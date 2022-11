Antwerp sleept dankzij discutabele penalty nog puntje uit de brand in topper op Club Brugge

Antwerp blijft ook na dit weekend voor Club Brugge staan in de Jupiler Pro League. Club Brugge leek in het eigen Jan Breydelstadion nochtans op weg naar een zege: het stond 2-0 voor, maar in het slotkwartier liep het nog mis na goals van Frey en Janssen. Die laatste scoorde na een licht gefloten strafschop.

Super Sunday. Nog een keertje alles geven voor de start van het WK. Op het wedstrijdblad van Club Brugge-Antwerp stonden liefst twaalf spelers die straks naar Qatar vertrekken, of minstens nog op een selectie mogen hopen. Maar de man die de topper zondagmiddag openbrak, was er eentje die donderdag te horen kreeg dat hij het WK vanuit zijn zetel mag volgen.

Brandon Mechele is de naam. Er tegen Antwerp duidelijk op gebrand om te antwoorden op het veld. De centrale verdediger van Club opende na 34 minuten de score. Mechele kopte aan de eerste paal een goeie hoekschop van Andreas Skov Olsen binnen. Pieter Gerkens had meer kunnen doen.

Voor de voorsprong van Club bij de rust viel iets te zeggen. Blauw-zwart voetbalde in de eerste helft zonder echt te domineren de beste kansen bij elkaar. De Laet pakte al vroeg geel na een stevige overtreding en had het daarna lastig met de Nederlandse tandem Meijer-Lang. Jutgla en Vanaken sprongen te onzorgvuldig om met de kansen die hen vanop de linkerkant werden voorgeschoteld.

Club met voorsprong de rust in

De thuisploeg werd overigens meer dan één keer geholpen door Gerkens, die zondagmiddag verre van zijn beste wedstrijd speelde. Gerkens leverde de bal op zijn eigen helft zomaar in bij Jutgla. Opnieuw stond het vizier van de Spanjaard niet scherp genoeg afgesteld.

Ook Antwerp, dat overigens lang niet slecht voetbalde, kwam voor rust een paar keer dicht bij de openingsgoal. De beste kans was voor Jelle Bataille, die door Calving Stengs werd weggestuurd op links. Simon Mignolet had een goeie save nodig om de bal uit zijn korte hoek te houden. De doelman van Club schreeuwde daarna Andreas Skov Olsen bij elkaar omdat die Bataille te makkelijk had laten lopen. Zo’n tirade zier er toch altijd iets minder indrukwekkend uit vanonder een petje. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Vorig seizoen ging Mignolet tegen Antwerp de mist in doordat hij verblind werd door de zon. Dat wilde hij geen tweede keer meemaken. Toch had hij het halfweg de eerste helft bijna opnieuw vlaggen. Zo had de doelman van Club alle moeite met een hoekschop van Stengs die bijna rechtstreeks in doel belandde. Dankzij de kopbal van Mechele was het toch Club dat met een 1-0-voorsprong mocht gaan rusten.

Twee doldwaze minuten

Tien minuten ver in de tweede helft had Mark van Bommel genoeg gezien. De Nederlander gooide Jurgen Ekkelenkamp in de ploeg en haalde de bleke Gerkens naar de kant. De jonge Arthur Vermeeren, meer dan verdienstelijk bij zijn basisdebuut in de competitie, mocht blijven staan.

Een echte kans om de wedstrijd te doen kantelen kreeg Ekkelenkamp niet meteen, want nog geen vijf minuten na zijn invalbeurt verdubbelde Club zijn voorsprong al. Ferran Jutgla kreeg na een tegenaanval te veel ruimte aan de rand van de zestien. Zijn afgeweken schot verdween in de rechteronderhoek voorbij Butez. Opnieuw een niet-WK-ganger die antwoordde op het veld. Jutgla reageerde opvallend emotioneel na zijn doelpunt.

Antwerp gaf echter niet op en knokte zich terug in de match. Eerst lukte de ingevallen Michaël Frey een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer op assist van zijn concullega Vincent Janssen. Twee minuten later knalde de Nederlander zelf de gelijkmaker binnen vanop de stip nadat Mechele de eveneens ingevallen Anthony Scott had neergehaald in de zestien meter. Mechele van held naar antiheld. En dan toch een WK-ganger als matchwinnaar. Louis van Gaal liet vrijdag nog optekenen dat Janssen allicht als eerste spits van Oranje aan het WK begint. (Lees verder onder de foto)

Foto: Isosport

“We willen allebei winnen en we willen allebei niet verliezen”, verkondigde Mark van Bommel nog voor de match. Antwerp mocht zich na negentig minuten toch minstens de morele winnaar noemen. De Great Old blijft Club Brugge met dank aan het gelijkspel voor in de stand. Union kan zondagnamiddag wel nog een gouden zaak doen en mits winst tegen Standard over de twee topclubs naar de tweede plaats springen.

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Sylla, Meijer, Onyedika, Nielsen (90’ Sowah), Vanaken, Skov Olsen (83’ Buchanan), Lang (90’ Nusa), Jutgla

Antwerp: Butez, De Laet (72’ Frey), Alderweireld, Pacho, Bataille, Yusuf, Vermeeren (90’ Almeida), Gerkens (57’ Ekkelenkamp), Balikwisha, Stengs (72’ Scott), Janssen

Doelpunten: 34’ Mechele (Skov Olsen) 1-0, 62’ Jutgla 2-0, 75’ Frey (Janssen) 2-1, 76’ Janssen (strafschop) 2-2

Gele kaarten: 6’ De Laet, 77’ Mechele, 85’ Lang, 88’ Sylla, 88’ Yusuf, 90’ Onyedika

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Jonathan Lardot