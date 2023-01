OH Leuven laat in blessuretijd twee punten liggen tegen zwak Eupen

In een wedstrijd die het altijd had moeten winnen is OH Leuven erin geslaagd om in de blessuretijd twee punten weg te geven tegen Eupen. Het werd 1-1 na een partij waarin de Leuvenaars vooral in de eerste helft totaal overheersten. De laatste zes op zes van OHL dateert zo al van – hou u vast -augustus. Zo haal je geen play-offs.

Voor de partij was er slecht nieuws bij OH Leuven. Mario Gonzalez ontbrak door een bilblessure. De Spaanse spits is natuurlijk niet zomaar de eerste de beste om te moeten missen met zijn dertien doelpunten in vijftien wedstrijden. Het zou om een kleine blessure gaan. Nsingi nam zijn plaats in. Bij Eupen ontbrak Stef Peeters door schorsing.

OHL nam een stevige start en leek zich weinig aan te trekken van het ontbreken van Gonzalez. Eerst mikte Kiyine van ver ruim over, daarna besloot Nsingi van een pak dichterbij op een Eupens been. Op het kwartier waren de bezoekers een eerste keer aan zet. Prevljak kopte op doelman Cojocaru. Verder was het al Leuven wat de klok sloeg. De thuisploeg speelde een sterke eerste helft met balbezit, beweging en goed voetbal.

Iets voor het halfuur leidde de totale dominantie, met meer dan 75 (!) procent balbezit, ook tot een voorsprong. Tamari bediende na een knappe slalom, en een ongelukkige deviatie van doelman Moser, Thorsteinsson, die de 1-0 maar in doel hoefde te duwen.

Foto: BELGA

Spelen met vuur

Na de pauze ging OHL gewoon op zijn elan door. Eerst was er Thorsteinsson die op Moser kopte, daarna mikte ook Nsingi op de Eupen-keeper. De Panda’s kwamen iets meer in het stuk voor dan in de eerste helft - minder was dan ook onmogelijk – zonder echt gevaarlijk te worden. Middenin de tweede helft legde Kiyine aan van net buiten de zestien, maar zijn schot week af. Het werd toch stilaan tijd voor de Leuvenaars om de wedstrijd dood te maken, om een scenario à la Brugge-Anderlecht te vermijden.

Een kwartier voor tijd probeerde ook Schrijvers het eens van net buiten de baklijn. Zijn schot zoefde net naast. We hadden al geschreven dat OHL met vuur aan het spelen was en dat onderstreepte de ingevallen N’Dri nog eens tien minuten voor tijd. Uit het niets kwam hij voor doel te staan, Cojocaru had een beenveeg nodig.

Ons gevoel dat OHL het onheil over zich aan het afroepen was, kwam uit. Vlak voor affluiten haalde de ingevallen Malinov de eveneens ingevallen Gassama neer zonder bal en kreeg Eupen een strafschop. Prevljak aarzelde niet en legde koel de 1-1 in doel. Twee punten zomaar te grabbel gegooid, en dat nadat de Leuvenaars in hun vorige thuiswedstrijd tegen Kortrijk al onderuit gingen in de blessuretijd.

Foto: BELGA

Doelpunten: 28’ Thorsteinsson (Tamari) 1-0, 90’ Prevljak (strafschop) 1-1

OHL: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Mendyl (71’ Ouedraogo), Schrijvers (84’ Dom), De Norre, Kiyine (71’ Malinov), Tamari, Thorsteinsson (84’ Vlietinck), Nsingi

Eupen: Moser, Lambert (46’ Davidson), Paeshuyse, Gorenc, Van Genechten (77’ Gassama), Magnée (84’ Alloh), Jeggo (46’ N’Dri), Christie-Davis, Bitumazala, Nuhu (77’ Deom), Prevljak

Gele kaarten: 32’ Jeggo, 45’ Kiyine, 45’ Magnée, 59’ Mendyl

Scheidsrechter: Erik Lambrechts