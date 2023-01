Nul (!) schoten op doel, maar toch pakt Anderlecht een punt bij Club Brugge na lullige owngoal Mechele

Een punt pakken op Club Brugge terwijl je geen enkele keer op doel hebt geschoten: je moet het maar doen. Anderlecht hield Club Brugge op 1-1 in Jan Breydel, en dat terwijl blauw-zwart op alle vlakken een paar maten te groot was. Maar Club wrong kans na kans de nek om. Het drama voltrok zich helemaal toen Mechele de bal ongelukkig in eigen doel werkte. Blauw-zwart kon nu al sinds 29 oktober (!) niet meer winnen in de competitie.

Club Brugge-Anderlecht, ofwel de nummer vier tegen de elfde in het klassement. Ondanks die scheefgetrokken verhoudingen in het klassement waren de belangen zondag groot. Club vecht onder nieuwe coach Scott Parker nog om de Champions Play-offs, en kon daardoor enkel maar blij zijn met drie punten. Op de koop toe kwam icoon Ruud Vormer vieren: hij mocht de aftrap geven en werd bedankt met een grote tifo en een daverend applaus. Het was toch een beetje symbolisch dat Vormer nét tegen Anderlecht zijn fans mocht uitzwaaien. Paars-wit had dan weer punten nodig om uit het vizier van... de degradatieploegen te blijven. Zo ver is het gekomen.

Terwijl Vormer en co vroeger al eens de vloer aanveegden met de rivaal uit Brussel, ging het zondag opnieuw een pak moeizamer. Club mankeerde vertrouwen. Het balletje terug werd vaker gekozen dan een actie, de slordigheden waren meer regel dan uitzondering. En toch werden ook een paar goede kansen bij elkaar gevoetbald. Yaremchuk zag na tien minuten een dikke kans gepakt door Verbruggen, ook Lang probeerde het na mistasten van Sardella. Anderlecht was nergens en bleef ver weg van het doel van Mignolet.

Foto: BELGA

Een ongeïnspireerde topper leek in de maak. Gelukkig kwam er in minuut 25 nog een staande ovatie voor Vormer: een beetje leven in de brouwerij. Richting rust ging Club nog nadrukkelijker op zoek naar een goal. Buchanan dreigde twee keer vanop rechts, en toen er éffectief gescoord werd, ging het feestje niet door. Yaremchuk werd goed weggestuurd door Vanaken en bediende Lang, die netjes afrondde. Uiteindelijk bleek dat Yaremchuk centimeters buitenspel stond. De Oekraïner, nog steeds op zoek naar zichzelf, kan een mentale boost nochtans gebruiken. Hij probeerde zo vaak goed te doen, maar blijft momenteel nog te onzuiver.

Foto: BELGA

Wachten tot minuut 68

Ook na de rust was het wachten tot Club eindelijk die eerste zou maken. Anderlecht zag af. Eerst tikte Yaremchuk een scherpe vrije trap van Nielsen net over doel, daarna kopte Vanaken een standaardsituatie nipt naast. En ook Nielsen mocht het eens proberen. Een vloeiende combinatie werd tot bij de Deense middenvelder getikt. Die wou afdrukken en raakte de bal hélemaal verkeerd. Ook toen Vanaken zich op twee meter van doel vrij kapte, lag er nog een Brusselaar in de weg. De druk werd simpelweg onhoudbaar voor Anderlecht: het kwam er niet aan te pas. En in minuut 68 was het dan toch raak. Buchanan werd nog eens diep gestuurd en sprintte richting de achterlijn. Hij leverde een strakke voorzet aan Nielsen, die de bal maar binnen te lopen had. Jan Breydel ontplofte en sloeg tegelijk een zucht van opluchting.

Foto: BELGA

Het slotkwartier ging in, en plots kwam er nu wél wat paars-witte dreiging. De invalbeurt van Trebel had daar een aanzienlijk aandeel in. Plots gebeurde het ondenkbare: een gelijkmaker, en dat op een héél lullige wijze. Een slappe voorzet van Arnstad werd slecht geraakt door Mechele, en de bal rolde in het hoekje voorbij Mignolet. Nul schoten op doel, maar toch een goal voor Anderlecht: je moest er bij zijn om het te geloven. Club Brugge had plots nog maar tien minuten om nog eens te winnen. Dat was trouwens van 29 oktober (!) geleden in de competitie. Om een écht slotoffensief in elkaar te boksen, bleek de landskampioen gewoon te aangeslagen. Het ging niet meer. Rits en Nusa werden nog gebracht maar die wissels brachten geen zoden aan de dijk.

Zo wacht Scott Parker dus nog altijd op zijn eerste zege als trainer van Club Brugge, dat Genk nu al op 17 punten voorsprong ziet. De landstitel - zelfs met play-offs - wordt gewoon onrealistisch. Het puntje voor Anderlecht zal vooral mentaal deugd doen. Maar of coach Riemer content zal zijn: dat is een ander paar mouwen.