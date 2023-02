Zulte Waregem en KV Oostende schieten met felbevochten gelijkspel niets op in degradatiestrijd

Een vroeg doelpunt van Gano leek Zulte Waregem een levensbelangrijke thuiszege op te leveren tegen een onwaarschijnlijk zwak KV Oostende maar een doelpunt van Hornby gooide nog roet in het eten. Bij Essevee wacht men bang af hoelang Vormer (sleutelbeen) out zal zijn en beseft men ook wel dat er volgende week in Seraing echt wel gewonnen moet worden. Anders dreigt operatie redding stilaan ‘mission impossible’ te worden.

Bij Zulte Waregem kon coach Leye opnieuw een beroep doen op het spitsenduo Vossen-Gano. Achterin verschenen Fila en Derijck aan de aftrap. KVO-coach Thalhammer voerde maar liefst zes wissels door voor het cruciale duel op bezoek in Waregem. Zo startte Hubert voor het eerst sinds de 1-6-nederlaag tegen Union nog eens in doel bij de Kust Boys. Voorts kregen Ambrose, Urhogide, Arase en Dwomoh de voorkeur. Hornby keerde terug uit blessure.

Voor beide ploegen was de inzet duidelijk: een zege was onontbeerlijk in het kader van de helse degradatiestrijd waarin beide teams verwikkeld zijn. De schrik sloeg de thuisaanhang al meteen om het hart toen Vormer aangeslagen naar de zijlijn stapte. De Nederlander greep naar de schouder maar kon na verzorging en wat pijnstilling gewoon verder.

Even later brak er dan weer onrust uit op de bank van de bezoekers: Vossen loodste Gano door de buitenspelval en de herstelde aanvaller maakte het netjes af (1-0). Een droomstart voor Essevee maar KVO reageerde gevat op hoekschop: Urhogide besloot evenwel op Bossut. Terug naar de overkant: Fila speelde snel diep en lanceerde Vossen die op Hubert af kon gaan en de voorsprong verdubbelde. Of toch niet. Er was immers gevlagd voor buitenspel en dit werd ook bevestigd door de VAR.

Foto: BELGA

Voor Vormer was het vervolgens toch over en uit. De pijnlijke schouder die hij overhield aan een duel met Hornby speelde hem teveel parten en de voormalige Gouden Schoen werd vervangen door Rommens. Er werd zelfs gevreesd voor een sleutelbeenbreuk en de Nederlander trok dan ook meteen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Het verdict is niet mals: een sleutelbeenbreuk.

Het spelbeeld was ondertussen even matig als evenwichtig geworden. Beide teams leken vooral te kampen met stress en dat zorgde voor heel wat slordige baltoetsen en dito passes. Eigen aan duels in de kelder van de rangschikking.Bij een schaarse tegenprik kon Fadera iets na het half uur toch eens een degelijke voorzet afleveren. Ciranni kopte evenwel naast. Even verder stond Vossen te molenwieken. Hij stond veel beter gepositioneerd en zag zijn kans schoon maar werd dus gedwarsboomd door zijn eigen ploegmakker.

Bij de spelers van KVO gierden de zenuwen ondertussen door de keel. Een leuke passeerbeweging van Sakamoto – zonder vervolg – was lange tijd het enige wapenfeit van de bezoekers. Kort voor rust dan toch nog even Arase die op avontuur trok in de zestien en neerging toen Miroshi zijn voet dwars zette, ref Laforge en VAR Boterberg zagen er geen graten in.

Bijna kon Zulte Waregem met een dubbele bonus gaan rusten: Hubert leverde de bal pardoes in bij Ciranni die zijn schot kraakte. De bal belandde zowaar nog bij Gano maar die besloot op Hubert. Thalhammer greep halfweg in en bracht McGeehan voor Dwomoh. Dat leverde allesbehalve een ander spelbeeld op. Beide ploegen bleven slap voetballen.

Een schotje van Sakamoto - een metertje over de kooi van Bossut - zorgde niet meteen voor een wake-upcall bij de thuisploeg die ook wel eens via Brüls tegenprikte met een afstandspoging die ook al de juiste richting miste. Langs de zijlijn stond Leye flink te ijsberen. Hij had ondertussen ook al wel meegekregen dat Kortrijk met 0-2 won op bezoek bij Standard en zo dus net als Eupen tegen Mechelen, een onverhoogpte driepunter boekte.

Foto: BELGA

Op het veld bleef het niveau ondertussen ronduit ondermaats. Geen wonder als 22 spelers verlamd zijn door faalangst. Niemand haalde dan ook zijn normale niveau. Het gemor op de tribunes verstomde zeker niet. De personele zorgen van Leye werden er trouwens niet minder op: Miroshi kon ook niet verder en werd halfweg de tweede helft vervangen door Borja Lopez.

En toen werd het plots heel stil in de Elindus Arena: Hornby kon de bal in de zestien van de thuisploeg controleren en tegen de netten trappen. 1-1 en code rood bij Essevee. De thuisploeg trok met de moed der wanhoop in de aanval. Het was plots alle hens aan dek bij KVO: Fadera zette goed voor maar Gano miste zijn controle en besloot ruim naast. Een voorzet van Brüls zoefde ook nog over alle hoofden maar nipt naast de verste paal buiten.

Essevee drong nog wel aan maar miste net dat tikkeltje mentale rust om Oostende echt uit verband te spelen. Het zelfvertrouwen leek helemaal verdampt, zeker bij Gano die in kansrijke positie werd gebracht door Drambaiev en Vossen maar de bal teruglegde op Sissako in plaats van zelf zijn kans te gaan.

Even later ging Gano ook nog eens neer in de Oostendse zestien maar Laforge en Boterberg gaven geen krimp. Oostende leek al bij al blij met het gelijkspel. Thalhammer gooide in de toegevoegde tijd nog Barac in de strijd. De thuisploeg zette nog één keer aan: Fadera zette voor van op rechts maar Drambaiev liet de wenkende kans onbenut. 1-1, een gelijkspel dus, waar beide ploegen niets mee opschieten.