Wat een domper: KV Mechelen gaat van zege naar nederlaag na dol slot in Eupen

KV Mechelen heeft een driepunter op het veld van Eupen in de slotminuten volledig uit handen gegeven. De Kakkers speelden nochtans een sterke eerste helft en namen dankzij Verstraete meteen afstand. Een voorsprong die lang op het scorebord bleef staan, maar in een vurig slot, waarin Malinwa de controle volledig kwijtraakte, ging Eupen erop en erover: 2-1. De Panda’s sluipen zo tot op één punt, al krijgt KV er mogelijk nog een driepunter bij uit de partij tegen Charleroi.

De magere Mechelse 4 op 30 voor aanvang van deze partij viel voor een groot stuk toe te schrijven aan een gebrek aan goals, slechts zeven stuks. Drie daarvan nam aanvoerder Schoofs voor zijn rekening, de man die tegen Eupen zijn eerste van drie schorsingsdagen uitzat, waardoor Lavalée naar het middenveld doorschoof. Van Hecke verving de nog steeds afwezige Walsh op de rechtsachter.

Precieze Verstraete

Malinwa had zijn kapitein niet nodig om de weg naar doel te vinden. Daarvoor zorgde zijn vaste compagnon op het middenveld Verstraete. Na tien minuten krulde de Oostendenaar het leer in één tijd voorbij Moser. Beter kan je een bal echt niet raken. Niet veel later was de Antwerphuurling maar wat blij dat hij op het veld kon blijven staan. N’Dri ging stevig door op zijn scheenbeen en ontsnapte als bij wonder aan een kaart.

Foto: BELGA

De bezoekers verstevigden na die vroege voorsprong hun greep op de match. Storm, Da Cruz en Hairemans combineerden uiterst vlot. Ook Bolingoli liet zich in offensief opzicht gelden, iets wat we van hem dit seizoen nog te weinig zagen. Geel-Rood deed wat het wilde am Kehrweg. Een tweede goal, nu via Storm, werd afgekeurd na nipt buitenspel van Da Cruz. Ook een flipperkastfase leverde geen tweede Mechelse treffer op.

De Oostkantonner wond zich op bij zoveel passiviteit van de eigen ploeg. Pas in de 38ste minuut trapte N’Dri toch eens voorlangs. De beste kans kwam er zowaar na miscommunicatie tussen Bates en Van Hoorenbeeck, met gevaarlijk balverlies tot gevolg. Coucke redde met een beenveeg de meubelen. Het gevloek van de ziedende Defour was tot diep in de Ardennen te horen.

Foto: BELGA

Pijnlijk slotakkoord

In de tweede periode hielden beide teams elkaar meer in evenwicht. Hairemans kon niet profiteren van een interessant terugspeelbalmoment. Bolingoli en Van Hecke gingen opzichtig aan hun tegenstander hangen om de doorgang naar doel te beletten.

In Eupen ben je nooit klaar, weet menig eersteklasser en nu ook KV Mechelen. De manschappen van Defour weerstonden niet aan de opgevoerde Eupense druk en gingen na treffers van N’Dri en Baiye volledig kopje onder. Een zuur verdict na een avond die er lange tijd zo mooi uit zag. Alwéér geen puntengewin buitenshuis.