Union vermijdt nipt nederlaag op Cercle Brugge, Vanzeir valt geblesseerd uit

Ingehouden vreugde bij Nilsson. Met een gelijkspel was Union niet echt tevreden, al had het erger gekund. Foto: BELGA

Union blijft moeilijk te kloppen. In de achtertuin van coach Karel Geraerts flirtten de Brusselaars lange tijd met de vierde seizoensnederlaag maar na de knappe goal van Thibo Somers kon Cercle weer niet stand houden. Groen-zwart greep naast de eerste zege van 2023 want Gustaf Nilsson bezorgde Union alsnog een hard bevochten maar niet onverdiend puntje zodat Union al 13 matchen ongeslagen is.

Roteren wordt doorgaans in de beker gedaan maar Muslic en Geraerts beslisten om het nu ook voor deze midweekmatch te doen. Bij Union verdwenen Lazare en Boniface naar de bank, bij Cercle gold dat voor Miangue, Hotic en Denkey terwijl Vanhoutte geschorst was.

Jasper Vergoote was een thuisfluiter. Letterlijk dan, Marcelin kreeg geen voorkeursbehandeling. Foto: Isosport

Meteen de kans voor de van Freiburg gehuurde Hugo Siquet om een paar dagen na zijn aankomst al te debuteren. Beter voorkomen dan genezen redeneerde men bij Union en dus trok men meteen alle registers open. De Brugse press kwam er niet meteen uit en Nilsson ging alleen op Majecki af maar de Poolse doelman redde knap. Net als voor Union-coach Karel Geraerts die op Sint-Andries woont was het voor ref Jasper Vergoote de kortste verplaatsing van het jaar. Hij komt uit het op amper twee kilometer nabij gelegen Varsenare. Een goedmakertje misschien voor zijn verbanning naar 1B van volgend weekend. Vergoote werd gestraft omdat hij als VAR in Seraing-Standard niet had ingegrepen bij de zware overtreding van Lepoint die geel kreeg maar rood had moeten krijgen. Vergoote had eveneens geel kunnen geven aan Senne Lynen van Union voor een stevige charge op nieuwkomer Siquet maar de buurtbewoner hield de kaart op zak.

Deman mikt over

Anders viel er niet zoveel te beleven. Puertas mikte over en ook Bart Nieuwkoop kon zijn schot niet tussen de palen mikken. En Cercle? Groen-zwart miste voorin duidelijk Denkey als aanspeelpunt en voor het duo Somers- Ueda vergde het net iets teveel moeite om zijn grote schoenen te vullen. Op de linkerkant kreeg Yann Gboho nog eens de kans om te starten. In de heenmatch in Vorst scoorde hij maar dat bleek nu net iets teveel gevraagd. Toch probeerde Cercle voor de rust nog iets te forceren. Na de beste thuisactie van de eerste helft mikte Olivier Deman echter over en ook Lopes mikte nog voorlangs .

Bij Union viel Vanzeir na 43 minuten nog gekwetst uit en moest Boniface vroeger dan verwacht toch nog opdraven.

Vanzeir wordt verzorgd, tevergeefs. Foto: BELGA

Vanzeir tast naar de rechterhamstring en gaat naar de zijlijn. Zijn wedstrijd zit er nog voor de rust op. Foto: BELGA

Somers breekt de ban

Voor de tweede helft mocht Kévin Denkey opdraven. Hij kwam Siquet vervangen die weinig speelde bij Freiburg en nog geen 90 minuten in de benen heeft.

Marcelin pakte al snel geel maar putte er ook moed uit maar zijn kopbal strandde op de lat. Cercle liet een betere indruk dan in de eerste helft maar kon niet beletten dat Boniface in stelling werd gebracht maar faalde in de afwerking. Thibo Somers deed dat niet. Na een resem vervangingen en net nadat ook Ueda net naast had gemikt, nam hij de knappe assist van Abu Francis in dank aan en trapte vol overtuiging in doel. Cercle op voorsprong en op basis van de tweede helft was dat niet onverdiend. Union kwam wel dicht bij de gelijkmaker maar Majecki toonde zijn klasse en haalde de kopbal van Nilsson nog onder de lat en met nog een kwartier te gaan pakte hij ook de kopbal van Burgess, al kostte hem dat minder moeite.

Somers legt aan voor de 1-0 tegen Union. Foto: BELGA

Sterke Majecki

Union staat erom gekend dat het vaak nog iets forceert in het slotkwartier en dat lukte opnieuw. De goed ingevallen Lazare legde slim af voor Nilsson en dit keer was Majecki geklopt. Dat was in een mindere dag opnieuw het geval geweest op kopballen van Burgess maar de Pool had een uitstekende dag en voorkwam de derde opeenvolgende nederlaag van Cercle.

Cercle Brugge: Majecki, Popovic, Marcelin (61’ Ravych), Daland, Siquet (46’ Denkey), Da Silva, Francis, Deman, Somers, Gboho (61’ Hotic), Ueda

Union : Moris, Kandouss, Burgess, Machida, Nieuwkoop (61’ Adingra), Lynen, Puertas (61’ Lazare), Teuma, Lapoussin, Nilsson, Vanzeir (44’ Boniface)

Doelpunten: 68’ Somers (1-0), 82’ Nilsson (1-1)

Gele kaarten: 50’ Marcelin, 77’ Da Silva

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter : Jasper Vergoote