Missers Gano breken Zulte Waregem zuur op tegen mak Standard dat genadeloos toeslaat in slotfase

Als je een wedstrijd wil winnen, moet je doelpunten scoren. Een huizenhoog cliché maar bij Zulte Waregem zal men na de partij tegen Standard er nog wel eens op terugkomen. Fadera en tot tweemaal toe Gano misten de mogelijkheid om Essevee op voorsprong te brengen. De bezoekers bleven lange tijd op automatische piloot voetballen maar toen de VAR een fout zag in een ogenschijnlijke onschuldige tussenkomst van Bostyn, was het wel raak. Dussenne zette de strafschop feilloos om. Even later besliste de ingevallen Perica de partij. Zulte Waregem blijft met nul op zes achter. Standard mag blijven hopen op een plekje in de top vier.

De voorbije week leefden de Rouches op een wolkje. Dat gevoel hoopte Zulte Waregem na de pijnlijke uitnederlaag bij Oostende dan weer terug te vinden. Leye koos voor een viermansdefensie en koos opnieuw voor Sissako op het middenveld. Gano verscheen voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Zijn collega, Deila, zag Dewaele in extremis ziek afhaken en gooide dan maar de Italiaan Melegoni verrassend in de strijd.

Het eerste doelgevaar kwam van de thuisploeg maar Bokadi hielp hen wel een handje: Bokadi leed onbegrijpelijk balverlies in de eigen zestien maar Fadera besloot op Bodart. Toch waren het de Rouches die meteen het balbezit resoluut opeisten. Onder impuls van het gevaarlijke duo Dragus-Zinckernagel drong het Essevee terug op eigen veld. Kansen bij elkaar voetballen wilde evenwel niet meteen lukken. Daarvoor misten de Luikse aanvallen wat punch.

Foto: BELGA

Zulte Waregem was anderzijds wel best gevaarlijk op stilstaande fases. Zo dwong Ciranni met een vrije trap Bodart tot een knappe redding. Ook Gano kreeg halfweg de eerste helft nog een dot van een kans: Miroshi zette zich op links goed door en speelde in de loop van de spits maar hij besloot hoog over. De partij leverde steeds minder animo op en Bostyn moest bij Zulte Waregem amper tussenbeide komen.

Andermaal bleek dat Standard tegen een ‘minder sterke’ tegenstander het knap lastig heeft om zijn wil op te leggen. Eerder verloren de Rouches ook al van Seraing en KV Mechelen. Toch had Standard altijd met een 0-1 voorsprong de rust in moeten gaan. Bostyn kon een doelpoging van Dragus niet goed genoeg verwerken maar een volkomen vrijstaande Balikwisha slaagde er van kortbij nog in om de bal over het doel te trappen.

Niet geheel onbegrijpelijk dat Deila halfweg ingreep. Enter Canak en Perica. Dragus en Alzate mochten al meteen de douches opzoeken. Toch was het opnieuw de thuisploeg die de lokale achterban tot wanhoop dreef met een enorme misser. Sissako recupereerde puik en bediende Gano perfect maar hij besloot veel te slap op Bodart. Ook een spits kan al eens een echte baaldag hebben. Aan de overkant kopte Perica een voorzet van Melegoni dan weer te zwakjes in de handen van Bostyn.

Foto: BELGA

Standard slaat toe in slotkwartier

Die twee mogelijkheden kort na rust waren zeker niet de prelude voor een weergaloze tweede helft die bol stond van spanning of spektakel. Integendeel zelfs. Beide teams bleven zich al te vaak bezondigen aan slordige passses en door storende foutjes lag het spel ook veel te vaak stil. Zinckernagel besloot dan toch maar eens zelf op avontuur te trekken maar het schot van de 27-jarige Deen zoefde rakelings over het doel van Bostyn. Zijn maatje Raskin bleef ondertussen een schim van de speler die vorige week nog de man van de match was tegen Anderlecht.

Standard kwam tijdens die tweede periode wel steeds meer opzetten en toen Donnum subtiel opende op Perica, was er een goede tussenkomst nodig van een attente Bostyn. Ondertussen was Gano bij de thuisploeg naar de kant gegaan. In zijn plaats kwam Offor. Die wissel leverde Essevee niet meteen meer ademruimte op. Standard bleef steeds meer kamperen op de helft van de thuisploeg die zelf amper nog in de buurt van Bodart wisten op te duiken.

Plots claimde Standard een penalty toen Bostyn iets te enthousiast in de voeten dook bij Bokadi. Ref Lardot zag er niet meteen graten in maar na een tussekomst van de VAR, kende hij alsnog een strafschop toe. Dussenne stapte naar de penaltystip, bleef ijzig kalm en trapte Standard verdiend op voorsprong. Even later was de partij beslist toen Raskin op avontuur trok. De jonge middenvelder zag zijn fraaie poging op de lat stranden maar in de herneming trapte Perica de bal tegen de netten.

Essevee hing meteen ook in de touwen en de ellende was nog niet helemaal voorbij: de ingevallen Tsouka pakte nog een totaal onnodige rode kaart. In de toegevoegde fase goochelde een voorts zeer matige Raskin nog even weergaloos in de Waregemse zestien. De middenvelder behield goed het overzicht en bediende knap Perica die de 0-3 eindstand op het scorebord mocht zetten. Een eerredder van Vossen werd nog afgekeurd voor buitenspel. Volgende week wacht voor Zulte Waregem de lastige verplaatsing naar Mechelen. Het degradatiespook duikt meteen weer op aan de Gaverbeek.

Foto: BELGA

SV Zulte Waregem: Bostyn, Sissako, Fadera, Vigen (67’ Tsouka), Vossen, Ciranni, Tambedou, Rommens (85’ Ndour), Miroshi (85’ Drambaiev), Willen, Gano (67’ Offor)

Standard: Bodart, Dusenne, Dragus (46’ Canak), Donnum (89’ Boljevic), Alzate (46’ Perica), Bokadi, Melegoni (89’ Davida) , Balikwisha, Raskin, Laifis, Zinckernagel (89’ Laursen)

Doelpunten: 81’ Dusenne 0-1, 87’ Perica 0-2, 96’ Perica 0-3

Gele kaarten: 4’ Ciranni, 15’ Zinckernagel

Rode kaarten: 90’ Tsouka

Scheidsrechter: Jonathan Lardot