Union lijdt eerste competitienederlaag sinds september, sterk Standard pakt de volle buit na doelpuntrijke wedstrijd

Union weet weer wat verliezen is: na 17 competitiewedstrijden zonder nederlaag verloren de Brusselaars zaterdagavond in eigen huis van een sterk Standard. Pas in het slot bezorgden Balikwisha en Donnum Standard de drie punten, Union profiteert niet van het Genkse puntenverlies eerder dit weekend.

Het puntenverlies van Genk vrijdagavond zorgde ervoor dat Union tot op vier punten van de leider kon komen. Daarvoor moesten de Brusselaars wel voorbij Standard, dat vorige week in eigen huis nog pijnlijk verloor van KV Kortrijk. Standard-coach Deila greep in en haalde spitsen Ohio en Davida naar de kant. In de plaats helemaal voorin? Filippo Melegoni, nochtans van nature een controlerende middenvelder. Opvallend, dat zeker, maar het illustreert des te meer het offensieve gebrek aan kwaliteit bij Standard. Union miste langs zijn kant dan weer Lazare en Van der Heyden door schorsingen. Puertas en Machida waren hun vervangers.

Vijf minuten, drie goals

De eerste helft kan kort samengevat worden: vijf doldwaze minuten leverden halverwege de eerste helft maar liefst drie goals op. Zinckernagel strafte balverlies van Lynen genadeloos af, maar enkele tellen later scoorde Vertessen na een fraaie pass van Lapoussin zijn eerste doelpunt in Brusselse loondienst. Maar ook de 22-jarige Belg kon niet lang nagenieten van zijn treffer: Alzate draaide zich in de Brusselse zestien heerlijk weg tussen drie Unionisten en ramde het leer via de lat in doel. 1-2 voor de Rouches. Union eiste nadien wel meer het balbezit op, maar kort voor de rust ontsnapte de vice-kampioen aan een nieuwe tegentreffer: Zinckernagel knikte de prima voorzet van Fossey op de paal.

Foto: Isosport

Karel Geraerts had genoeg gezien en besloot in de tweede helft van systeem te veranderen. Adingra kwam in de ploeg ten koste van Kandouss en Union schakelde om van een 3-5-2 naar een 4-3-3. Een gouden ingreep, want de Ivoriaanse invaller schilderde halverwege de tweede helft het leer op het hoofd van Boniface, die maar hoefde binnen te knikken.2-2.

En dat was niet geheel onverdiend: Union was na de rust de meest dreigende ploeg. Bodart voorkwam al vroeg in de tweede helft tot twee keer toe de gelijkmaker: eerst stopte hij een gevaarlijk schot van Vertessen, nadien voorkwam hij een own-goal van Bokadi. En bij Standard? Daar loerden ze op de counter. Enkel via Balikwisha – na een prima actie van Donnum – konden de Rouches dreigen, maar Balikwisha raakte niet voorbij Moris.

Dan toch Standard

Union geloofde na de gelijkmaker weer in een overwinning, maar in het slot viel het doelpunt aan de overkant: Balikwisha zette een één-tweetje op met de ingevallen Ohio en rondde keurig af. Union zette er niets meer tegenover en slikte in de toegevoegde tijd zelfs nog een vierde tegentreffer via Donnum. Geen al te beste avond voor Union, dat ook Vertessen en Teuma zag uitvallen met (lichte ?) blessures.

Foto: BELGA