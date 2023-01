KV Mechelen boekt belangrijke driepunter tegen KV Oostende en begeeft zich weer naar veiligere oorden in klassement

KV Mechelen mag drie gouden punten bijschrijven na een krappe zege tegen KV Oostende (2-1), dat zowat alle onderdelen van het doelhout trof. Bates kopte in minuut 70 de winnende treffer in doel. En toen Mebude minuten later werd uitgesloten voor natrappen, was het kalf volledig verdronken voor de Kustboys. Zij blijven op een degradatieplaats staan.

Twee ploegen die het degradatiespook de laatste weken stilaan zagen opdoemen, konden zich zaterdagavond geen nieuwe misstap veroorloven. En al zeker KV Oostende niet, dat wel met een hele rist afwezigen kampte. D’Haese, Urhoghide en Ambrose waren geschorst, ook Hornby was nog steeds niet fit. Dat weerhield de Kustboys er niet van om snedig te starten. De eerste goede kans was voor de jonge Mebude: hij kon zijn hoofd net niet voldoende tegen een harde cross zetten.

Malinois nam de match wel meteen over en scoorde ook na tien minuten. Hairemans had een prachtige cross van Schoofs proper binnen gekopt, maar het feestje ging niet door: Malede stond in een voorgaande fase millimeters buitenspel. Om dat vast te leggen, was een minutenlange interventie van de VAR nodig. Meteen daarna kreeg Walsh een nieuwe grote kans. Zijn schot ging net over.

Maar ook Oostende liet zich niet onbetuigd. Bijna had Amade een wereldgoal beet. Een afvallende bal werd vanop 20 meter beheerst over Coucke geplaatst, maar de poging spatte uit elkaar op de onderkant van de lat. Het zijn die momenten waar KVO wel wat meeval kan gebruiken. Dat had het wél opnieuw aan het eigen doel. Rodin beging een penaltyfout op Malede en Boterberg floot. Opnieuw ontsnapte Oostende door voorgaand buitenspel en een alerte VAR.

Dit zou evenwel niet blijven duren: KV Mechelen vond keer op keer een zee van ruimte in de rug van de Oostendse verdediging. In minuut 40 was het dan toch prijs. Da Cruz kreeg de bal voor de voeten in de zestien en werkte prima af in de kruising (0-1). Net daarvoor had Atanga nogmaals één op één gemist voor Coucke. Als je zo’n kansen niet afmaakt, ben je op voorhand verloren.

Foto: BELGA

Zeven beslissende minuten

KV Oostende wou na de rust beter doen. En de kansen waren er zeker. Al snel pakte Coucke uit met een uitstekende redding. Atanga probeerde het met een hakje na een goede bal van Mebude en zag zijn poging nét niet tegen de touwen. En die laatste knalde minuten later ook nog eens tegen de paal. En toen volgde een moment van pure zinsverbijstering. Coucke had net een knal van Ndicka gepareerd, en Schoofs kopte plots richting zijn eigen doel. De bal viel op de binnenkant van de paal én werd nog van de lijn geveegd door reddende engel Coucke.

KV Mechelen speelde met vuur tijdens het openingskwartier van de tweede helft. De thuisfans gingen zowaar aan het fluiten. Het onvermijdelijke volgde. Sakamoto loodste de bal door de as van de verdediging en bediende zo Bätzner: die had maar naast Coucke te schuiven (1-1).

Foto: BELGA

Mechelen schoot uiteindelijk toch wakker, en zocht vaak een bedrijvige Storm op links. Die lokte een corner uit die in minuut 70 van goudwaarde bleek te zijn. Bates klom boven alles en iedereen en klopte Phillips, die slecht gepositioneerd stond en eigenlijk veel beter moest doen (2-1). Lang had Oostende niet van die gelijkmaker kunnen genieten. Het kalf verzoop helemaal toen Mebude een kwartier voor tijd werd uitgesloten. Via de VAR had Boterberg namelijk natrappen opgemerkt, waardoor de jonge Schot mocht gaan douchen.

Op zeven minuten tijd lag de match zo eigenlijk in een definitieve plooi. KV Oostende ziet zo Seraing een puntje naderen, terwijl KV Mechelen een gouden driepunter mag bijschrijven. Het loopt vijf punten weg van de degradatiezone en kan weer wat geruster ademhalen.