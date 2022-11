Feest in de Ghelamco Arena! AA Gent klopt zwak Club Brugge in Slag om Vlaanderen dankzij twee vroege goals

De twee dagen extra rust bleken niet te volstaan voor Club Brugge. AA Gent was doorlopend vinniger en scherper tijdens de Slag om Vlaanderen. Bij rust hadden ze al een dubbele bonus bij elkaar gevoetbald. Na de pauze acteerde de thuisploeg iets voorzichtiger maar blauw-zwart kon hen niet meer in verlegenheid brengen. Gent komt op vijf punten van Club Brugge dat stilaan toch worstelt met twijfels.

Geen Samoise aan de aftrap bij de Buffalo’s, de Gentse rechterflankspeler bleek onvoldoende hersteld van een ribblessure die hij tegen Molde opliep. Salah was zijn vervanger. Voorin kreeg Cuypers dan weer de voorkeur op Depoitre, terwijl Torunarigha opnieuw zijn plaats innam in de Gentse driemansdefensie. Hoefkens koos dan weer voor Sobol op links en Meijer centraal, Lang en Yaremchuk startten op de bank bij blauw-zwart.

De partij begon heel rustig maar AA Gent probeerde wel duidelijk en net toen Gentse hooligans ontelbare fakkels ontstaken, sloeg Cuypers genadeloos toe. Torunarigha stuurde de Gentse topschutter diep en die vloerde Mignolet (1-0). Ondertussen lag het strafschopgebied aan de overkant van het veld vol met bengaals vuur. Ref Lothar D’Hondt zag zich genoodzaakt om de partij dan ook stil te leggen. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Na die noodgedwongen pauze werd het ook op het veld even onvriendelijk. Al te vaak lag het spel stil door kleine foutjes. Gent ging wel gewoon op zijn elan door en drong Brugge achteruit, zonder evenwel veel doelkansen te creëren. Geleidelijk probeerde blauw-zwart wel iets meer het initiatief op te eisen maar verder dan een gekraakt schotje van Vanaken kwamen zij het eerste half uur niet.

Dan was Gent duidelijk scherper: Kums schilderde een vrije trap enig mooi op het hoofd van Ngadeu die al vallend de Gentse voorsprong verdubbelde. Ook nu liet Boyata zijn man lopen. De rest stond erbij en keek er naar. Werk aan de winkel voor het team van Hoefkens die langs de zijlijn stond te ijsberen maar de motor ook niet meteen op gang kreeg.

Sowah dwong Nardi dan toch eens tot een parade maar bij de hoekschop die daaruit voortvloeide demonstreerde Onyedika nog eens het Brugs euvel: slechte controle en balverlies, Cuypers ontsnapte en werd door de Bruggeling onderuit geschoffeld. Het kwam de Nigeriaan terecht op een gele kaart te staan. Even later pakte ook Vanaken geel. Jutgla liet zich ook even opmerken maar Nardi ranselde zijn afgeweken schot uit zijn kooi.

Hoefkens wisselt volop maar Gent blijft vlot overeind

2-0 halfweg, Hoefkens moest nu wel ingrijpen: Odoi en Skov Olsen kwamen Boyata en Sobol aflossen. Buchanan kwam zo op de linkerflank terecht. Toch bleef Gent de partij rustig domineren. Brugge slaagde er ook in die openingsfase van de tweede helft er maar niet in om een hoog tempo te ontwikkelen. Bovendien bleef het de balverliezen in de opbouw opstapelen waardoor de spelbepalende figuren nooit echt in het stuk kwamen. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

De Buffalo’s zagen wel Nurio geblesseerd uitvallen nadat hij met een gevaarlijke tackle eerst nog een gele kaart pakte. Enter Castro-Montes die ook pas net terug is van een hamstringblessure. Bij Brugge volgde nog voor het vuur een derde en een vierde wissel. Lang en ex-Buffalo Yaremchuk werden in de strijd gegooid. Beiden werden getrakteerd op een hels fluitconcert van het Gentse publiek.

De Gentse spelers lieten zich niet van de wijs brengen en stoomden door. Vrije trap Kums, wat een wedstrijd speelde hij, in het pak. Deze keer was het Cuypers die afwerkte maar zijn kopbal zoefde net over de kooi van Mignolet. En Club Brugge? Dat bleef in hetzelfde bedje ziek als voor rust. Blauw-zwart speelde veel te slordig. Een vrije trap van Skov Olsen die hopeloos over alle hoofden heen ging, illustreerde dit perfect.

Eindelijk Brugs gevaar

Halfweg de tweede helft dan toch eens Brugs doelgevaar: Lang zette zich goed door op rechts en gaf uitstekend voor, de trap van Nielsen ging maar net naast de goal van Nardi die aan de grond genageld stond. Ondertussen werd het opnieuw grimmiger in de duels. Hjuslager en Kums ondervonden aan den lijve dat bij de bezoekers stilaan ook de frustraties toenamen.

De inspanningen eisten bij de thuisspelers, die vorige donderdagavond nog in actie kwamen tegen Molde, stilaan hun tol. Zo flirtte Salah met krampen en dat bleef niet onopgemerkt op de Gentse bank. Depoitre was zijn vervanger. Skov Olsen claimde nog een strafschop na een duel met Odjidja maar het leverde hem enkel een reprimande van D’Hondt op. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Tijd voor enkele applausvervangingen, dacht Vanhaezebrouck: Odjidja, Hong en Okumu kregen een open doekje van de thuisfans. In het uitbak werd het ondertussen wat onrustig. Stewards moesten er enkele (figuurlijke) brandjes blussen. De zaken werden enkel maar grimmiger toen Gentse heethoofden hun opwachting maakten in de vakken naast de Brugse supporters.

Uiteindelijk was de laatste kans nog voor Cuypers maar hij besloot - in buitenspelpositie - op Mignolet. De Gentse fans zetten een stevig feestje in, bij de bezoekende fans overheerste de frustraties. Een zelfde beeld op het veld waar de Bruggelingen echt ontdaan de kleedkamers opzochten.

Opstelling AA Gent: Nardi; Okumu (87’ Godeau), Ngadeu, Torunarigha; Salah (78’ Depoitre), Odjidja (87’ De Sart), Kums, Nurio (57’ Castro-Montes); Hjulsager, Hong (87’ Hauge); Cuypers

Opstelling Club Brugge: Mignolet;, Boyata (46’ Odoi), Mechele, Meijer; Buchanan, Nielsen, Onyedika, Vanaken, Sobol (46’ Skov Olsen); Sowah (60’ Lang), Jutgla (60’ Yaremchuk)

Doelpunten: 9’ Cuypers 1-0, 29’ Ngadeu 2-0

Gele kaarten: Onyedika, Vanaken, Nurio, Odoi, Buchanan, Skov Olsen

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt