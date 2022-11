AA Gent komt nooit in de problemen tegen KV Kortrijk en boekt duidelijke overwinning

AA Gent heeft de verplaatsing naar het Guldensporenstadion van KV Kortrijk tot een goed einde gebracht. Twee doelpunten voor en twee na de rust waren tekenend voor de ruime 0-4. Zowel Kortrijk als Gent eindigden de match met tien, na rechtstreeks rood voor D’Haene en Kums.

Zeg nu nog eens dat Kristof D’Haene zijn best niet doet. Een week nadat de aanvoerder van KV Kortrijk tot huilen werd bewogen door een scheldende 22-jarige ‘supporter’, ging hij vol door op de enkel van Matisse Samoise. Terecht rood, Kortrijk met tien en Samoise twee minuten nadien ook van het veld. Is dat dan wat dergelijke ‘fans’ willen? Blessures bij tegenstander? Spelers die in een poging de achterban te sussen er te stevig invliegen? Droef is het, ook voor D’Haene. Net zo triest als de onvermijdelijke rookbommen die in de tweede helft op het veld werden gegooid (maar gelukkig snel verdwenen).

Geen kwartier na het rood voor D’Haene stond de 0-1 al op het bord. Uitgerekend langs zijn linkerkant, waar Selemani na die rode kaart tot linksachter werd gebombardeerd en defensief door de mand viel. Invaller Castro-Montes bereikte Hjulsager, Ilic werd gefusilleerd door de Deen: 0-1.

Of hoe een rode kaart een gesloten wedstrijd deed kantelen die tot dan amper kansen had opgeleverd. AA Gent domineerde wel, maar voorin misten Cuypers en co. finesse. Na de 0-1 had Kortrijk echter geen poot meer op te staan. Nog voor de rust viel de heerlijke 0-2: Salah sneed naar binnen vanaf rechts en krulde zijn eerste doelpunt voor AA Gent in de verste hoek, met zijn mindere linker.

Streng rood voor Kums

Meteen na de rust tilde thuisdoelman Ilic een schot van – wéér - Salah over de lat. Maar dan gleed Kums met geheven voet door op Tanaka. Scheidsrechter Bert Put trok wel heel snel rood, zelfs al claimde de Gentse routinier eerst de bal te raken én trok hij zijn been terug. De wederopstanding van Kortrijk bleef echter uit. Ilic moest een bal van Cuypers tegen de paal duwen en werd even later weer geklopt. Zelf kreeg hij de bal niet onder controle in duel met Salah, waarna Depoitre finaal profiteerde: 0-3. Salah, de onverwachte ontdekking bij de Buffalo’s in deze heenronde, zette zelfs nog de kers op zijn eigen taart met de 0-4, een binnenduwertje aan de verste paal.

Foto: BELGA

AA Gent kan zo vol goede moed op vakantie. De Buffalo’s tellen halverwege de competitie drie punten meer dan vorig seizoen, mét een beter doelsaldo, zijn nog op drie fronten actief én kruipen weer dichter bij de top vier.

Storck op komst?

KV Kortrijk, dat slechts een van zijn laatste tien competitiematchen won, blijft in gevaar. Voor Adnan Custovic wenkt het ontslag, na minder dan 2,5 maand. Het zal van hem de kortst zetelende trainer maken op de Veekaa sinds Rudi Verkempinck zeventien jaar geleden. Misschien kan Bernd Storck, de verwachte kandidaat-opvolger, met zijn My Way or The Highway-aanpak voor een kentering zorgen. Dat de Duitser voor de broodnodige stabiliteit op langere termijn zal zorgen, durven wij toch te betwijfelen.