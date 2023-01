AA Gent maakt dubbele achterstand goed, maar gaat in extremis toch nog onderuit bij Cercle Brugge

45 minuten lang leden de toeschouwers in het Jan Breydelstadion vooral kou. Na de pauze ontplofte de partij en scoorde Cercle Brugge tweemaal in evenveel minuten. De Sart milderde nog voor de Buffalo’s en bracht zo de spanning opnieuw helemaal terug in de match. Gent speelde nog alles of niets en de ingevallen Lemajic maakte er met een enig mooie kopbal zowaar nog 2-2 van. Uiteindelijk was het toch Cercle dat kon vieren dankzij een prima afstandsschot van Daland.

Bij Cercle Brugge begon Hotic opnieuw op de bank, terwijl Lopes zelfs niet eens de definitieve wedstrijdselectie haalde. Warleson verving net als vorige week tegen Union de geblesseerde Majecki in doel bij de Brugse vereniging. Geen verrassingen in de basis bij de bezoekers. Torunarigha raakte tijdig fit en startte zo opnieuw op links in een viermansdefensie, terwijl Castro-Montes (met masker) enkele dagen na een neusoperatie de geblesseerde Hjulsager verving.

Voetballen tegen Cercle, het is allesbehalve de favoriete bezigheid van AA Gent maar in de openingsfase konden de Buffalo’s toch enkele keren prikken. Castro-Montes wist evenwel net niet de vrijstaande Salah vrij te spelen voor Warleson. Vervolgens slaagde de thuisploeg er steeds beter in om de Gentse combinaties te verstoren.

Foto: Isosport

Meteen kregen de toeschouwers een gelijkaardig spelbeeld als tijdens het bekerduel in de Ghelamco Arena. Net als toen werd het toch een spektakelarm duel waarbij ref Laforge het spel al te vaak moest stil leggen door overtredingen langs beide zijden. Vanhaezebrouck kreeg het kort voor rust ook op zijn heupen toen Torunarigha werd teruggefloten na een tussenkomst op Siquet. Laforge wist dat brandje snel te blussen. Ondertussen kreeg niemand het echt nog warm van de eerste helft.

Dan toch eens Gents doelgevaar meteen na de pauze. Castro-Montes bediende knap Cuypers maar zijn schot ging ruim voorlangs de kooi van Warleson. Aan de overkant ging ook Ueda zijn kans maar ook zijn poging miste de juiste richting. Even later dook de Japanner opnieuw op voor Nardi en omspeelde zelfs de Franse goalie maar Ngadeu kon in extremis de bal nog in hoekschop duwen.

Zowaar toch wat spektakel en enkele minuten later was het warempel zelfs raak: Vanhoutte bereikte Ueda en die vloerde Nardi met een puike kopbal. Toen Gent bij de herneming meteen balverlies leed, leek de partij al zelfs bijna meteen beslist. Deman onderschepte een inspeelpass op Hong en via Somers kwam de bal tot bij Denkey en die verdubbelde meteen de Brugse voorsprong (2-0).

De Sart en Nardi houden de Buffalo’s in de match

Snel naar de overkant waar Hong een dot van een kans kreeg op de aansluitingstreffer maar hij trapte wild over. Even later was het toch raak, Cuypers fusilleerde Warleson maar die duwde de bal met zijn vingertoppen nog tegen het doelkader. De Sart was goed gevolgd en maakte er met het hoofd 2-1 van. Vanhaezebrouck greep bovendien ook in en bracht met Depoitre en Fofana voor Piatkowski en Hong extra offensief geweld.

Foto: BELGA

De tegenzet van Muslic liet niet lang op zich wachten: enter Hotic die Siquet afloste. Ondertussen had Nardi zijn team een levenslijn toegeworpen door Denkey van een tweede goal te houden. Echt dreigen kon Gent vervolgens niet meer zo vaak en met Lemajic gooide Vanhaezebrouck er nog een extra breekijzer in.

Gent had zo heel wat kopbalsterke jongens tussen de lijnen maar zij kregen amper nog een degelijke flankvoorzet. Een fysiek sterk Cercle beperkte zich vooral tot het afhouden van de Buffalo’s maar toen Fofana de bal op het hoofd van Lemajic schilderde was het raak: 2-2. AA Gent rook nu echt bloed maar bij balverlies van Cuypers trapte Daland zowaar de 3-2 tegen de netten. De Buffalo’s lagen nu definitief tegen het canvas.

Cercle Brugge: Warleson; Popovic, Ravych, Daland; Siquet (74’ Hotic), Vanhoutte, Abu Francis, Deman, Somers, Ueda (93’ Marcelin), Denkey (80’ Gboho)

AA Gent: Nardi; Piatkowski (67’ Fofana), Okumi, Ngadeu, Torunarigha; Kums, De Sart, Hong (67’ Depoitre), Castro-Montes (84’ Lemajic); Cuypers, Salah

Doelpunten: 58’ Ueda (Vanhoutte) 2-0, 60’ Denkey (Somers) 2-0, 66’ De Sart (geen assist) 1-2, 90’ Lemajic (Fofana) 2-2, 92’ Daland (geen assist) 3-2

Gele kaarten: 24’ Vanhoutte (fout), 29’ Ngadeu (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Nicolas Laforge

Toeschouwers: 4560