Antwerp gaat zonder enige moeite voorbij Eupen en blijft leider Genk onder druk zetten

Antwerp kende niet de minste moeite met Eupen (2-0) en loopt zo weer twee punten in op leider Genk. Toch was er ook een minpuntje: verdedigers Alderweireld en De Laet pakten geel en zijn zo geschorst voor de volgende speeldag(en).

Het leek een gezapige eerste helft te gaan worden op de Bosuil, maar met het rustsignaal in aantocht kwam er toch wat opwinding. Na een goeie combinatie in de zestien had Kerk de 1-0 maar binnen te duwen. Eupen-verdediger Bessile zag het gevaar en bracht Kerk foutief uit evenwicht – weg kans. Pas na ingrijpen van de VAR ging de bal op de stip en kreeg Bessile rood. Omdat Janssen niet miste vanop elfmeter lag de wedstrijd meteen in een beslissende plooi: no way dat een secuur Antwerp dit nog uit handen zou geven.

Maar goed, u weet hoe dat gaat: een tegengoaltje kan altijd vallen. De Great Old deed er dus maar goed aan om de voorsprong uit te diepen tot 2-0, en dat deed de thuisploeg ook. Op slag van rust zorgde Ekkelenkamp voor die geruststellende 2-0-bonus.

Het zal Ekkelenkamp deugd gedaan hebben om nog eens te scoren. De laatste weken kreeg hij af en toe wat – weliswaar milde – kritiek omdat hij toch niet al te vaak beslissend was, maar dat lukte tegen Eupen dus wel. Het was zijn tweede doelpunt van de competitie. Ook los van die goal was Ekkelenkamp goed.

Over de tweede helft kunnen we kort zijn: er gebeurde weinig tot niks. Voor Antwerp hoefde het niet meer - er kwamen uiteraard nog wel wat kansjes -, Eupen kon niet voor een minimum aan spanning zorgen.

Weer wat dichter bij Genk

Door de makkelijke zege komt Antwerp op tien punten van leider Genk – in de play-offs worden dat er vijf. Het zet ook druk op nummer twee Union, dat later vanavond nog speelt tegen Standard.

Ondanks die 2-0 was het toch geen perfecte middag voor RAFC. Bataille bleef bij de pauze uit voorzorg in de kleedkamer. Collega-verdedigers De Laet en Alderweireld pakten dan weer hun tiende en vijfde gele kaart, waardoor de twee er tegen OHL niet bijzijn. De Laet mist ook de partij tegen KV Mechelen. Het wordt dus andermaal puzzelen voor Mark van Bommel, die achterin twee of in het ergste geval zelfs drie basisspelers moet vervangen. Het spreekt voor zich dat dat geen evidentie wordt.

Foto: BELGA