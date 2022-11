Zulte Waregem is weg van de laatste plaats na knappe comeback op het veld van KV Mechelen

KV Mechelen leek halfweg de klus al geklaard te hebben met dank aan een beauty van Verstraete en een owngoal van Miroshi. Een 2-0 voorsprong bij rust moest toch volstaan tegen een bijzonder zwak Zulte Waregem maar een dolle fase kort na rust zorgde voor een gigantische ommekeer: Sangaré en Vossen maakten er warempel 2-2 van. Beide teams kregen nog kansen op de zege maar doelpunten vielen er niet meer in een kolkend AFAS-stadion.

De partij kende geen studieronde: na een schuchtere poging van Vossen, kwam het eerste echte doelgevaar toch van de thuisploeg: Da Cruz ging op wandel en legde goed breed maar Willen kon nog ontzetten. In de herneming pakte Verstraete uit met een knap schot maar Bostyn stond pal. Even later trof Ngoy wel raak maar de Malinwa-spits had de bal eerst met de hand gecontroleerd, de treffer werd dan ook terecht afgekeurd door ref Van Damme.

De toon was meteen gezet. De thuisspelers gingen voluit op zoek naar een snelle openingstreffer, terwijl Zulte Waregem al vroeg tactisch bijstuurde: Leye gaf Vossen een meer centrale rol, om zo net iets meer controle op het spel te krijgen. Zonder direct resultaat evenwel. Malinwa bleef domineren, terwijl de bezoekers er maar niet in slaagden om de bal voorin eens bij te houden.

Uiteindelijk duurde het niet lang vooraleer dat doelpunt toch viel. Hairemans bereikte met een hoekschop Verstraete die moederziel alleen stond in de as van het veld. De middenvelder aarzelde niet en trapte vanop ruim 20 meter heerlijk binnen. Bostyn geklopt en het gevoel groeide bij Essevee dat het wel eens een heel lange middag kon worden. Offensief kreeg het amper een voet aan de grond, terwijl Malinwa een hoog tempo bleef ontwikkelen.

En als Zulte Waregem dan toch eens gevaarlijk werd; bleek andermaal hoe moeizaam de spitsen van Leye scoren: Offor kreeg tot tweemaal toe de kans om gelijk te maken maar de Nigeriaan mikte telkens op een attente Coucke, daarbij ook Gano negerend die dan ook duidelijk zijn ongenoegen liet blijken. Even later pakte Offor ook nog geel na een veel te drieste tackle. Symptomatisch voor zijn prestatie voor rust.

🟨 | Had Chinonso Offor hier een rode kaart moeten krijgen? 🧐 #KVMZWA pic.twitter.com/wvdan0qGpk — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 5, 2022

Hairemans leek de partij nog voor de pauze al te beslissen maar ook zijn doelpunt werd door ref Van Damme geannuleerd wegens hinderlijk buitenspel van Ngoy. Het was slechts uitstel van executie voor Zulte Waregem want toen Ngoy goochelde op de achterlijn, devieerde Miroshi pardoes zijn voorzet in eigen doel. 2-0 na 41 minuten, Zulte Waregem was voor rust gewoon niet opgewassen tegen de Mechelse aanvalsgolven.

Onverwachte ommekeer

Halfweg liet Leye dan ook begrijpelijk Offor meteen douchen, de Essevee-spits werd werkelijk uit zijn lijden verlost. Sangaré werd in de strijd gegooid maar ook hij kon het wedstrijdbeeld niet helpen kantelen. Mechelen bleef vrolijk combineren en kansen bij elkaar voetballen. Bostyn moest al meteen vol aan de bak bij een knal van Storm en duwde een schot van Da Cruz tegen zijn doelkader.

Het was eigenlijk wachten op meer onheil voor de bezoekers maar plots scoorde Sangaré de aansluitingstreffer. Ref Van Damme en VAR Lardot namen nog even de tijd en bestudeerden heel aandachtig de beelden maar het doelpunt werd uiteindelijk toch goedgekeurd. Een onverhoopte opsteker voor Essevee, terwijl Malinwa even van slag was.

Bijna stond het zelfs meteen gelijk toen Sissako op een hoekschop nipt over kopte en een minuutje later wees Van Damme naar de stip na handspel van Verstraete: Vossen bewees nog maar eens over stalen zenuwen te beschikken en trapte de bezoekers koelbloedig naast KV Mechelen (2-2).

Foto: BELGA

Defour greep meteen in en bracht Malede en Van Hecke voor Storm en Da Cruz. Malinwa ging op zoek naar een nieuwe voorsprong maar het was toch opletten geblazen want de herboren bezoekers lagen op de loer. Malede probeerde het dan maar eens vanop afstand, Bostyn liet zich de bal even ontglippen maar kon alsnog redding brengen.

Het kon nu werkelijk alle kanten uit maar de bezoekers kwamen wel met tien te staan toen Sissako zijn tweede gele kaart van de middag slikte. Toch gaven de tien van Leye niet op. Vossen glipte door de buitenspelval en bediende netjes Fadera maar hij kon het ook in twee tijden niet afmaken.

Het sein voor Mechelen om een slotoffensief in te zetten maar verder dan enkele prangende fases voor de kooi van Bostyn kwam het niet meer. 2-2 als eindresultaat dus na een bijzonder boeiende pot voetbal waarbij vooral de bezoekers met een goed gevoel de terugrit aan konden vatten. Bij de thuisploeg was de ontgoocheling (terecht) groot na een zeer matige prestatie in de tweede helft.

KV Mechelen: Coucke, Walsh, Hairemans (81’ Soelle Soelle), Ngoy, Storm (63’ Malede), Schoofs, Van Hoorenbeeck, Bolingoli, Da Cruz (63’ Van Hecke), Bates, Verstraete

Zulte Waregem: Bostyn, Sissako, Fadera (81’ Drambaev), Vossen (81’ Vigen), Ciranni, Tambedou, Rommens, Miroshi, Offor (46’ Sangare), Willen, Gano (90’ Ndour)

Doelpunten: 16’ Verstraete 1-0, 41’ Miroshi 2-0, 54’ Sangaré 2-1, 61’ Vossen 2-2

Gele kaarten: 36’ Offor, 44’ Sissako, 66’ Rommens, 80’ Van Hecke

Rode kaarten: 75’ Sissako (2x geel)

Scheidsrechter: Kevin Van Damme