerts waarschuwde er nog voor dat zijn spelers het niet te makkelijk mochten oppakken, maar die boodschap bleek niet goed aangekomen: Union legde een erg matige prestatie op de mat.

De Brusselaars begonnen nochtans niet slecht aan de wedstrijd: Adingra speelde meteen Boniface aan in de zestien, maar de Nigeriaan kraakte zijn schot. Een veelbelovend begin, zou u denken. Al kwam al wie dat dacht bedrogen uit: enkel Teuma kon nog echt dreigend zijn met een vrije trap die uit elkaar spatte op de paal.

Seraing presenteerde zich iets gretiger en frisser. Coach Jeunechamps had zijn pionnetjes goed neergezet, al moest hij op het kwartier al beginnen schaken: zowel Lahssaini – na een lelijke botsing met Opare – en Marius konden niet meer verder. Bunchukov en Elisor waren hun vervangers.

Foto: BELGA

Afgekeurde goal

Die wissels brachten Seraing echter niet van de wijs. Nu, het was niet zo dat de thuisploeg champagnevoetbal speelde, maar Union had het toch lastig om een degelijke aanval in mekaar te steken. Seraing loerde op de counter, en scoorde ook: Opare pakte uit met een knap bruggetje bij Lapoussin en bediende Elisor, die Bunchukov vond: de Oekraïner nam Moris tegenvoets te grazen, maar de lijnrechter stak terecht zijn vlag in de lucht voor voorafgaand buitenspel van Elisor.

De tweede helft moest beterschap bieden voor de Brusselaars, en daarvoor kreeg het een serieus handje hulp: Seraing-doelman Galje dacht alle tijd van de wereld te hebben, maar dat was buiten Vanzeir gerekend: de spits snoepte zomaar het leer van de doelman af en legde in een leeg doel binnen: 0-1. Een welgekomen geschenk voor Union, dat nadien de wedstrijd meer en meer in handen nam.

Foto: BELGA

Gewonnen spel… of toch niet?

Seraing had het moeilijker om de bal in eigen rangen te houden, en twintig minuten voor tijd leek de wedstrijd gespeeld: Lazare kreeg eerst geel van scheidsrechter Put voor een schwalbe, maar na een VAR-consultatie ging de bal toch op de stip na een lichte overtreding van Bunchukov. Teuma faalde niet: 0-2.

Union leek gewonnen spel te hebben, maar in het slotkwartier betaalde het toch nog bibbergeld wanneer Elisor van dichtbij de aansluitingstreffer binnenkopte. De thuisploeg probeerde nog wel iets te forceren, maar Union hield al bij al makkelijk stand. De Brusselaars kwamen nog enkele keren dicht bij de 1-3, maar scoren lukte niet meer. Union pakt dus drie belangrijke punten met het oog op de top vier, Seraing blijft in de degradatiezone.

Seraing: Galje, Opare (73’ Conceiçao), Mbow, Sylla, Mansoni, Lahssaini (18’ Bunchukov), Cachbach (64’ Bernier), Abanda, Sissoko, Marius (18’ Elisor), Vagner

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, François (46’ Adingra), Lynen, Teuma, Lazare, Lapoussin, Vanzeir (90’ Puertas), Boniface (64’ Nilsson)

Doelpunten: 47’ Vanzeir 0-1, 72’ Teuma (penalty) 0-2, 75’ Elisor 1-2

Gele kaarten: 20’ Sissoko, 27’ François, 70’ Sylla, 75’ Elisor, 79’ Van der Heyden

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Bert Put