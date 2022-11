Charleroi-aanhang gaat derde keer over de schreef bij 1-0 voorsprong, wedstrijd tegen KV Mechelen is definitief gestaakt

KV Mechelen sloot de heenronde voor de WK-break af met een vreemde driepunter. Die dankte het aan de opgefokte thuisaanhang, die zich ruim twintig minuten vóór tijd – en bij een 1-0 voorsprong voor de Karolo’s – voor een derde keer misdroeg. Een zoveelste vuurpijl was de spreekwoordelijke druppel. Ref Jan Boterberg volgde het reglement en floot de match meteen af. De drie punten voor de groene tafel zijn een formaliteit, waardoor KVM de afsluit met een 21 op 51, zes stuks minder dan de 27 punten van vorige voetbaljaargang.

In of uit het onmiddellijke vizier van de gevreesde zestiende plaats. Dat was kort samengevat de inzet van het duel tussen Charleroi en KV Mechelen, die in de stand door slechts één punt gescheiden werden. Beide teams moesten zich herstellen van een mentale dreun vorige week. Charleroi kreeg een 4-1 oplawaai van Racing Genk in de maag gespietst, terwijl KV Mechelen in de belangrijke clash met Zulte Waregem in eigen huis een 2-0 voorsprong uit handen gaf. Één verrassing bij KV Mechelen: Van Hecke kreeg de voorkeur op Hairemans. Ngoy geraakte niet fit, waardoor Malede net als in het bekerduel tegen Lokeren-Temse in de basis startte. Interim-coach Frank Defays slachtofferde Bager en Hosseinzadeh voor Heymans en Gholizadeh.

Match stilgelegd

Het Stade de Pays de Charleroi leek wel een versterkte burcht. De politie was in vol ornaat, klaar voor de aangekondigde protestacties van het thuispubliek. En ja hoor, na amper één minuut werden de eerste rookbommen en tennisballen het veld op gesmeten. Gaëtan Coucke rende als de bliksem naar de veilige middencirkel. Dappere vrijwilligers maakten het veld snel weer speelklaar en de bal ging opnieuw aan het rollen. Benbouali spurtte voorbij Peyre, maar besloot ver naast. Het was het voorlopig laatste wapenfeit van de wedstrijd, want in minuut veertien gingen de poppen wederom aan het dansen. Opnieuw ontstond er een rookgordijn in de zestien van Coucke. ‘Mehdi, casse-toi de chez nous’ (Mehdi, ga weg!, red.) en ‘Où est l’argent’ (Waar is het geld, red.) rolde van de tribunes. Het aanstellen van Felice Mazzù eerder op de dag kon de frustratie bij de thuisaanhang niet wegnemen. Samen met scheidsrechter Jan Boterberg dropen de 22 protagonisten op het veld af. Opnieuw een schrijnend geval van hoe de supporters zich groter wanen dan de club. Ongepast gedrag dat niet goed te praten valt. Een triestig voorbeeld voor de voetbalminnende jeugd.

Gretiger Charleroi na onderbreking

Tien minuten lang bleven de spelers in de kleedkamer om vervolgens de match te hervatten. Het inspireerde vooral Kayembe. Na een prima dribbel op links wist hij de bal voor doel te gooien. Een faussekeu van Peyre zorgde gelukkig voor de bezoekers niet voor averij. Dat deed een afstandsschot van Heymans net naast ook niet. De Karolo’s toonden zich gretiger. Gholizadeh loodste Heymans in het straatje, Coucke was echter bij de pinken. Gholizadeh kwam een minuut later zelf alleen voor de Mechelse doelman, maar alweer was die de baas.

Toch had ook Malinwa zijn momentjes. Aangespeeld door Storm besloot Schoofs vanuit een scherpe hoek voorlangs. Malede besloot van ver hoog over. De match verliep echter té slordig. Balverlies was legio en goede combinaties schaars. Ook Charleroi dommelde in, al kreeg het vlak voor rust nog twee goede mogelijkheden. Mistasten van een zwakke Peyre werd slecht uitgespeeld, waarna Tchatchoua alleen voor doel hoog over mikte. Benbouali trof ook nog de lat, al werd hij terecht afgevlagd voor buitenspel. Tussendoor kwam Ilaimaharitra nog goed weg met geel na een overtreding op Storm, die even bleef liggen.

Vroege opdoffer voor bezoekers

Het was hopen op een betere tweede helft, want Charleroi-KV Mechelen was nog niet bepaald een memorabel voetbaltreffen geweest voor rust. Heymans zorgde voor een eerste prikje, Coucke raapte makkelijk op. Toen Zorgane op links de achterlijn haalde, kon de Algerijn de bal voorzetten. Benbouali reageerde attenter dan Bates en de 1-0 was een feit. Defour aarzelde niet lang om in te grijpen: Hairemans kwam in de plaats van Van Hecke. De Deurnenaar pompte mee voetballend vermogen in de ploeg, al was het Gholizadeh die aan de overkant Coucke nog eens tegen de graszoden dwong. Bates redde de meubelen op een gevaarlijke voorzet van Heymans. Charleroi had zijn zaakjes onder controle... tot er alweer een vuurpijl op de grasmat belandde. Ref Jan Boterberg volgde het reglement en floot de wedstrijd meteen af. De spelers en bank van Charleroi reageerden woedend op hun eigen aanhang. Een grijnzend KV Mechelen groette zijn meegereisde fans en mag de drie punten bijschrijven bij zijn puntentotaal. Al had het die beslist liever op de groene grasmat gepakt.