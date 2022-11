Japanse WK-ganger Ayase Ueda bezorgt Cercle Brugge drie belangrijke punten tegen Sint-Truiden

Ayase Ueda mag straks naar het WK en kreeg daarvoor bloemen van de Japanse eigenaars van STV. Dat belette hem niet om de enige en winnende treffer te scoren. Van je vrienden moet je het dus hebben. Door deze zege springt Cercle nu over STVV naar de gedeelde achtste plaats in de stand. Cercle haalde liefst 16 op 21 sinds Muslic overnam.

Het is misschien een cliché maar met Duitsers sol je niet. Christian Brüls zou dus beter moeten weten want hij komt uit de Oostkantons. Brüls kreeg vorige woensdag rust voor de bekermatch tegen Meux. Het bleef tot in de ultieme slotfase 0-0, de Truienaars wonnen finaal wel met twee ultieme goals, maar Brüls vond het niet nodig te blijven tot het einde. Omdat Konaté terugkeerde uit schorsing mocht hij starten en zat Brüls op de bank. Miron Muslic had behoorlijk geroteerd in de beker tegen Beerschot maar greep nu weer terug naar zijn typeploeg die sinds hij overnam 13 op 18 behaalde.

STVV is een club in Japanse handen en dus waren er voor de match bloemen voor doelman Daniel Schmidt, die met Japan naar het WK mag. Dat mag Ayase Ueda van Cercle eveneens en ook hij kreeg bloemen van de thuisclub. Een mooi gebaar maar eenmaal begonnen was het wel van geen tel meer. Wolke Janssens en Olivier Deman gingen meteen fel met mekaar in de clinch, Erik Lambrechts gaf ze een stevige uitbrander maar hield het geel nog op zak. Vreemder was wel dat Lambrechts en zijn VAR-collega Bert Put geen graten zagen in het feit dat de doorgebroken Bruno onderuit werd gehaald en er niet gefloten werd.

Foto: Isosport

Tegen Cercle kan je maar beter opletten bij spelhernemingen. Dit keer deed Hotic het echter niet goed want hij mikte onbeheerst over. Wie Cercle zegt, denkt ook aan pressen, intensiteit en tempo. Dat deed de Vereniging ook op het kunstgras van Stayen en dat leverde na dik 20 minuten ei zo na ook de openingsgoal op.

Ueda nam de lage voorzet van Deman in één tijd over maar zijn bal belandde net aan de buitenkant van de paal.

Terwijl Zulte Waregem en Eupen op hetzelfde moment hun onderlinge kelderkraker uitvochten, konden STVV en Cercle vrijuit spelen. Degradatiegevaar is veraf voor beiden, de top 4 niet hun doel. Misschien wel de Europe Play-Offs want zoals het er nu naar uitziet maken Westerlo, OHL, STVV en Cercle eventueel wel kans om die achtste plaats te pakken. Verre toekomstmuziek misschien maar bij winst tegen Cercle kon Sint-Truiden de heenronde als achtste afsluiten en dat gold ook voor Cercle dat bij een zege over de Kanaries kon springen. Maar daar zijn wel doelpunten voor nodig en die zaten er de eerste helft niet echt in.

Foto: Isosport

Niet Brüls maar Ueda breekt de ban

Na de rust bleef Cercle-kapitein Charles Vanhoutte binnen en werd vervangen door Abu Francis.

Nog voor het uur wisselde ook Hollerbach. Hij bracht dan toch Brüls in maar dat was totaal niet naar de zin van de man die van het veld moest. Gianni Bruno (ex-Cercle) was woedend en schopte een paar flessen water omver. Misschien had hij dat beter met de bal op het veld gedaan maar daar was het nu te laat voor. Niet voor Christian Brüls dus die volgens de statistici van de thuisclub aan zijn 200ste match in de Jupiler Pro League was begonnen. Brüls moest de match openbreken voor STVV maar dat lukte niet. Integendeel, de goal viel aan de overkant. Onverwacht maar het was wel knap hoe Hotic de snelle Ueda diep stuurde en die stak de bal mooi voorbij zijn landgenoot Schmidt. Uitgerekend de man die voor de match bloemen kreeg van de thuisclub, nekte de kanaries.

Hollerbach reageerde met drie wissels maar Fatih Kaya bleef amper een paar minuten op het veld. De VAR greep in en Lambrechts gaf Kaya voor natrappen rood na het bekijken van de beelden. STVV moest dus met tien man op zoek naar de gelijkmaker maar dat lukte niet meer want Cercle gaf niks meer weg. Ook al eindigde groen-zwart nog met tien man na de tweede gele kaart van Lopes.

Foto: BELGA

STVV: Schmidt; Al-Dakhil (74’ Hashioka), Leistner, Bauer; Janssens, Okazaki (74’Kaya), Boya (81’ Van Dessel), Konaté, Bocat ((74’ Koita); Bruno (55’ Brüls), Hayashi

Cercle Brugge: Majecki; Ravych Popovic, Daland; Somers, Lopes, Vanhoutte (46’ Francis), Deman, Hotic (87’ Van der Bruggen); Ueda (90’ Gboho), Denkey

Doelpunten: 69’ Ueda (Hotic) 0-1

Gele kaarten: 41’ Lopes (fout), 44’ Daland (fout), 50’ Somers (fout)

Rode kaarten: 84’ Kaya (fout), 90’ Lopes (2x geel)

Scheidsrechter: Erik Lambrechts