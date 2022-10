Buffalo’s lopen averij op in Leuven en zien top-vier verder uitlopen

Overleven was voor een gehavend AA Gent de boodschap. OH Leuven monopoliseerde voor rust dan wel de bal maar het was toch Gent dat via Cuypers op voorsprong klom. De thuisploeg knokte zich terug in de match na rust en maakte dankzij een elfmeter van Gonzalez gelijk. Gent kreunde maar hield stand, al schiet het niet veel op met een punt. Nummer vier Union telt nu al acht punten meer.

Pletinckx (hersenschudding) ontbrak nog bij OH Leuven, Ouedraogo was zijn verwachte vervanger. Meteen zijn eerste basisplaats sinds begin september op bezoek bij Anderlecht. Bij de Buffalo’s bracht Vanhaezebrouck vijf frisse krachten tussen de lijnen. Cuypers, Kums en Hong waren helemaal hersteld en mochten net als Nurio en de wederoptredende Owusu aan de partij beginnen.

Gent hoopte drie dagen na het nipt vermeden debacle in Dublin toch weer wat vertrouwen te tanken maar het was de thuisploeg die meteen haar offensieve intenties liet blijken: Kyine verstuurde in de openingsminuut een loepzuivere voorzet maar Gonzalez kopte nipt naast. De Gentse defensie was meteen gewaarschuwd.

OH Leuven eiste heel nadrukkelijk het balbezit op in dat openingskwartier maar toen Cojocaru aan het blunderen sloeg, kreeg Hong een unieke kans om de score te openen. Zijn poging ging evenwel voorlangs. Even verderop stond de vrijstaande Hjulsager terecht te mokken, de Deen kreeg even later meteen een herkansing na een foute tussenkomst van Ouedraogo maar deze keer was Cojocaru wel bij de les.

Foto: BELGA

Gent bracht gaandeweg het balbezit in evenwicht maar doelkansen bij elkaar voetballen lukte slechts moeizaam. De thuisspelers slaagden er evenmin in om een doelrijpe mogelijkheid in elkaar te knutselen. Al te vaak zorgden technische foutjes en ongelukkige keuzes ervoor dat een aanval van één van beide teams al in een vroeg stadium werd gefnuikt.

Nee, echt opwindend werd het voor rust nooit. Toch sloeg Gent met de rust in zicht toe: Cuypers werkte na een zwakke tussenkomst van Cojocaru - onder druk gezet door Samoise - de bal tegen de netten. De Gentse fans juichten al ondanks het vlagsignaal van de lijnrechter maar na een VAR-interventie verdween de 0-0 toch van het scorebord . Bijna stond het zelfs 0-2 bij rust maar ref Visser zag een vermeende fout van Samoise waardoor de treffer van Cuypers geannuleerd werd.

Werk aan de winkel voor het team van Marc Brys en bijna stond het meteen na rust alweer gelijk. Gonzalez bediende knap Patris maar zijn overhoekse trap werd door Nardi geneutraliseerd. Aan inzet en overtuiging geen gebrek bij OH Leuven maar net als voor rust, lieten de withemden zich al te vaak betrappen op storend balverlies.

Foto: BELGA

Gonzalez verpest het Gentse feestje

Brys gooide dan maar Thorsteinsson in de strijd en die liet zich al meteen opmerken met een heerlijke passeerbeweging op de achterlijn maar de Ijslander bereikte niemand met zijn voorzet. OH Leuven voerde de druk stelselmatig op en Gent kwam amper nog uit haar defensieve stelling. Cuypers waande zich dan ook steeds meer op een eiland. De Gentse spits kreeg amper nog bruikbare ballen, laat staan dat hij in scoringspositie kwam.

En dan wees Visser naar de stip. Owusu raakte wel degelijk Patris in de Gentse zestien. De VAR bekeek nog even de beelden maar bevestigde de beslissing. Gonzalez oog in oog met Nardi en ‘El Pistolero’ fusilleerde de Franse goalie van de Buffalo’s (1-1). Vanhaezebrouck greep meteen in en voerde een viervoudige wissel door.

Foto: BELGA

Even later slikte hij ook nog een gele kaart toen hij iets te fel protesteerde bij een beslissing van Visser. OH Leuven rook bloed en toen Gonzalez in de Gentse zestien werd vrijgespeeld was er een uitstekende Nardi nodig om de Gentse meubelen te redden. Leuven drong verder aan en de thuisaanhang gooide er nog wat extra decibels tegenaan.

Gent kreunde maar overleefde de Leuvense stormloop. Bijna was er zelfs nog een winning goal van Okumu. Van vreugde was er achteraf dan ook geen sprake bij de Buffalo’s. Een blik op de rangschikking leert dat een ticket voor de Champions Play-offs opnieuw wat verder af is. Bij Leuven bleef men dan weer achter met een onvoldaan gevoel: twee op twaalf is een te mager bilan.

Doelpunten: 42’ Cuypers 0-1, 73’ Gonzalez (strafschop) 1-1

OH Leuven: Cojocaru, Patris, Ouedraogo, Ricca, Mendyl, Malinov (85’ Keita), De Norre, Maertens, Tamari, Kiyine (62’ Thorsteinsson), Gonzalez (85’ Nsingi)

AA Gent: Nardi, Okumu, Ngadeu, Godeau, Samoise, Owusu (76’ Marreh), Hong (76’ Odjidja), Kums, Nurio, Hjulsager (76’ Salah), Cuypers (76’ Depoitre)

Gele kaarten: 47’ Ngadeu, 55’ Malinov, 72’ Kums, 80’ Maertens, 80’ Hauge, 80’ De Norre, 88’ Keita, 90’ Godeau, 90’ Ouedraogo, 90’ Odjidja

Scheidsrechter: Lawrence Visser