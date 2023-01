Anderlecht en Antwerp scoren niet in partij met twee oerdomme rode kaarten

Anderlecht en Antwerp zijn niet verder geraakt dan een 0-0. Paars-wit begon veelbelovend, Antwerp nam over na rust. Maar een oerdomme rode kaart bij beide ploegen in de tweede helft – voor Stengs en Raman – zorgde er voor dat er nog weinig gevoetbald werd. Beide ploegen schieten weinig op met het punt.

Zowel Brian Riemer als Mark van Bommel wijzigden hun ploeg op twee plaatsen in vergelijking met afgelopen weekend. Bij Anderlecht kwamen Ashimeru en Amuzu in de plaats van de geschorste Arnstad en doelpuntenmaker Stroeykens. Bij Antwerp stond nieuwkomer Gyrano Kerk onmiddellijk in de basis, ter vervanging van de geschorste Janssen. Avila nam de plek van Bataille in als linksachter.

Paars-wit begon het beste aan de partij. Dreyer combineerde knap met Verschaeren, maar diens voorzet was niet zuiver. De voorbode voor de rest van de eerste helft: Anderlecht had veruit het meeste balbezit, maar ondanks dat overwicht moest Butez eigenlijk niet aan de bak. De thuisploeg claimde wel twee keer een strafschop, maar de handsbal van Pacho kwam via het eigen lichaam en Ashimeru dook iets te gretig alvorens er contact zou zijn geweest met diezelfde Pacho. Anderlecht kreeg wel wat halve kansjes, maar de opbouw was beter dan de laatste pass: Verschaeren was net te klein om een listige voorzet van Dreyer te verlengen.

De bezoekers hadden het lastig. Ze kozen te vaak voor de lange bal richting Kerk, maar die leek nog teveel op de Sagrada Famillia: er zit potentieel in, maar genieten zullen we pas echt doen als hij klaar is. Toch was de beste kans voor de Great Old: Muja werd alleen gelaten aan de tweede paal, maar de Kosovaar schoot naast.

Foto: BELGA

Sterke Verbruggen

Na rust begon Antwerp wél beter te voetballen. Anderlecht kon de bal niet in de ploeg houden, en balverlies werd bijna afgestraft: Verbruggen kon nog net bij de poging van Kerk. Even later was er een attente Vertonghen nodig om de voorzet van Muja onschadelijk te maken. Paars-wit reageerde via Amuzu, maar de voorzet van de jonge winger vloog voorbij alles en iedereen. Toch waren de bezoekers veruit het gevaarlijkst, maar Verbruggen redde eerst knap de poging van Balikwisha om vervolgens Muja van een quasi zeker doelpunt te houden.

🧤 | Bart Verbruggen bewijst waarom hij z'n plek tussen de palen verdient! 😱 #ANDANT pic.twitter.com/rzrGkmIknL — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 29, 2023

Op het uur gingen de poppen aan het dansen: Stengs besloot Diawara op de grond te meppen. Lambrechts trok onmiddellijk rood, en in het tumult dat volgde kregen Raman en De Laet nog geel. Van Bommel koos direct voor zekerheid en haalde Kerk naar de kant voor Bataille. Voor Antwerp kan het rood van Stengs zwaar doorwegen in de titelstrijd: de Nederlander riskeert tussen de twee en acht weken schorsing volgens de indicatieve tabel.

Net wanneer je dacht dat Anderlecht de wedstrijd over de streep kon trekken, ging bij Raman het licht uit. Hij verspeelde de bal, trok vervolgens ostentatief aan het shirt van Scott die gingen counteren – alsof hij niet wist dat hij tien minuten eerder geel kreeg. Lambrechts kon niet anders dan zijn tweede gele kaart te tonen. Onbegrijpelijk van Raman. Riemer stond net op het punt Stroeykens en Refaelov te brengen, maar moest zijn troepen dus ook herschikken.

Uiteindelijk bracht de Deen eerst Stroeykens en vervolgens nog Refaelov en Trebel – die in de slotfase terug naar de kant moest met een blessure – maar kansen voor de thuisploeg volgden niet meer. Antwerp prikte nog tegen via een goeie Muja, maar Verbruggen moest enkel nog een trap van De Laet pakken. Zowel Anderlecht als Antwerp schieten weinig op met het punt, al kon de thuisploeg zich wel optrekken aan de eerste helft.

Foto: BELGA

Anderlecht: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, Sardella, Diawara (84’ Trebel, 90’ Leoni), Ashimeru, Verschaeren, Dreyer (84’ Refaelov), Amuzu (80’ Stroeykens), Raman

Antwerp: Butez, De Laet, Pacho, Alderweireld, Avila (85’ Nsimba), Ekkelenkamp, Vermeer, Stengs, Muja, Balikwisha (74’ Scott), Kerk (66’ Bataille)

Doelpunten: geen

Gele kaarten: 42’ Stengs, 51’ Muja, 63’ Raman, 63’ De Laet, 73’ Debast, 90’ Ashimeru

Rode kaarten: 63’ Stengs, 76’ Raman (2x geel)

Scheidsrechter: Erik Lambrechts