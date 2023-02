Sterk Cercle Brugge houdt Club in bedwang en verdient zelfs meer, blauw-zwart boekt slechts 9 op 24 onder Parker

Cercle Brugge heeft niet gekregen wat het verdiende.In de spectaculaire stadsderby overvleugelde het stadsgenoot Club Brugge helemaal behalve op één gebied: het scoren van doelpunten. Zeventien hoekschoppen en ongeveer even veel schoten in het kader volstonden niet om de landskampioen zijn zesde nederlaag van het seizoen toe te dienen. Cercle blijft in de running voor de Europe play-offs, Club Brugge ziet op de vierde plaats nummer drie Antwerp weer wat verder weglopen.

Club-coach Scott Parker had zich weer beziggehouden met zijn favoriete bezigheid: schuiven met de basisploeg. Voor de negende wedstrijd op rij begon hij met een gewijzigde basisploeg. Deze keer kwamen Sylla, Nielsen Jutgla in de ploeg. Sowah, Mechele en Mata verdwenen naar de bank. Mata mocht al halverwege de eerste helft Meijer komen vervangen.

Cercle begon heel sterk aan de wedstrijd. Het eerste kwartier parkeerde het met zijn pressing-voetbal op de speelhelft van Club. De landskampioen kwam er geen enkele keer uit. Snel en snedig met als belangrijkste wapenfeiten twee schoten van Denkey. Het ene schot ging naast, het andere werd door Mignolet gepareerd. Zoals uit heel de wedstrijd had de thuisploeg meer uit dat beginoffensief moeten halen. Het stapelde ook dan al de hoekschoppen op.

De eerste keer dat Club in de buurt van Majecki kwam, was het meteen gevaarlijk. Jutgla duwde in de korte hoek en de Cercle-doelman moest plat. Een minuut later ontsnapte dezelfde Jutgla en legde de 0-1 op een schoteltje voor Lang. Het was nipt geen buitenspel van Jutgla, zo bleek na een VAR-interventie die weer tergend lang duurde. Dat was het alweer voor Club Brugge.

Foto: BELGA

De volgende 25 minuten was het opnieuw de beurt aan Cercle. Ravych kopte over, Somers besloot van kortbij op Mignolet. Zo bleef dat maar doorgaan: een vrije trap van Siquet werd gepareerd door de blauw-zwarte doelman die andermaal paraat was op een nieuwe poging van Somers. Dient het gezegd dat de voorsprong van Club bij de rust onverdiend was. Daar kon de kopbal naast van Odoi op slag van rust niets aan veranderen.

Verdiende goal voor Denkey

Na de rust ging Cercle gewoon door op zijn elan. Club behield zijn matige niveau. De gelijkmaker kwam er eindelijk nadat Somers zich op de rechterkant doorzette. Hij bracht voor en Denkey kreeg zijn en het voor Cercle verdiende doelpunt. Een gekruist schot diep in de hoek.

Die aanvalsgolven bleven maar komen. Op het uur was er een uitstekende kopbal van Daland en de redding van Mignolet was zowaar nog indrukwekkender. Scott Parker greep in door de aangeslagen Sylla en Onyedika te vervangen door Mechele en Sowah. De Ghanees mocht centraal in het middenveld en ook Nielsen zakte naar zijn beste positie van verdedigende middenvelder. Hij scoorde prompt de 1-2 met ook al zijn sterkste punt: een schot van buiten het strafschopgebied.

Foto: Isosport

Francis en Somers namen nog maar eens Mignolet op de korrel. Bewonderenswaardig hoe Cercle er bleef voor gaan. Het werd er ook voor beloond. Uitblinker Somers kopte de zoveelste hoekschop voorbij Mignolet. Een meer dan terechte 2-2. Parker reageerde nog eens: Jutgla en de zwakke Buchanan naar de kant. Ze werden vervangen door Yaremchuk en Nusa. Het hielp allemaal niets want Cercle kwam veel dichter bij de 3-2 dan Club bij de 2-3. Somers mikte knap naar de hoek maar daar was Mignolet weer.

Het bleef 2-2 en daar mocht vooral Club heel blij om zijn.

Foto: BELGA

Cercle Brugge: Majecki; Popovic, Ravych, Daland; Siquet (79’ Kehrer), Vanhoutte (79’ Hotic), Abu Francis, Deman, Somers (87’ Decostere), Ueda, Denkey (83’ Van der Bruggen)

Club Brugge: Mignolet; Odoi, Hendry, Sylla (66’ Mechele, Meijer (38’ Mata); Nielsen, Onyedika (66’ Sowah), Vanaken; Buchanan, Jutgla, Lang

Doelpunten: 20’ Lang (Jutgla) 0-1, 51’ Denkey (Somers) 1-1, 72’ Nielsen (Buchanan) 1-2, 79’ Somers (Siquet) 2-2

Gele kaarten: 39’ Deman (fout), 58’ Odoi (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Jonathan Lardot

Toeschouwers: 12.488