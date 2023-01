Vanzeir en Teuma leiden overtuigend Union naar thuiszege tegen Antwerp, dat voeling met top twee verliest

Union heeft zich steviger op de tweede plaats in het klassement genesteld dankzij een overtuigende 2-0-zege thuis tegen Antwerp. De kloof met de Great Old bedraagt nu zes punten, Union blijft zo keer op keer bevestigen als topclub. Dit team moet echt van niemand schrik hebben.

Zou het NY Red Bull kunnen verleiden om de hoofdprijs te betalen? Feit is dat Dante Vanzeir tegen Antwerp reeds zijn tiende competitiedoelpunt voor Union maakte dit seizoen. Na een ongelukkige baltoets van Muja zette Teuma Vanzeir met een kopbal alleen voor Butez. De spits, die dus in de nadrukkelijke belangstelling van het Amerikaanse NY Red Bull staat, twijfelde niet (1-0). Na de pauze had hij een tweede kunnen maken: toen had hij beter kunnen doen toen hij op Butez af mocht.

De voorsprong voor Union na een dik halfuur was best verdiend te noemen. De Brusselaars hadden weliswaar weinig de bal – slechts 39 procent balbezit na 45 minuten -, maar ze hadden wel de beste mogelijkheden. Lazare besloot naast, Sykes kopte op Butez. Achterin hadden de Antwerp-verdedigers dan weer de handen vol met Victor Boniface. De aanvaller was een gesel voor Toby Alderweireld en maats: sterk lijf, goede voetjes. Het is knap van de Union-scoutingscel dat het zo een speler wist te ontdekken.

Foto: BELGA

Antwerp kon te weinig gevaarlijk zijn voor de pauze. Een kopballetje van De Laet ging voorlangs, Balikwiska trapte naast. Stengs, de uitblinker van de voorbije weken, kreeg de machine niet aan het draaien op het middenveld.

Na de rust bleef Antwerp op zoek gaan naar de gelijkmaker, Muja was de meest dreigende man – en da’s eigenlijk geen goed nieuws. Aan de overzijde moest Butez Sykes tot twee keer toe van de 2-0 houden. En zoals eerder gemeld: ook Vanzeir had een tweede keer kunnen scoren.

De tweede helft was er één met veel overtredingen en een matige scheidsrechter Laforge. Antwerp wilde een penalty – tevergeefs -, bij Union ging de bal wel op de stip na handspel van Janssen. Teddy Teuma miste niet: 2-0 voor de vicekampioen. Union is nu reeds vijftien wedstrijden ongeslagen tegen Belgische clubs, en dat is toch wel een fantastische reeks. In het slot probeerde Antwerp nog wel het tij te keren, maar dat lukte niet, daarbij niet geholpen door een zwakke bank – Frey zat door extrasportieve redenen niet in de selectie.

Foto: BELGA

In de stand volgt Antwerp nu op zes punten van het nummer twee Union. Het verschil op het veld was daarentegen niet immens groot, al staat Union wel iets verder in zijn ontwikkeling – geen schande. Het beloven sowieso boeiende halve finales in de beker te worden tussen de twee clubs.

Union: Moris, Van der Heyden (46’ Machida), Kandouss, Sykes, Lapoussin, Lynen, Teuma, Lazare (72’ Puertas), Nieuwkoop, Vanzeir (72’ Nilsson), Boniface (86’ Eckert)

Antwerp: Butez, Avila, Pacho, Alderweireld, De Laet (58’ Bataille), Vermeeren (85’ Corbanie), Ekkelenkamp (78’ Scott), Balikwisha (78’ Fischer), Stengs, Muja (85’ Nsimba), Janssen

Doelpunten: 34’ Vanzeir (1-0), 76’ Teuma (penalty, 2-0)

Gele kaarten: 3’ Ekkelenkamp, 31’ Vanzeir, 37’ Van der Heyden, , 56’ Alderweireld, 57’ Stengs, 75’ Janssen, 75’ Sykes, 79’ Machida

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Nicolas Laforge