Vuurpijlen brengen leider Genk niet van de wijs tegen Anderlecht: Onuachu en Arteaga bezorgen Limburgers tiende zege op rij

Wie houdt dit Racing Genk van de titel? Het is een vraag die steeds moeilijker te beantwoorden lijkt. Anderlecht alvast niet. De Limburgers wonnen ondanks een rode kaart met 2-0 in het Lotto Park en gaan de WK-break in met 30 op 30. De kloof op eerste achtervolger Union bedraagt nu al tien punten. Paars-wit verliest opnieuw terrein, gaat pas als elfde de competitiestop in en staat nu op vijf punten van de top acht. Zelfs de Europe play-offs worden geen evidentie.

Spelers die aftelden naar hun vakantie, moesten wat extra geduld oefenen. De wedstrijd begon een kwartier later door fileproblemen in Brussel. Bij Genk was er één wissel in vergelijking met vorig weekend: El Khannous kwam voor Castro. Robin Veldman voerde drie wijzigingen door vergeleken met de laatste competitiewedstrijd: Sadiki, Trébel en Arnstad kwamen voor Murillo, Leoni en Diawara.

Het eerste schot richting doel kwam van Racing Genk. El Khannous probeerde het van ver, maar mikte pal op Onuachu. Even later kopte Heynen over. Na vijf minuten sneed Trésor door de Anderlecht-defensie, maar doelman Van Combrugge kon zijn schot stoppen. Daarna was ook paars-wit een eerste keer aan zet, maar Verschaeren mikte ruim over.

Na een windstil kwartier opende Genk de score. Munoz mocht onbewaakt doorlopen op rechts en bracht voor tot bij Onuachu. Die troefde Debast af en joeg zijn dertiende van het seizoen in de korte hoek. N’Diaye droeg als linksachter een grote verantwoordelijkheid bij het tegendoelpunt en kreeg onmiddellijk de rekening. Robin Veldman haalde hem naar de kant voor Murillo.

Foto: Dick Demey

Net voor de rust moest de partij enkele minuten onderbroken worden. De ‘South Leaders’, een Ultra-groepering van Anderlecht-fans, staken Bengaals vuur en vuurpijlen af. Het zoveelste incident met pyrotechnisch materiaal de afgelopen weken. Wanneer stopt dit? Aan Lorin Parys om snel met een degelijke oplossing te komen. Het meest ironische van al is dat de spelers van Anderlecht voor de partij het veld opliepen met een t-shirt van de South Leaders, om hun tienjarig bestaan te vieren.

Rood voor Arteaga

Paars-wit toonde goede intenties bij de start van de tweede helft, maar daar koop je nog altijd niks mee. El Khannous, ook in de eerste helft al geweldig op dreef, gaf een heerlijke doorsteekpass op Paintsil. Die legde terug op Arteaga, die de 0-2 binnen kon tikken.

Middenin de tweede helft kwam Anderlecht eindelijk met een reactie. Verschaeren legde aan van binnen de zestien, maar doelman Vandevoordt bracht redding. Even later kreeg de thuisploeg opnieuw een sprankeltje hoop. Genk moest met tien verder toen Arteaga als laatste man een stevige charge op Silva beging en rood kreeg.

Foto: BELGA

De thuisploeg probeerde nog een slotoffensief te lanceren. Murillo legde aan, maar Vandevoordt kon makkelijk oprapen. Ook Genk kwam nog dicht bij een doelpunt toen Paintsil overhoeks op doel trapte, maar Van Crombrugge stond paraat met een prima redding. Doelpunten vielen er uiteindelijk niet meer. Anderlecht deed dus niets met de man-meer-situatie.

RSC Anderlecht: Van Crombrugge, Sadiki (72’ Lissens), Debast, Delcroix, Ndiaye (34’ Ndiaye), Arnstad, Trebel (65’ Ashimeru), Verschaeren, Refaelov (65’ Stroeykens), Amuzu (72’ Raman, Silva

KRC Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Cuesta, Arteaga, Heynen, Hrosovsky, El Khannous (72’ Galarza), Paintsil (89’ Samatta), Tresor (78’ Preciado), Onuachu (89’ Nemeth)

Doelpunten: 19’ Onuachu (Munoz), 53’ Arteaga (Paintsil)

Gele kaarten: 15’ Hrosovsky, 25’ Ndiaye, 28’ Cuesta, 74’ Arteaga, 86’ McKenzie

Rode kaarten: 74’ Arteaga

Scheidsrechter: Bram Van Driessche