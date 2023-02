Zulte Waregem in nauwe schoentjes na nieuw puntenverlies in degradatietopper: Seraing komt langszij na uitsluiting Brüls

Hoe maak je jezelf het als team onnodig moeilijk. Zulte Waregem gaf opnieuw een masterclass. Essevee leek op bezoek bij Seraing op weg naar een levensnoodzakelijke zege maar schoot nog maar eens zichzelf in de voet. Een zwak Seraing stond na het uur met een man minder op het veld toen Tshibuabua zich vergreep aan Rommens. Even later mocht ook Brüls gaan douchen. Seraing trok met de moed der wanhoop in de aanval en Poaty trapte alsnog de gelijkmaker tegen de netten: 1-1. Bij Essevee is het stilaan één na twaalf.

Bij Zulte Waregem verscheen Brüls uiteindelijk toch aan de aftrap. De creatieve middenvelder incasseerde deze week op training een trap in de rug maar kon uiteindelijk – weliswaar met pijn – starten. Miroshi raakte zoals verwacht niet fit en werd vervangen door Fila. Rommens speelde opnieuw op de positie van de ongelukkige Vormer. Lahssaini en Mvoué verschenen dan weer aan de aftrap bij Seraing. Zij vervingen Sissoko en Sambu.

De ruim 400 meegereisde Essevee-fans namen meteen vocaal de bovenhand in Seraing en zagen hun team de partij resoluut in handen nemen. De eerste doelpoging liet niet lang op zich wachten: Brüls speelde Sissako goed vrij maar zijn voorzet werd door Vossen in één tijd naast getrapt. Even later staken de bezoekers opnieuw de neus aan het venster: Vossen zette strak voor maar Gano duwde de bal nipt naast de kooi van Dietsch.

Het was de voorbode van een moeilijke eerste helft voor Gano. Halfweg die eerste periode Ciranni verstuurde een loepzuivere dieptepass op de aanvaller maar die verslikte zich in zijn controle, weg kans. Het zat de bezoekers bovendien ook niet echt mee: Dietsch kon een lage schuiver van Fadera niet klemmen maar er was niemand in de buurt om te profiteren van dit missertje.

Ondertussen was het voor de thuisfans wachten op die eerste scherpe aanval van de Métallos die al te vaak vergeefs diepe spits Marius in stelling probeerden te brengen. Een afzwaaier van Mvoué – die ver naast ging – was lange tijd het enige noemenswaardige wapenfeit van de thuisploeg die er maar niet in slaagde om een volwaardige aanval in elkaar te knutselen.

De eerste hoekschop voor Seraing kwam na een foute terugspeelbal van Sissako die zowaar de bal over het hoofd van Bossut maar gelukkig voor Essevee ook naast het doel kopte. Seraing vatte moed uit die fase en Bossut moest vol aan de bak bij een prima afstandspoging van Vagner. Bij de hoekschop die hierna volgde trapte Poaty door een bos van benen uiteindelijk ruim naast.

Snel naar het andere strafschopgebied: Fadera ging aan de haal met de bal en bal belandde bij Brüls die de bal in het gezicht en in tweede fase tegen de hand van Lepoint aantrapte. Iedereen bij Essevee claimde een elfmeter en ref Van Damme volgde hen hier ook in. VAR Lambrechts nam zijn tijd maar besloot uiteindelijk ook dat er sprake was van handspel. Een heel streng verdict. Vossen aarzelde niet en trapte Zulte Waregem met de rust in zicht op voorsprong (0-1).

Foto: BELGA

Seraing leek even aangeslagen en de bezoekers roken bloed: Brüls verstuurde vanop links een prinsheerlijke voorzet die door Vossen op doel werd gekopt. Gano en Mbow gingen net voor de doellijn nog in duel en de kopbalsterke Seraing-verdediger voorkwam dat zijn team met een dubbele achterstand de rust in moest.

Zelfde spelbeeld na rust

Halfweg bracht Legros dan maar Sambi in plaats van een matige Lahssaini. Zijn ploeg bleef evenwel ook in openingsfase van de tweede helft in hetzelfde bedje ziek als voordien. Een gebrek aan creativiteit en teveel technische fouten zorgden ervoor dat Seraing nauwelijks aan voetballen toekwam. Zulte Waregem ving hen vlot op en versierde ook de eerste doelkans van de tweede helft maar Gano kon niet afdrukken.

Foto: BELGA

Rond het uur ging het licht bij Tshibuabua even uit: de thuisverdediger trapte Rommens onderuit en mocht meteen gaan douchen van ref Van Damme. Bij de thuisploeg zakte de moed duidelijk in de schoenen maar Zulte Waregem verzuimde de partij op slot te gooien. Lopez verstuurde een prima center maar Vossen kopte van dichtbij de bal in het zijnet.

Toch bleef het opletten voor Zulte Waregem. Vooral omdat ze ook af en toe iets te slordig acteerden in de opbouw. Zo liet Ciranni zich plots betrappen op onnodig balverlies maar hij werd ter hulp gesprongen door Derijck die de ontsnapte Vagner een halt kon toeroepen. Een duidelijke wake-upcall voor de troepen van Leye die zijn spelers ook meteen tot de orde riep.

En toen spookte plots weer op Le Pairay. In amper zes minuten tijd pakte Brüls twee gele kaarten. Seraing leefde plots weer en er kondigde zich dan ook meteen een prangend slotkwartier aan. Voor de bank van Essevee liep Leye ondertussen onophoudelijk te ijsberen. Een herhaling van het scenario van vorige week toen Oostende in de slotfase gelijkmaakte, doemde plots op en dat zorgde duidelijk voor stress in de bezoekende rangen.

Ndour dwong Dietsch nochtans nog tot tweemaal toe tot een puike tussenkomst maar het waren toch steeds meer de thuisspelers die de bal wisten te bemachtigen. Zulte Waregem verloor stilaan het noorden en toen de pas ingevallen Guillaume de immer bedrijvige Poaty aanspeelde, fusilleerde die Bossut met een heerlijke pegel (1-1).

Gano kreeg in de toegevoegde tijd nog een prima kans maar bleef ook nu onherkenbaar zwak presteren. Zulte Waregem lijdt zo voor de tweede week op rij pijnlijk puntenverlies en lijkt zo stilaan in een moeilijk parket te komen onderin. Seraing schiet evenmin veel op met dit gelijkspel maar zij leken toch nog wat meer moed te putten uit deze nieuwe ‘escape’, al hebben ze ook stilaan mirakel nodig om het behoud te verzekeren.

Opstelling Seraing: Dietsch, Opare (74’ Tremoulet), Tshibuabua, Mbow, Poaty, Lahssaini (46’ Sambu), Lepoint, Cachbach (72’ Kilota), Mvoué (71’ Sissoko), Marius en Vagner (85’ Guillaume)

Opstelling Zulte Waregem: Bossut, Fila, Derijck, Lopez, Ciranni, Sissako, Rommens, Fadera (83’ Drambaiev), Brüls, Gano en Vossen

Doelpunten: 43’ Vossen 0-1 (strafschop), 86’ Poaty 1-1

Gele kaarten: Opare, Lepoint, Brüls (2x), Mbow en Rommens

Rode kaarten: 62’ Tshibuabua, 73’ Brüls

Scheidsrechter: Kevin Van Damme