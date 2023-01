Antwerp toont zich klasse te sterk en maakt vlot komaf met Standard in doelpuntrijke wedstrijd

Antwerp heeft vlot de maat genomen van een matig Standard. In eigen huis wonnen de troepen van Mark van Bommel overtuigend met 4-1 van de Rouches. Met die stand kwamen de bezoekers eigenlijk nog goed weg, want Antwerp was heer en meester.

De duels tussen Antwerp en Standard zijn dit seizoen spektakelstukken en dat was dit keer niet anders. In de heenwedstrijd van de competitie ging Antwerp met de billen bloot en stond het na tien minuten al 3-0 in het voordeel van de Rouches. In de beker waren de rollen dan weer omgedraaid en won Antwerp overtuigend met 4-0. Het was op die laatste wedstrijd dat de Great Old voort borduurde.

Antwerp overvleugelde Standard bij momenten en al in de eerste minuten kregen de Rouches het moeilijk met de vele ballen in de rug van hun verdediging. Vincent Janssen werd alleen op Bodart afgestuurd, maar de aanvaller was iets te gretig waardoor hij buitenspel liep. Bovendien redde Bodart zijn poging, maar enkele minuten later was het toch van dat. Dit keer liep Bataille goed in de rug van de Standard-defensie. Hij vond met zijn voorzet Janssen, die overhoeks voorbij Bodart kopte. 1-0 en het dertiende competitiedoelpunt al voor de Nederlander.

Twee minuten spannend

Standard moest aan de bak en stond voor een aartsmoeilijke opdracht. Antwerp kwam dit seizoen al dertien keer op voorsprong en trok in elk van die wedstrijd ook na 90 minuten aan het langste eind. Antwerp nam zijn voet dan ook even van het gaspedaal, maar ook dan hadden de bezoekers het moeilijk om een fatsoenlijke aanval bij mekaar te voetballen. Donnum raakte er wel eens door, maar hij besloot af te werken met zijn foute voet. Op het middenveld kregen we een duel tussen twee jonkies te zien met de 17-jarige Canak aan de kant van Standard en de eveneens 17-jarige Vermeeren bij Antwerp. Het was die laatste die zich het sterkst toonde, terwijl uitglijden van Canak aan de basis van de 2-0 lag.

Foto: Isosport

Antwerp veroverde de bal en Muja, Balikwisha, Ekkelenkamp en Stengs stormden naar voor. Muja was uiteindelijk de afwerker van dienst. Even later trapte De Laet de 3-0 tegen de netten na een corner, maar scheidsrechter Jan Boterberg had de fase al afgefloten na een fout van Balikwisha op Donnum. In de herhaling was echter duidelijk te zien dat het omgekeerd was en Antwerp dus een penalty verdiende, maar de VAR gaf geen krimp.

Plots stond het zelfs 2-1, want bij een vrije trap aan de overkant vond Zinckernagel Laifis voor doel. Die legde goed af voor Alzate, Butez was geklopt. Standard zat zo weer in de wedstrijd, al duurde dat bijzonder kort. Bij de eerstvolgende corner stond het immers alweer 3-1. Met dank aan een kopbalowngoal van Bokadi. En ook de 4-1 hing in de lucht, want Antwerp was in de omschakeling telkens in overtal. Alleen kon Stengs niet afwerken. Het Antwerp-publiek genoot.

Foto: BELGA

Gyrano Kerk komt eraan

Enige domper: op slag van rust kreeg Janssen nog een gele kaart, waardoor hij geschorst is voor de de match tegen Anderlecht. Een aderlating voor Antwerp, al zei CEO Sven Jaecques voor de wedstrijd dat de transfer met Gyrano Kerk in principe maandag wordt afgerond. De aanvaller moet het vertrek van Frey naar Schalke 04 opvangen en kan zo mogelijk meteen op speelminuten rekenen tegen Anderlecht.

Terug naar de wedstrijd dan, waar Standard zich ondanks de twee goals achterstand aanvankelijk niet gewonnen gaf. Bij de rust voerde Ronny Deila een dubbele wissel door. Twee aanvallers erin, Canak en de onzichtbare Perica eruit. Dat zorgde even voor beterschap, tot Cimirot zijn tweede gele kaart pakte door de doorgebroken en snelle Balikwisha te hinderen. Met tien man konden de Rouches helemaal geen vuist meer maken. Antwerp behield de controle over de wedstrijd en Stengs prikte zelfs de 4-1 tegen de netten. Al werd ook dat doelpunt afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel van Balikwisha. Diezelfde Stengs claimde in de tweede helft nog een penalty, maar kreeg die niet van Boterberg. Dan maakte Janssen er maar 4-1 van in het slot.

Standard ziet zo zijn opmars in het klassement gestuit en liet de kans liggen om (even) in de top vier te springen. Antwerp tankte met de overtuigende zege vertrouwen voor de zware weken die komen en blijft stevig derde in de competitiestand.