Club Brugge spoelt Portugese kater door tegen KV Oostende, maar gemiste strafschoppen bezorgen Club toch kopzorgen

Club Brugge zweette vele liters om buur KV Oostende opzij te zetten. Zonder te overtuigen stapte Club Brugge met een 2-0-bonus halverwege de avond naar de kleedkamer. KVO stroopte de mouwen op en Hornby bracht de groenroodgelen in tien pittige minuten snel op gelijke hoogte. Dankzij een strafschop die Nielsen in twee tijden benutte, keerde de rust boven Jan Breydel terug.

In hun opstelling bouwden beide trainers al iets in met het oog op hun volgende match. Hoefkens presenteerde een experimentele verdediging richting Leverkusen. Het centrakle defensieduo Mechele-Boyota kreeg Meijer links naast zich en Buchanan voetbalde als rechtsachter. Vooraan moest Lang zijn plaats afstaan aan Sowah. Op de flank nam Nusa de taak van de geblesseerde Skov Olsen over.

Yves Vanderhaeghe hield Ambrose en Urghohide uit zijn selectie. Beiden tellen vier gele kartonnetjes en hun aanwezigheid volgend weekeinde in de kelderkraker tegen KV Kortrijk is een must. Katelaris en Atanga vatten de derby aan. Wylin en Osifo, twee Oostendse jeugdproducten, gen hun eerste basisplaats van dit seizoen.

In de tiende minuut ontvouwde zich de eerste doelkans. Op links sprintte Jutgla bliksemsnel en Phillips kon zijn schot maar half wegwerken. Hoe Nielsen de rebound nog naast het doel mikte, blijft een raadsel. Iets voor het halfuur penetreerde Vanaken lekker diep in de rechthoek maar Katelaris stak nog net zijn been voor de bal. Toen Vanaken iets na het halfuur opnieuw de KVO-rechthoek verkende, vuurde hij wel raak, bovendien door de benen van Tanghe. Hoog tijd voor een antwoord van Oostende. Vanop links vond Sakamoto het hoofd van Hornby die Mignolet tot een Champions League-reflex dwong. De droom van een gelijkmaker duurde niet lang. Vanaken stuurde een minuut later de bal knap richting tweede paal waar Jutgla de achterwaartse kopstoot van Capon dankbaar benutte om snoeihard af te drukken: 2-0.

Foto: BELGA

Spook

Vroeg in de tweede helft woei het penaltyspook opnieuw over Jan Breydel. Halloween, dat kennen ze ook in Brugge... Na een fout van Sakamoto op Nusa stopte Philllip keurig de elfmeter van Jutgla. De derde onbenutte Club-penalty in vier kalenderdagen. Boyata verkoos nieuwe spanning in de derby te stoppen. Vanop links speelde hij het leder mooi in de loop van Hornby. De Schotse spits aarzelde niet en gaf Mignolet geen schijn van kans: 2-1. KVO kreeg honger en zocht iets meer de Mignolet-zone oo. Wanneer Boyata in dat zestienmetergebied McGeehan velde, riep de VAR ref Staessens naar het beeldscherm. Boyata wou het tot tweemaal toe niet geloven maar de fout was kristalhelder. Hornby aan het kalkpunt dus en Mignolet moest een tweede keer in tien minuten vissen.

Foto: BELGA

Cursus

Geen twee strafschoppen zonder drie. Tanghe raakte de bal met de hand en Nielsen wou zijn verantwoordelijkheid nemen. Opnieuw stopte Phillips een strafschop maar hij kon het leder niet klemmen. Nielsen verlengde de rebound tegen de touwen. Niettemin: een vierde niet rechtstreeks benutte penalty voor blauw-zwart in twee matchen op rij. Maar er was opnieuw rust bij de hevig zwetende Bruggelingen. No sweat, no glory: respect voor hun slagzin dus. De ingevallen Lang smukte via het lichaam van Katelaris de eindcijfers nog op. Blauw-zwart heeft de Porto-kater doorgespoeld maar een cursus penalty trappen zou wel passend zijn.

Foto: BELGA

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Boyata, Meijer, Buchanan (84’ Odoi), Onyedika, Nielsen (84’ Balanta), Vanaken (84’ Audoor), Sowah, Nusa (67’ Lang), Jutgla (77’ Larin)

KV Oostende: Phillips, Katelaris, Tanghe, Capon, Wylin (46’ Albanese), Osifo (61’ Rocha), Boonen (77’ Bätzner), Sakamoto, McGeehan, Atanga (77’ D’Haese), Hornby

Doelpunten: 34’ Vanaken (Sowah) 1-0, 39’ Jutgla 2-0, 57’ Hornby 3-2, 65’ Hornby (strafschop) 2-2, 73’ Nielsen 3-2, 80’ Katelaris (own) 4-2

Gele kaarten: 20’ Katelaris, 59’ Nielsen, 84’ Buchanan, 90’+2’ Albanese.

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Brent Staessens