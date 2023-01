Nacer Chadli loodst Westerlo met vroege penaltygoal voorbij Cercle Brugge

Door een vroege en ook wel goedkope strafschop, omgezet door Nacer Chadli, won Westerlo met het kleinste verschil van Cercle Brugge, een rechtstreekse concurrent in de strijd om de achtste plaats.Westerlo deed dus een goede zaak en bereikt meteen de kaap van de 30 punten. Door de zege komt het nu naast Standard op de zesde plaats.

Cercle was bij de terugkeer afgelopen zomer naar 1A de eerste tegenstander voor Westerlo en genoot die eer ook voor de eerste match in 2023. Op die bloedhete zondagavond in juli won Westerlo vrij makkelijk van groen-zwart dat toen nog onder de leiding van Dominik Thalhammer stond. Onder zijn opvolger Miron Muslic zette Cercle een enorme inhaalrace neer zodat alle degradatiezorgen van de baan zijn en men zelfs met Westerlo, Leuven en STVV kan meestrijden voor dat begeerde plekje bij de eerste acht. In dat opzicht was Cercle-Westerlo dus wel een interessante partij.

Muslic moet de komende zes weken wel revelatie Ravych missen centraal achterin maar Miangue was eindelijk weer fit en nam zijn plaats in. Ook Deman ontbrak wegens schorsing en zijn vervanger Velkosvki had wel op een betere start gehoopt. De Bulgaar die einde contract is en weg mag, gaf al in de tweede minuut op een voorzet van Chadli een duwtje in de rug van Akbunar en De Cremer wees meteen naar de stip. Het deed wenkbrauwen fronsen maar de VAR (Wim Smet) vond het ook juist en Chadli trapte Westerlo op voorsprong.

Foto: BELGA

Een droomstart natuurlijk maar Cercle reageerde zoals we het intussen gewoon zijn. De thuisploeg zette hoge druk maar de kansen volgden niet. Westerlo hield het goed dicht en voetbalde ook aardig mee. Cercle kwam het dichtst bij de gelijkmaker via Denkey maar het schot van de Franse Togolees vloog een ruime meter naast. Er zat wel opvallend veel afval in het spel van beide ploegen en ook Bolat bezondigde zich aan slordigheden. Vooral bij het uitvoetballen en toen hij pardoes in de voeten van Hotic speelde, trapte Ueda de voorzet binnen maar eerste assistent Michael Geerolf hees terecht de vlag. 0-1 halfweg dus en een nogal gevleide voorsprong voor de bezoekers.

Bolat houdt Westerlo recht

Reynolds had wat schouderproblemen en bleef binnen voor de tweede helft en werd vervangen door Jordanov. Opnieuw was de eerste kans voor Westel maar Majecki kon het schot van Maxim De Cuyper nog net in corner boksen. Westerlo begon het wel moeilijk te krijgen om onder de druk van Cercle onderuit te komen. Een poging van Hotic werd ook onvoldoende afgeblokt maar de rebound werd wel helemaal onschadelijk gemaakt. Voor een doelpunt was het wachten op een misser links of rechts. Beide coaches voerden alvast een dubbele wissel door en voor Muslic had het meteen een gouden wissel kunnen zijn want Yann Gboho waagde direct zijn kans maar Bolat pakte uit met een goede redding en hield ziijn ploeg overeind.

Foto: BELGA

Ook de hoge voorzetten die volgden plukte de Westelse doelman met sprekend gemak. Ook Abu Francis, die andere invaller, waagde zijn kans maar mikte over. Cercle bleef echter aandringen, ook al omdat het allicht wist dat Westerlo wel vaker het onderspit moet delven in de slotfase. Charles Vanhoutte en Emilio Kehrer, de derde invaller, legden nog eens aan maar Bolat had de smaak te pakken en pakte nu alle ballen. Tot frustratie en woede van de Cercle-fans die met projectielen begonnen te gooien naar Bolat. Er volgden nog zes minuten toegevoegde tijd waarin Cercle bleef drukken maar tevergeefs. Westerlo deed een goede zaak in de strijd om een plekje bij de top acht en duikt nu zelfs naast Standard de top zes binnen.

Cercle Brugge: Majecki; Popovic (81’ Kehrer), Daland, Miangue; Somers, Lopes (68’ Abu Francis), Vanhoutte, Velovski, Hotic (68’ Gboho); Ueda, Denkey

Westerlo: Bolat; Reynolds (46’ Jordanov), Neustädter, Tagir, De Cuyper, Chadli (81’ Vetokele); Madsen, Fixelles (88’ Van Den Keybus), Akbunar (68’ Perdichizzi); Foster, Nene (68’Van Eenoo)

Doelpunten: 6’ Chadli (strafschop) 0-1

Gele kaarten: 20’ Fixelles (fout), 23’ Tagir (fout), 28’ Miangue (fout), 41’ Akbunar (spelbederf)

Rode kaarten:geen

Scheidsrechter: Wesli De Cremer