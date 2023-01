Makkelijke zege voor Antwerp na gezondheidswandeling bij KV Oostende

Antwerp loopt in op Union na een makkelijke zege aan zee: bij KV Oostende werd het woensdagavond 0-3 na goals van Muja, Janssen en Nsimba. Zonder echt door te drukken kwam The Great Old eigenlijk nooit in de problemen. Dat was ook de (bedenkelijke) verdienste van KVO, dat een penalty en enkele huizenhoge kansen onbenut niet. En zo Antwerp van een nerveus slot spaarde.

Meerdere partijen gaven woensdagavond verstek aan zee. Bij KV Oostende was er geen spoor van Ambrose (spierblessure) en Capon (vader geworden), terwijl Antwerp, dat met de verwachte elf namen aantrad, dan weer niet op bezoekende supporters kon rekenen. “Altijd en massaal paraat als het om normale uren gaat!”, viel te lezen in het uitvak. De Antwerp-fans waren misnoegd om het vreemde aftrapuur om 18.30 uur, en bleven bij wijze van protest dan maar thuis.

Niet dat hun jongens daar om maalden: na 20 minuten stond het simpelweg 0-2. Eerst schoof Muja een lage voorzet van Balikwisha in doel, tien minuten later mikte Janssen een lang uitgesponnen aanval in de verste hoek. Het ging allemaal zo makkelijk: Antwerp leek gewoon te trainen op offensieve patronen. Met KV Oostende als kegeltjes van dienst. Die 0 op 15 en degradatieplaats voor de Kustboys? Dat is heus geen toeval, hoor.

Foto: BELGA

Zoals vaak was er bij Oostende wel het nodige enthousiasme, maar tegelijk ook een acuut gebrek aan kwaliteit. Dat zag je net voor het halfuur toen Bätzner een huizenhoge kans van dichtbij op Butez schoot. Een verwittiging zonder vervolg. Antwerp ging door die dubbele voorsprong wel meer op z’n lauweren rusten: doelgevaar kwam er voor de rust eigenlijk niet meer. KVO kreeg de bal en deed daar te weinig mee. Ook Dwomoh, gehuurd van Antwerp en voor het eerst in de basis, woog te licht.

Nsimba zorgt voor beslissing

Ook na de rust moest Antwerp eigenlijk nooit doordrukken om aan uitgespeelde kansen te komen. Met de rem op ging het ook. Tot vier keer toe moest het eigenlijk prijs zijn voor The Great Old. Eerst geraakten Janssen en Muja oog in oog met Phillips niet aan een doelpunt, daarna raakte een kopbal van Ekkelenkamp de lat op voorzet van Muja. Pacho had de bal daarna zelfs maar in een leeg doel te tikken, maar ook dat lukte niet. En dan weet je dat een aansluitingstreffer àltijd mogelijk is. Ndicka werd stommelings omver gelopen door Butez in de zestien: ref Smet legde de bal op de stip. Opnieuw was Bätzner de schlemiel. Zijn penalty stierf op de paal en de Duitser bespaarde Antwerp zo een nerveus slot. En ook toen debutant Durdov de onderkant van de lat trof, was het voor The Great Old nog even schrikken. Uiteindelijk viel de beslissing pas in minuut 88. Een counter belandde in de voeten van Nsimba, die de bal netjes in de hoek deponeerde. 0-3, en nu mochten de boeken écht toe.

Antwerp deed zo een zaakje aan zee: omdat Union niet won op het veld van Cercle Brugge, sloop het op drie punten in het klassement én zet het ook Club Brugge opnieuw onder druk. En dat moet vertrouwen geven voor het tweeluik Standard-Anderlecht. KV Oostende verloor voor de zesde keer op rij en blijft troosteloos op een degradatieplaats hangen.