Feest in Het Kuipje! Weergaloos Westerlo legt er zes (!) in het mandje tegen onherkenbaar KV Oostende

Westerlo mag halfweg de competitie gerust een flesje champagne kraken: de promovendus doet volop mee voor Europe Play-offs én voetbalde een onbestaand KV Oostende zaterdag he-le-maal zoek (6-0) in eigen huis. Als Oostende wil overleven in de Jupiler Pro League, is er deze winter een kwaliteitsinjectie nodig. Want dit was ronduit gênant.

Net voor het WK wilden ze er in ’t Kuipje nog eens een flinke lap op geven: in de laatste vijf matchen werd er maar één keer gewonnen. In vergelijking met de bekermatch tegen Genk wisselde De Roeck zowat de helft van zijn ploeg. Onder andere Nene kwam terug in het team, en het was de 19-jarige Malinees die de Kemphanen meteen deed swingen. Een dramatisch KV Oostende werd voor de rust al helemaal weggespeeld. “We deden alles fout”, sprak Anton Tanghe tijdens de rust. Maar de Oostendenaar had samen met Urhoghide zélf boter op het hoofd bij de 1-0. De twee keken als koeien naar een voorbijrazende trein toen de bal plots voor hun voeten viel. Nene aarzelde niet, snelde op Phillips af en schoof proper binnen. Thalhammer, begonnen met twee zeges bij KVO, kon niet anders dan eens diep zuchten.

Het was het begin voor een echte lijdensweg voor de Kustboys. Westerlo combineerde zich telkens vlotjes richting het vijandige doel. Eerst kopte Chadli na een mooie cross van Nene nog net naast, maar toen een schot van Mineiro onderweg bleef hangen, was Dierckx er als de kippen bij om de 2-0 binnen te duwen. We waren toen nog geen halfuur ver. Aan de overkant ontbrak de kwaliteit om offensief iets in elkaar te knutselen. Een vluchtschot van McGeehan bleef lang de enige Oostendse dreiging, op een (terecht) afgekeurd kopbaldoelpunt na. En toen D’Haese ook nog eens Tagir aanliep in de zestien, mocht Chadli scoren vanop de penaltystip (3-0). Het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen was hemel en aarde. Westerlo toonde waarom het dit seizoen vlotjes meedraait én charmeert, KVO bevestigde de status van degradatiekandidaat. En dan moest er nog afgetrapt worden voor de tweede helft.

Foto: BELGA

Medelijden

De schade beperken lukte niet meer. Integendeel: het werd zelfs een échte afgang, ondanks een driedubbele wissel van Thalhammer tijdens de rust. Minuut 53 stond pas op het bord en het was zowaar al 5-0. Twee keer kreeg Foster alle ruimte om aan te nemen en te scoren, zijn zevende en achtste van het seizoen. Feest in ’t Kuipje, waar de zegedronken fans voor de rust de mexican wave al hadden ingezet. Bolat had op het uur nog niéts moeten doen. KV Oostende was zo slecht dat het bij momenten gênant werd. Na het uur haalde Westel de voet van het gaspedaal. Deels uit compassie, maar ook omdat het 60 minuten lang aan een verschroeiend tempo had gespeeld.

KV Oostende kreeg via Hornby - de enige veldspeler die niet vollédig uit de toon viel - nog enkele halve kansjes op een eerredder, maar die viel niet meer. Westerlo scoorde zelfs nog de 6-0 via Akbunar. Het werd niet de grootste zege ooit voor de Kemphanen op het hoogste niveau - in 1999/2000 ging KV Mechelen met 8-0 voor de bijl. Maar het was wel een toast op een geslaagde terugkeer naar de Jupiler Pro League. En het feit dat het straks meedoet voor een plaatsje in de Europa Play-offs. Bij KVO krijgen ze tot na het wK tijd om te herbronnen. En om broodnodige versterking te zoeken, want op deze manier komt het niet goed.

Foto: BELGA

Westerlo: Bolat, Seigers, Tagir, Reynolds (78’ Jordanov), De Cuyper, Fixelles, Mineiro (73’ Neustädter), Nene (73’ Vaesen), Dierckx, Chadli (65’ Akbunar), Foster (78’ Vetokele)

KV Oostende: Phillips, Urhoghide, Tanghe, Katelaris (46’ Capon), Rocha (46’ Osifo), McGeehan, Sakamoto (84’ Musayev), D’Haese, Boonen (46’ Atanga), Ambrose (57’ Bätzner), Hornby

Doelpunten: 16’ Nene (De Cuyper), 28’ Dierckx 2-0, 40’ Chadli (penalty) 3-0, 49’ Foster (Nene) 4-0, 53’ Foster 5-0, 81’ Akbunar (De Cuyper) 6-0

Gele kaarten: 33’ Nene, 60’ Hornby, 70’ McGeehan

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Nicolas Laforge