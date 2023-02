Anderlecht doet na deugddoende zege tegen STVV weer helemaal mee voor Europe Play-offs

Het duurde tot diep in de tweede helft, maar Anderlecht heeft vlot de maat genomen van STVV. Raman brak de ban, Slimani en Dreyer diepten de score uit in de laatste tien minuten, Bruno milderde nog in het slot tot 3-1. Dankzij de overwinning komt paars-wit tot op een punt van de Europe Play-offs.

Al voor de wedstrijd protesteerden de Anderlecht-fans: vastgemaakte stadionpoorten, “Coucke buiten” en “Wouter buiten” op de stadionmuren. Ook in het stadion hingen diezelfde spandoeken omhoog. Toch viel de verdeeldheid op: toen de spionkop “Wouter buiten” inzette, kregen ze vooral gefluit uit de andere tribunes.

Op het veld leek het verdacht veel op een wedstrijd in de beginperiode van Vincent Kompany: Anderlecht monopoliseerde de bal, tikte van links naar rechts, en terug. Enkel Amuzu leek door te hebben dat af en toe naar doel mocht schieten, maar dat pakte niet altijd even goed uit.

Foto: Isosport

Kolonel Lior

Paars-wit begon offensief aan de wedstrijd: Riemer posteerde Ashimeru als verdedigende middenvelder en zette Verschaeren en Refaelov voor hem. De Israëliër speelt nog steeds voor een nieuw contract, en dat was er aan te zien: hij was de enige die voor rust met een pass de dubbele gordel van STVV kon ontmantelen, maar Verschaeren, Raman – terug na schorsing – en Amuzu raakten niet voorbij Schmidt. Kolonel Lior deed zijn offensieve masker ook af en was de eerste om mee te verdedigen. Niet dat STVV het hem moeilijk maakte: met een geslaagd passingpercentage van 67% voor rust waren het vooral de Truienaars die de bal zelf verspeelden.

Wakkere Raman

Twee keer was er opwinding voor rust: Raman reageerde kwiek toen Teixeira de bal bij een vrije trap een metertje vooruit tikte. Raman ging aan de haal met de bal en trapte hem binnen. Ref Bert Put liet Raman in eerste instantie begaan, om nadien toch tussen te komen. En op slag voor rust had de bal op de stip gekund nadat Dreyer zich knap tussen twee verdedigers slingerde, maar Put wilde er niet van weten.

Foto: BELGA

Knoeiende Truienaars

STVV – met topschutter Bruno ook na rust nog op de bank – begon iets beter aan de tweede helft. Maar het was Sardella die aan de overkant Schmidt tot een goeie redding dwong met een plaatsbal. Anderlecht domineerde nu ook en zette STVV vast op de eigen helft. De Truienaars counterden wel af en toe, maar dat was zoals het beeld van hun wedstrijd: slordig en inspiratieloos. Verschaeren krulde de bal nog eens naast de kooi van Schmidt, het moet gezegd: Anderlecht trapte al eens naar doel vandaag.

Slimani beslissend

Net op het moment dat Hollerbach topschutter Bruno tussen de lijnen bracht bij STVV, kwam Anderlecht op voorsprong: Debast trapte een lange bal, springkonijn Raman spurtte achter de bal en tikte de bal over Schmidt in doel. Anderlecht kon nu op zijn beurt achteruit leunen. Plots bleek STVV wel meer dan drie passes na elkaar te kunnen geven, en toen Verbruggen half naast een voorzet pakte, was het even bibberen.

Maar paars-wit zette via de ingevallen Slimani orde op zaken. De Algerijn – al vijf minuten op het veld en letterlijk nog geen bal geraakt – kopte een voorzet van Amuzu knap binnen. Anderhalve minuut later besliste Dreyer de wedstrijd definitief – na een knap voorafgaand hakje van Slimani. Al had de Deen wellicht zelf geen idee hoe hij de bal in doel kreeg. In het slot milderde Bruno nog tot 3-1, dus geen vijfde clean sheet op rij voor Verbruggen.

In het klassement komt Anderlecht dankzij de overwinning op een punt van Cercle Brugge en STVV, die respectievelijk achtste en negende staan. Paars-wit behoudt dus een goeie kans om mee te doen aan de Europe Play-offs.

Foto: Isosport

RSC Anderlecht: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, Sardella, Ashimeru (76’ Diawara), Verschaeren (89’ Leoni), Refaelov, Dreyer, Amuzu (89’ Arnstad), Raman (76’ Slimani)

STVV: Schmidt, Janssens, Teixeira, Bauer, Hashioka, Reitz, Boya (65’ Dumont), Koita (89’ Bocat), Okazaki (89’ Konate), Hayashi (65’ Bruno), Hara

Doelpunten: 66’ Raman (Debast) 1-0, 81’ Slimani (Amuzu) 2-0, 83’ Dreyer 3-0, 88’ Bruno (Hara) 3-1

Gele kaarten: 34’ Ashimeru, 44’ Bauer

Rode kaarten:

Scheidsrechter: Bert Put