Philip Zinckernagel loodst Standard langs Eupen en (voorlopig) over Club Brugge

Standard blijft flirten met de Champions Play-offs. Dankzij een 3-1 overwinning tegen een zwak Eupen springen de Rouches over Club Brugge en naderen ze tot op één punt van AA Gent en de top vier.

Light my Fire. De Luikse spionkop had met een tifo van Jim Morrison één van hun rockgoden aangeroepen om het heilige vuur bij de spelers wat aan te wakkeren. Met slechts één overwinning in hun laatste zeven competitieduels was alle hulp welkom om de deur naar de top vier open te houden. Voor het eerst dit seizoen startte Ronny Deila met Perica én Ohio samen in de spits. Aanvoerder Noë Dussenne was er opnieuw bij na zijn afgesprongen transfer naar Lokomotiv Moskou. Bij de bezoekers uit Eupen stond winteraanwinst Brandon Baiye (ex-Club Brugge) meteen aan de aftrap.

Wakker na vroege achterstand

Veel effect had de oproep van de Luikse fans voor de aftrap niet. Integendeel. Het was Eupen dat al vroeg voor de vlam in de pan zorgde via Charles-Cook na wel erg laks verdedigen van de thuisploeg. Bodart werkte een schot van Christie-Davies halfslachtig weg, Charles-Cook werkte af in de rebound (0-1).

Het antwoord van Standard liet even op zich wachten, maar onder impuls van een sterke Zinckernagel werd Eupen hoe langer hoe meer vastgepind in de eigen zestien. Op het halfuur resulteerde dat in de gelijkmaker. Na geharrewar in de zestien belandde de bal voor de rechter van Balikwisha, die Moser het nakijken gaf met een harde knal (1-1). Standard bleef het gaspedaal induwen en werd daar vier minuten later opnieuw voor beloond. Perica knapte het vuile werk op in de zestien en legde af voor Zinckernagel, die van buiten de zestien prinsheerlijk afwerkte met een krul in de verste hoek (2-1).

Perica haalt zijn gram

Nog voor het uur gooide Standard de wedstrijd op slot. Op de tegenaanval werd Perica met een subtiel balletje gelanceerd door Zinckernagel. De spits tikte de bal slim voorbij Moser en werkte af in het lege doel (3-1). Een belangrijk doelpunt voor de Kroaat, die een moeilijk eerste seizoen kent bij Standard en de laatste weken vaak werd verguisd door het Luikse publiek. Het uittrekken van zijn truitje en zijn gebalde vuisten verraadden veel opgekropte frustratie. De publiekswissel en het applaus dat Deila zijn spits gunde tien minuten voor tijd zal hem veel deugd gedaan hebben.

In de rest van de tweede helft liet Standard na om de score verder op te drijven. Een schot van Zinckernagel werd afgeblokt en Moser hield Perica nog van een tweede doelpunt. In de problemen kwam de thuisploeg niet meer. Daarvoor misten de bezoekers de nodige offensieve stootkracht. Het beloven nog lange en bange weken te worden voor de Panda’s. Standard van zijn kant mag na twee gewonnen thuiswedstrijden opnieuw naar boven kijken en zelfs dromen van deelname aan de Champions Play-offs.

Standard: Bodart (5) - Dussenne (6), Bokadi (6), Laifis (5) - Fossey (6), Balikwisha (7), Alzate (6), Dønnum (6) - Zinckernagel (8) - Ohio (5), Perica (7).

Eupen: Moser (6) - Gorenc (5), Paeshuyse (5), Davidson (5) - Van Genechten (5), Magnée (6), Baiye (5), Bitumazala (5) - Christie-Davies (6), Charles-Cook (7) - Prevljak (5).

Vervangingen: 42‘ Gorenc door Lambert (5), 54’ Van Genechten door Diakité (5), 54‘ Baiye door N’Dri (5), 71’ Ohio door Canak (6), 71‘ Balikwisha door Davida (6), 75’ Magnée door Gassama (-), 75‘ Charles-Cook door Déom (-), 80’ Fossey door Melegoni (-), 80‘ Perica door Noubi (-), 91’ Zinckernagel door Tapsoba(-).

Doelpunten: 11‘ Charles-Cook 0-1, 31’ Balikwisha 1-1, 35‘ Zinckernagel (Perica) 2-1, 59’ Perica (Zinckernagel) 3-1

Gele kaarten: 24‘ Davidson (tackle), 29’ Van Genechten (fout), 60’ Perica (truitje uitgetrokken)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Verboomen (6)

Toeschouwers: 16.623