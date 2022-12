Zulte Waregem beleeft andermaal offday: STVV behaalt driepunter met twee vingers in de neus

Zulte Waregem trekt de korte nieuwjaarsbreak met flinke kopzorgen in. Op bezoek bij Sint-Truiden eiste Essevee aanvankelijk nog wel het balbezit op maar na de openingstreffer van Hayashi liep het helemaal mis voor de bezoekers die nog voor rust met tien man verder moesten na de rode kaart van Sormo. Halfweg de tweede periode besliste Bruno de partij. De onweerswolken boven de Gaverbeek ogen terug wat meer onheilspellend. In Haspengouw is het een pak leuker voetballen.

Hollerbach gunde jonkie Smets een eerste basisplaats op het middenveld van de Kanaries die wel Al-Dakhil, Konaté, Teixeira, Koita en Kagawa misten. Kaya dan weer keek geschorst toe, terwijl Bauer op de bank begon. Lopez kwam voor het eerst sinds de partij in de heenronde tegen STVV (medio september) in actie bij Essevee. Miroshi startte op de bank. Voor Willen, Vossen, De Buyser en Braem kwam dit laatste competitieduel van 2022 nog te vroeg.

Desondanks trokken de bezoekers meteen in de aanval. Sissako pakte bij een hoekschop uit met een prima kopbal waar Schmidt zijn handen vol mee had. Ook Ndour liet zich al snel opmerken maar hij verzuimde Gano – helemaal vrijgelaten door de lokale defensie – aan te spelen. Weg kans. Het openingskwartier was duidelijk voor Essevee, Fadera trapte ook nog eens naast.

De eerste doelpoging van een afwachtend spelend Sint-Truiden kwam er via Boya maar zijn schot zoefde net over de kooi van Bostyn. Even later dook ook Hayashi gevaarlijk op voor hetzelfde doel maar hij kon de bal onvoldoende drukken, zijn kopbal ging dan ook ruim over. Iets voor het half uur was het dan toch raak: Hayashi glipte door de buitenspelval van Essevee en vloerde de uitgekomen Bostyn (1-0).

Foto: Dick Demey

Die nieuwe achterstand kwam hard aan bij Zulte Waregem dat voor rust nauwelijks nog in de buurt van Schmidt opdook. Bij een nieuw knullig misverstand in de bezoekende defensie werkte Sormo de sluwe Bruno tegen de grond. Lardot twijfelde niet en trok rood. STVV leek op slag van rusten de partij helemaal op slot te gooien maar de treffer van Smets werd afgekeurd voor buitenspel van Bruno.

Leye moest tijdens de pauze hoe dan ook vol aan de bak om zijn team opnieuw op de rails te krijgen maar dat liep even anders dan voorzien. De Senegalees spuwde in de spelerstunnel zo fel zijn gal aan het adres van Lardot dat hij ook meteen een rode kaart onder de neus kreeg geduwd. De tweede helft begon uiteindelijk zonder wissels en ook het spelbeeld bleef onveranderd.

Bruno duwt zijn ex-club kopje onder

Essevee leed al te vaak onnodig balverlies en onderging ook steeds meer de partij. Er was een uitstekende voetveeg van Bostyn nodig toen Boya zijn kans waagde op een hoekschop van Brüls. Toen diezelfde Boya een vrije trap nam vanop een kleine 20 meter, wist Bostyn de bal dan weer vanonder de lat te duwen. Tambedou voorkwam dan weer dat Okazaki de Truiense voorsprong kon verdubbelen.

Foto: BELGA

Kansen voor Zulte Waregem? Die bleven lange tijd uit. Gano speelde op een onbewoond eiland, terwijl Fadera en de ingevallen Miroshi amper in actie kwamen op hun flank. Dan liepen de combinaties bij de thuisploeg een stuk vlotter. Brüls speelde Bruno goed vrij in de zestien en die besliste de partij met een overhoekse trap voorbij een kansloze Bostyn.

In de tribune zuchtte Leye diep. Er wachtte hem en zijn team een lange terugrit naar Waregem. De degradatiestrijd ziet er voor Zulte Waregem bovendien opnieuw wat lastiger uit. Door de zege van Kortrijk zakte Essevee naar de voorlaatste plaats in de rangschikking. Sint-Truiden liet het niet aan zijn hart komen en staat ondertussen netjes boven Anderlecht.