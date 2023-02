Westerlo pakt 1 op 6 tegen Eupen, strafschopfases beroeren de gemoederen

Westerlo is er voor de tweede keer dit seizoen niet in geslaagd om te winnen van Eupen. Na een nipte nederlaag in ’t Kuipje, bleef het nu ‘Am Kehrweg’ steken op een 1-1-gelijkspel. Verschillende strafschopfases beroerden bij de bezoekers de gemoederen.

Het was een kleine verrassing dat Westerlo met een 0-1-voorsprong de rust indook. Een paar honderd supporters van Westerlo had de verplaatsing naar het verre Eupen gemaakt, maar kreeg in de eerste 45 minuten werkelijk niets te zien.

De Kempenaars controleerden wel de openingsfase – 75 procent balbezit na een kwartier, maar slaagden er niet in om dat overwicht om te zetten in enige vorm van dreiging. Al had Kyan Vaesen halfweg de eerste helft wel een strafschop verdiend na een trekfout van Paenhuyse. Scheidsrechter Arthur Denil luisterde even naar de VAR, maar in Tubeke vonden ze het onvoldoende om de bal op de stip te leggen.

En verder? De grote leegte, 45 minuten tristesse, een slaapverwekkende vertoning. Nee, vrolijk werd je niet van wat de Panda’s en de Kemphanen serveerden. Westerlo voetbalde op wandeltempo, de thuisploeg acteerde te slordig om te profiteren van de foutjes bij de bezoekers. De eerste bal tussen de palen kwam er pas na 38 minuten, een trainingsbal van Fixelles voor Moser.

Flipperkast

En toch stond het na 45 minuten 0-1. Na geklungel in de Eupense defensie. Magnee en Paeshuyse probeerden uit te verdedigen na een uittrap, maar na een flipperkastfase belandde het leer prompt voor de voeten van Nene. De 20-jarige Malinees kreeg de vrije baan richting doel en werkte koelbloedig af: stiftballetje over Moser en 0-1. Voor Nene zijn zevende treffer van het seizoen.

Foto: BELGA

De tweede helft bracht gelukkig meer animo. Fixelles dwong Moser al na twee minuten tot een redding en aan de overkant moest Bolat een eerste keer in actie komen op een poging van N’Dri. Eupen kreeg meer grip op de wedstrijd en kwam net voorbij het uur ook op gelijke hoogte. Na een licht contact tussen Tagir en N’Dri, ging de Ivoriaan gretig tegen de grond. Denil twijfelde deze keer niet en legde het leer nu wel op de stip. Via de onderkant van de lat trapte Peeters de elfmeter voorbij Bolat.

Moser met het hoofd

De gelijkmaker schudde Westerlo terug helemaal wakker. Jonas De Roeck gooide met Dierckx en Vetokele twee extra offensieve krachten in de strijd. Westerlo ging resoluut op zoek naar de drie punten, maar doelman Moser lag keer op keer dwars. Eerst met een gelukje en het hoofd op een poging van Nene, even later maakte hij een vrije trap van Van Eenoo onschadelijk.

Foto: BELGA

Westerlo claimde in de slotfase nog een strafschop na een trekfout op Nene. De bezoekende bank veerde recht, maar ook deze keer greep de VAR niet in. Terecht overigens. De fout op Nene werd al buiten de zestien ingezet. En zo blijft Westerlo achter met een 1 op 6 tegen Eupen en laat het na puntenverlies van Cercle Brugge en OHL na om een gouden zaak te doen met het oog op de Europe Play-offs. Ondanks de betwiste strafschopfases moeten De Roeck en co ook de hand in eigen boezem steken.

EUPEN: Moser, Diakité, Magnée, Paeshuyse, Bessilé, Davidson, Christie-Davies, Baiye, Peeters, Ndri, Charles-Cook

WESTERLO: Bolat, Reynolds, Neustädter, Tagir, De Cuyper, Jordanov, Madsen, Van Eenoo, Fixelles, Nene, Vaesen

VERVANGINGEN: 46’ Baiye door Déom, 63’ Christie-Davies door Bitumazala, 76’ Fixelles door Vetokele, 76’ Jordanov door Dierckx, 76’ Charles-Cook door Prevljak, 76’ Ndri door Davo, 90’ Diakité door Van Genechten, 90’ Nene door Gumuskaya, 90’ Madsen door Seigers

DOELPUNTEN: 44’ Nene 0-1, 69’ Peeters 1-1 (str.),

GELE KAART: 78’ Peeters

SCHEIDSRECHTER: Arthur Denil

TOESCHOUWERS: 3.000