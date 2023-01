Nilsson kopt Union in het laatste kwartier voorbij OH Leuven, dat de kansen niet weet af te maken

Met overmacht was het niet, maar zuinig gaat ook. Union heeft zijn kleine misstap van woensdag op het veld van Cercle rechtgezet met een thuisoverwinning tegen OH Leuven. Na een aantrekkelijke pot voetbal met kansen aan beide kanten haalden de Brusselaars, die nu veertien wedstrijden ongeslagen zijn, het met 1-0. De kloof met leider Genk, dat zijn wedstrijd tegen Eupen uitgesteld zag door sneeuwval, is minstens tijdelijk tot zes punten herleid.

Beide ploegen hadden er zin in en dat leverde een hoogst aantrekkelijke eerste helft op. OH Leuven had meteen een eerste kans toen Patris op doel kopte, doelman Morris bracht redding. Aan de overkant kwam Boniface al snel aan zet. Ricca redde zijn schot van de lijn. Union was dan even baas. Lazare mikte op doelman Cojocaru, een beresterke Boniface deed hetzelfde.

Rond het halfuur kwam OHL meer in de wedstrijd. Dat leidde tot een grote kans voor Dom, die alleen voor Morris kwam, maar die laatste had een prima redding in huis. Daarna legde Schrijvers aan, maar hij besloot over. In een erg kansrijke eerste helft had elke ploeg in het slot nog een kans: Adingra en Patris hadden hun vizier niet helemaal goed afgesteld en dus bleef de 0-0 op het scorebord aan de rust. Al bij al was Union toch de gevaarlijkste ploeg van de eerste helft, maar net zo goed hadden de Leuvenaars op voorsprong kunnen staan.

Foto: BELGA

Ook na de pauze meteen een kans. Boniface haalde uit, Cojocaru hield de nul. OHL had een nog betere mogelijkheid, maar Thorsteinsson mikte naast. En er volgde meteen nog een kans, want Nsingi – de vervanger van de geblesseerde Gonzalez – legde aan. Morris moest plat om de bal uit zijn doel te houden. Twintig minuten voor tijd kreeg Union een vrije trap op een gevaarlijke plaats net buiten de zestien. Teuma deed er te weinig mee en mikte in de muur.

Nilsson torent erbovenuit

Union heeft dit seizen nog nooit twee wedstrijden na elkaar punten laten liggen en lange tijd zag het ernaar uit dat het nu dan toch eens zou gaan gebeuren. De tweede helft was iets minder kansrijk dan de eerste, maar ze leverde uiteindelijk wel een doelpunt op. De ingevallen Lapoussin kreeg een klein kwartier voor tijd veel ruimte om voor te zetten vanop links en legde de bal op het hoofd van Nilsson, die boven zijn bewakers uit torende en de 1-0 tegen de netten kopte.

OHL gaf zich niet gewonnen. Vijf minuten voor tijd kreeg Patris op een hoekschop zijn tweede grote kopkans van de partij, maar de bal strandde op de lat. Union hield stand en verstevigt dus zijn tweede plaats. De Leuvenaars doen opnieuw een slechte zaak in de strijd om de play-offs, nadat ze dinsdag al op een gelijkspel tegen Eupen bleven steken.

Doelpunten: 78’ 1-0 Nilsson (Lapoussin)

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Machida, Nieuwkoop, Lynen, Lazare (90+2’ El Azzouzi), Teuma, Adingra (65’ Lapoussin), Nilsson (83’ Puertas), Boniface

OHL: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Ouedraogo, Dom, De Norre, Schrijvers (81’ Kiyine), Vlietinck (81’ Al-Tamari), Thorsteinsson, Nsingi

Gele kaarten: 25’ Thorsteinsson, 34’ Schrijvers, 62’ Burgess, 69’ Ricca

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt