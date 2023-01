OH Leuven raakt niet voorbij stug STVV in rechtstreeks duel om achtste plaats

Twee ploegen die naar een overwinning snakten na een één op zes, maar geen van beide is erin geslaagd. OH Leuven en STVV speelden 1-1 gelijk, nadat de bezoekers de rust op voorsprong ingingen ondanks amper 34 procent balbezit. De Kanaries blijven zo de achtste plaats bezetten die recht geeft op de play-offs, de Leuvenaars volgen één puntje later.

De scherpste ploeg in de openingsfase was duidelijk STVV. Bij zijn eerste tegenstoten was het telkens gevaarlijk en het duurde niet lang vooraleer dat tot een doelpunt leidde. Okazaki liet Ouedraogo ter plaatse en bracht voor tot bij zijn landgenoot Hayashi, die knap afwerkte. De Japanse connectie zorgde eigenhandig voor de 0-1.

Foto: BELGA

Het eerste halfuur was leuk om volgen, maar de kansen bleven op dat ene doelpunt na uit. OHL had balbezit, maar deed er niets mee. Er ging geen enkele dreiging uit van de Leuvenaars, tot het einde van de eerste helft in zicht kwam. Dan begon de thuisploeg te komen. Het leidde op enkele minuten tijd tot meerdere kansen. Eerst was er Tamari die over trapte van iets buiten de zestien, daarna kwam Thorsteinsson voor doelman Schmidt, maar zijn afwerking was niet stevig genoeg. Nog een minuutje later ging een vrije trap van Schrijvers maar net over. En nog was het offensief niet afgelopen. Op slag van rust kwam Patris voor Schmidt, maar hij besloot nipt naast.

IJslandse cool

In het begin van de tweede helft kreeg OHL meteen een strafschop toen Teixeira een duwfout beging op Schrijvers. Thorsteinsson legde de 1-1 met een IJslandse cool in de rechterbenedenhoek. Ook aan de overkant volgde een dot van een kans, maar Hayashi trapte over. Daarna haalde bij een hoekschop Bocat uit vanop de rand van de zestien, maar zijn schot zoefde naast.

Foto: BELGA

Middenin de tweede helft nog eens de Leuvenaars. Nsingi besloot vanuit een korte hoek op Schmidt. Niet veel later trapte ook Thorsteinsson op de STVV-doelman. Daarna zat de wedstrijd erop voor het 21-jarige OHL-talent. Gonzalez, terug na een hamstringblessure, nam zijn plaats in. De Spaanse goalgetter wist de zege niet meer over de streep te trekken. Thorsteinsson trapte wel nog op doel, maar mikte over. Tamari probeerde het daarna nog eens van ver, maar ook zijn schot ging hoog over.

Doelpunten: 9’ Hayashi (Okazaki) 0-1, 53’ Thorsteinsson (strafschop) 1-1

OHL: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Ouedraogo (84’ Vlietinck), Dom, Schrijvers (68’ Kiyine), De Norre, Tamari, Thorsteinsson, Nsingi (68’ Gonzalez)

STVV: Schmidt, Janssens, Teixeira, Bauer, Hashioka, Boya, Reitz, Koita (46’ Bocat), Hayashi (71’ Hara), Okazaki, Bruno (81’ Van Dessel)

Gele kaarten: 8’ Bruno, 33’ Hayashi, 89’ Janssens

Scheidsrechter: Jan Boterberg