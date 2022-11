Het Thalhammer-effect leeft aan de Kust: KV Oostende bezorgt nieuwe coach droomdebuut na zege tegen tienkoppig KV Kortrijk

De Kustploeg heeft drie punten meer en dat is al iets. Bijna een volledig uur met een mannetje meer kon KV Oostende onvoldoende aanvalsgolven in de kelderkraker tegen KV Kortrijk ontwikkelen. Neen, dit was nog niet het Blessin-spel maar de groenroodgelen sleepten wel hun vijfde seizoenszege aan wal, KV Kortrijk wacht al zes competitiematchen op een overwinning.

Ambrose en Urhoghide, die wegens een rekening van vier gele kaarten vorige week op bezoek bij Club Brugge moesten rusten van trainer Yves Vanderhaeghe, stonden nu wel aan de aftrap. Maar beiden zagen een andere trainer aan de zijlijn. Deze derby vormde het debuut van Dominik Thalhammer. Het is geweten dat de Oostenrijker voor het tweede opeenvolgende seizoen Yves Vanderhaeghe opvolgt. Het toeval wil dat hij met zijn nieuwe werkgever in het debuut dezelfde opponent voor de voeten kreeg als bij zijn vorige patron. Elf maanden geleden won hij met Cercle in Kortrijk met 0-2. De voortekens waren dus gunstig.

Geen Lamkel Zé bij Kortrijk. De Kerel uit Kameroen is omwille van uitspraken over een januari-transfer naar de Hongaarse kampioen Ferencvaros geschrapt uit de selectie. Vandendriessche, ex-KVO en niet in beeld bij de Hongaren, ontbrak ook. Mbayo verhuisde naar de bank. Bij de bezoekers kwamen Bruno, Messaoudi en Selemani in het team.

Vijfde rood voor Kortrijk

Heerlijk was de aanvang voor de thuisploeg. Hornby stuurde een vrije trap door de muur, het leder botste even voor Ilic en landde dan lekker over de doellijn. De Schot die bij Vanderhaeghes afscheid tweemaal scoorde, rendeerde ook meteen voor Thalhammer. Maar het goede gevoel ebde snel weg. Op assist van Keita vlamde Bruno de gelijkmaker tegen de touwen. Keita was echter niet steeds even wijs. Twee domme tackles verklapten zijn gebrek aan beheersing: dubbel geel en dus een uur vroeger dan voorzien een douche. Zo versterkte Kortrijk zijn koppositie in de stand van het rood: vijf stuks al!

Foto: BELGA

Gezangen

Niettemin gleed KVO weg uit het wedstrijdverhaal. Iets voor het halfuur klonken uit het hart van de KVO-spionkop gezangen ten gunste van Yves Vanderhaeghe. Iets later spotten de supporters met Gauthier Ganaye, de jonge Executive President. Om het Oostendse leed niet te vergroten pegelde Messaoudi de bal via Phillips’ hand op de dwarsligger.

Met nieuwe energie vatte KV Oostende de tweede helft aan. Dat loonde snel. De goed gevolgde McGeehan schoof een op de paal kaatsend schot van Hornby in doel. Naar zijn Cercle-gewoonte voerde Thalhammer aan het uur twee wissels door, vier minuten later nog een derde. Custovic voerde daarna ook een paar personeelswijzigingen door. Goed voor de administratie, niet voor het matchbeeld. Maar plots dreigden de bezoekers die hun balbezit steeds verhoogd hadden. Ref Smet meende dat Katelaris in de kleine rechthoek Avenatti een por gegeven had. Op vraag van de VAR bekeek hij de beelden en trok hij zijn beslissing in. Geen strafschop. Iets later kreeg Watanabe de mooiste kans niet voorbij Phillips. In de zes minuten toegevoegde tijd gaf McGeehan het nekschot aan de bezoekers.

Foto: BELGA

West-Vlaamse vrees

Sowieso ziet de realiteit er bij deze twee West-Vlaamse eersteklassers niet goed uit. Ja, hun oogst is iets groter dan van gouwgenoot Zulte Waregem maar er zakken dit seizoen drie clubs. Het zou wel eens kunnen... Van de kust over de Leie tot de Gaverbeek durft men aan dat horror-scenario niet denken.

KV Oostende: Phillips, Capon (61’ Katelaris), Tanghe, Urhoghide, D’Haese (65’ Albanese), Rocha Santos (89’ Osifo), McGeehan, Sakamoto, Boonen (61’ Atanga), Hornby, Ambrose.

KV Kortrijk: Ilic, Sych, Dessoleil, Radovanovic, D’Haene, Watanabe, Keita, Bruno (66’ Mbayo), Messaoudi (66’ Henen), Avenatti, Selemani (45’ Tanaka).

Doelpunten: 7’ Hornby (vrije trap) 1-0, 19’ Bruno (Keita) 1-1, 54’ McGeehan (Hornby) 2-1, 96’ McGeehan (Ambrose) 3-1.

Gele kaarten: 12’ en 34’ Keita (overtredingen), 42’ Radovanovic (protest), 71’ Tanghe (hands), 83’ Hornby (onsportief gedrag), 90’ Sakamoto.

Rode kaarten: 34’ Keita (twee keer geel).

Scheidsrechter: Wim Smet.

Toeschouwers: 2826.